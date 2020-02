Luksus-hotel åbner ny restaurant – vil skabe »københavnernes favoritspisested«

Petter Stordalen er en af Norges rigeste mænd og milliardær i både kroner og dollar. Han er også manden bag et nyt luksushotel i København, Villa Copenhagen, der nu har offentliggjort sine restaurantplaner. Ambitionen er, at restauranten skal være »københavnernes nye favoritspisested«.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Villa Copenhagen.

Hotellet ligger i Tietgensgade, tæt på Hovedbanegården i den gamle Centralpostbygning fra 1912. Her skal også den nye restaurant have lokaler.

Restauranten »skal dyrke forskellighederne og turde skabe kulinariske oplevelser, som udfordrer og skubber til grænserne«. Maden skal være inspireret af forskellige lande, herunder Tyrkiet og Marokko, men også af Danmark og Sverige, skriver hotellet i pressemeddelelsen.

Medlemschef i brancheorganisationen Horesta Nadeem Wasi forklarer, at Villa Copenhagens nye initiativ er et billede på en større tendens.

»Ser man på udviklingen i restaurationsbranchen og hotelmarkedet det seneste par år, er der ingen tvivl om, at der er sket en udvikling på området, som ofte handler om at skabe et mødested for gæsterne og københavnerne. Det kan eksempelvis være gennem en restaurant på hotellet,« siger han.

Det lokale i hotellet

Ifølge Nadeem Wasi ønsker mange hoteller i den luksuriøse ende af skalaen, at også lokale borgere skal komme ind i eksempelvis hotellets restaurant eller cocktailbar.

»Det handler selvfølgelig om at generere omsætning. Men det er også med til at give gæster fra udlandet en oplevelse af, at man også kan opleve København inde fra hotellet - og ikke kun udenfor«.

Hotellerne kan give gæsterne en sådan oplevelse ved at trække stemning og kultur ind i hotellet, forklare Nadeem Wasi.

»I forhold til atmosfæren, men også gastronomisk«.

Det rå og luksuriøse

Den nye restaurant, der åbner til april, kommer til at hedde Konstrast. Ifølge Villa Copenhagen er der en særlig grund til valget af netop dét navn:

»Stedet skal, ligesom resten af hotellet, være med til at omfavne og forene det rå, skæve og mere urbane Vesterbro med den luksus og eksklusivitet, der kendetegner indre by. Restauranten er et kosmopolitisk brasserie, som bl.a. fokuserer på kontrasten mellem smagsnuancerne fra rene, lokale råvarer og krydderier fra Sydeuropa og Nordafrika,« fremgår det af pressemeddelelsen.

I forhold til bæredygtighed har Villa Copenhagen i forbindelse med den nye restaurant købt en kompostkværn, som skal kværne al madaffaldet. Noget af affaldet skal transporteret til et biogasanlæg, mens andet skal bruges som gødning.

I spidsen for hotellets nye satsning kommer blandt andet svenske Tore Gustafsson til at stå. Han er tidligere køkkenchef hos Paté Paté.

Petter Stordalen har stiftet koncernen Nordic Choice Hotels, som i dag står bag næsten 200 high end-hoteller, primært i Skandinavien.