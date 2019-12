Mink hærger ved Gentofte Sø – nu har kommunen fået »license to kill«

Hvis folk i Gentofte er heldige, har de mulighed for at opleve en ekstra attaktion, når de går den 2,6 kilometer lange tur omkring Gentofte Sø. Men hvis de er mere heldige, bliver den grådige attraktion udryddet fra jordens overflade.

Med andre ord: Den lille effektive amerikanske mink har gjort sit indtog og truer biodiversiteten ved søen. Det forslugne dyr æder fugles æg og unger og i visse tilfælde også mindre pattedyr, og de kan stresse hele kolonier af fugle, så de ikke yngler. Den amerikanske mink hører ikke naturligt hjemme i den danske natur og er sandsynligvis sluppet ud fra pelsfarme andre steder på Sjælland og – ifølge Naturstyrelsen – fra havne, der bruger mink til rottebekæmpelse.

Gentofte Sø har betydelig regional værdi for området på grund af sin biodiversitet, og søen er af EU udpeget som beskyttet naturområde, et såkaldt Natura 2000-område. Det betyder, at der stilles særlige krav til bevaring og udvikling af naturen i og omkring søen.

»Licence to kill«

Derfor har Gentofte Kommune fået dispensation og »license to kill« fra Naturstyrelsen til at sætte såkaldte slagfælder op for at skåne fuglelivet. Slagfælder fungerer ved at slå dyret ihjel med det samme.

Kommunen har bestilt fem fælder. Man ved ikke præcis, hvor mange mink, der er i og omkring søen, men i hvert fald én er gået i fælden. Sandsynligvis en han, da det, ligesom med ulve, er hannerne, der kommer først.

Vildtkonsulent i Naturstyrelsen Sven Norup har haft møder med Gentofte Kommune om minkenes uvelkomne ankomst til søen.

»Det vil være altødelæggende for fuglenes ynglesæson, hvis der også kommer hunner derude. For så får de unger, og så har man et langt større problem.«

Der kan sagtens være flere mink i søen, vurderer Sven Norup. Men tilstrømningen af vand til søen foregår via rør og ikke åbne vandløb og bække, der ellers ville gøre søen ekstra attraktiv for dyrene.

Luise Ekberg, DOF Nordsjælland »Minken kan rydde rigtigt mange reder på ganske kort tid.«

Frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) hjælper kommunen med at overvåge fælderne og melder ind, når der er gået en mink i dem.

En af minkfælderne i Gentofte Sø. Fold sammen Læs mere Læs mere

I en pressemeddelelse skriver Gentofte Kommune:

»Minken er en af de væsentligste årsager til reduktion i biodiversiteten, og derfor nedlægges der årligt 5.000-6.000 minke i Danmark. Bekæmpelsen af mink ved Gentofte Sø er således en del af en større indsats for at regulere udbredelsen af den vilde mink i Danmark.«

Formanden for DOF Nordsjælland, Luise Ekberg, fortæller, at den amerikanske mink er en stor trussel for vores ynglefugle.

»Den tager hovedsageligt fuglenes unger, og der er mange, også sangfugle, der yngler på skrænter og på græstuer på jorden. Og minken kan rydde rigtigt mange reder på ganske kort tid. Og så formerer den sig hurtigt.«

Sven Norup, vildtkonsulent i Naturstyrelsen »Det er ligesom at slå græs. Minkene vil komme igen. Der er ingen, der tror på, at man kan udrydde mink.«

I 2013 var der også mink i og omkring Gentofte Sø. De blev udryddet af fælder opsat af DOF, men nu er de åbenbart på spil igen. For 15 år siden havde man tilsvarende problemer med minkens nære slægtning ilderen. Her talte man i Gentofte om en de »veritable massakrer«, som dyret udførte på fuglelivet.

At minken helt vil blive udryddet omkring Gentofte Sø, tror vildtkonsulent Sven Norup ikke på.

»Det er ligesom at slå græs. Minkene vil komme igen. Der er ingen, der tror på, at man kan udrydde mink. Men man fokuserer bekæmpelsen i områder, hvor der er særlig rigt dyreliv.«