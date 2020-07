Lauritz blev slået ned og kastet ud foran en bil, inden gerningsmanden hoppede op på hans hoved. »Hvis jeg hører en lyd, ser jeg mig over skulderen«

De kom bagfra og slog ham bevidstløs, inden de kastede ham ud foran en kørende bil, der lykkeligvis undgik at ramme ham. En af voldsmændene hoppede på hans hoved. Næsen brækkede, øjenbrynet flækkede, og han vågnede flere timer senere på hospitalet med hjernerystelse og lettelsen over ikke at have mistet livet den nat i København.

Offeret hedder Lauritz Lindboe Wind, og han blev slået ned en nat i februar, da han var i byen i Gothersgade. I dag vil han helst ikke tænke på overfaldet, for han synes, det er uhyggeligt, »hvor galt det kunne være gået«, men han kan heller ikke lade være.

»Jeg er hele tiden på vagt. Hvis jeg hører en lyd bagfra, ser jeg mig over skulderen. Det er, som om min hjerne konstant er på overarbejde,« forklarer Lauritz Lindboe Wind.

Berlingske-læsere husker muligvis, at de tidligere har læst om overfaldet på Lauritz Lindboe Wind. Historien blev i februar startskuddet til en debat om, hvorvidt festen i Indre By er gået for vidt, hvilket mange af beboerne i Middelalderbyen mener.

Berlingske undersøgte nattelivet, og her fandt avisens journalist og fotograf stoffer, alkohol og en blodig hånd, der vidnede om netop overstået tumult.

Berlingske har nu spurgt Lauritz Lindboe Wind om konsekvenserne af overfaldet.

Går aldrig alene længere

Lauritz Lindboe Wind fortæller, at læger, et par dage efter at overfaldet havde fundet sted, måtte brække hans næse op, og selv om det bestemt ikke var en rar oplevelse at høre lyden af knoglen, der brækkede, så var dette det mindste onde.

»Jeg gik i panik, da jeg vågnede på hospitalet. Det første, jeg ser, er, at der er blod overalt på min hovedpude. Jeg vidste ikke, hvor jeg var, eller hvorfor jeg var der,« sagde Lauritz Lindboe Wind, da Berlingske første gang talte med ham om overfaldet. Fold sammen Læs mere Læs mere

I dagene efter overfaldet kunne han på grund af hjernerystelsen ikke gøre andet end at ligge derhjemme og »bare kigge op i loftet«.

Han havde koldsved, var konstant træt, og det gjorde ondt i hovedet.

I dag er han heldigvis kommet sig, og det ser ud til, at han slipper uden fysiske mén. Oplevelsen sidder dog stadig i ham, og i den første tid efter overfaldet turde han ikke færdes i nattelivet. Det gør han i dag, men han er ikke tryg, og han går aldrig alene.

Lauritz Lindboe Wind holder i højere grad øje med sine omgivelser, end han gjorde førhen. Når han går på gaden, er han opmærksom på, hvem han passerer, og hvis han synes, at de ligner nogle, der kunne være ude på ballade, går han nu i en stor bue udenom.

Hannibal Holt er formand for Grønnegade Kvarters Beboerforening og har længe råbt op om problemer i nattelivet. Fold sammen Læs mere Læs mere

De største muskler bestemmer

Da Berlingske første gang beskrev overfaldet på Lauritz Lindboe Wind, fortalte Hannibal Holt, beboerformand for Grønnegade Kvarters Beboerforening, der repræsenterer et betydeligt antal beboere i det indre København, at han ikke var overrasket over at høre om overfaldet. Ifølge ham er festen gået for vidt.

»Dem med de største muskler bestemmer. Det er fuldstændig klart og uden for diskussion, at nattelivet i netop de tre gader er blevet mere voldeligt de seneste år. Her ligger de tarveligste barer, hvor du kan få shots til en femmer og drikke dig til en udpumpning for 100 kroner – og der er ingen myndigheder i sigte,« sagde Hannibal Holt til Berlingske.

Den vurdering var Hannibal Holt ikke alene med. 24-årige Malthe Overgaard Bach, der forklarede, at han havde været udsat for vold og trusler og har besøgt Gothersgades natteliv gennem mange år, gav også udtryk for, at han mente, der er sket en forråelse af nattelivet i Indre By.

Malthe Overgaard Bach var vred over denne udvikling, for han mente ikke, at det kunne være rigtigt, at det var den primitive adfærd, der skulle herske i nattelivet.

Malthe Overgaard Bach er 24 år og opvokset i Storkøbenhavn. Han studerer jura, og han fortalte tidligere på året til Berlingske, at han er træt af, at det er den primitive adfærd, der får lov til at diktere tonen i nattelivet. Fold sammen Læs mere Læs mere

I slutningen af juni lød det fra politiinspektør Tommy Laursen fra Københavns Politi, at nattevolden faktisk er faldet gennem de senere år, men at enkeltsager har fået stor mediedækning, og at de fleste anmeldelser omhandler vold begået mellem klokken to og fire om natten.

De seneste måneder har nattelivet i høj grad været præget af landets nedlukning som følge af coronavirussen, og det kan ses i statistikkerne over antallet af voldsanmeldelser. Der er således tale om et fald på 90 procent, og selv om Københavns Politi havde forventet en nedgang, fandt man alligevel udviklingen »overraskende«.

I den forbindelse udtalte politiinspektør Tommy Laursen, at man i takt med genåbningen oplevede en stigning i antallet af anmeldelser, men at det ikke var i nærheden af situationen, før coronavirussen lukkede landet.

Dette har efterfølgende medført en debat om, hvorvidt man skal holde fast i, at barer fremover skal lukke klokken 24.

»Skiderikkerne« skal ud af byen

Lauritz Lindboe Wind håber, at barerne igen får lov til at holde længe åbent, men håber også, at coronapausen er en mulighed for at skabe en ny kultur i nattelivet, så andre ikke bliver udsat for det samme.

Først og fremmest fordi gerningsmændene i højere forstår konsekvenserne af deres handlinger, for det handler ikke bare om en brækket næse og et flækket øjenbryn. Han håber også, at de, der tager del i festen i det københavnske natteliv, i højere grad vil holde øje med og passe på hinanden.

»Vi skal stå sammen, så vi kan få de skiderikker ud af byen. Hvis man ser nogen begynde at puste sig op, så skal alle råbe op og sige fra, så der forhåbentligt er færre, der udsættes for det samme, som jeg blev,« forklarer Lauritz Lindboe Wind.

Han siger, at det i forbindelse med hans egen helingsproces har spillet en stor rolle, at politiet efterfølgende har anholdt to personer, som nu er tiltalt i forbindelse med overfaldet, og at byretten senere på året skal tage stilling til sagen.

Lauritz Lindboe Wind håber, at de personer, som stod bag overfaldet, bliver straffet:

»De har prøvet at gøre mig ondt, og jeg synes, det er vigtigt, at der bliver slået ned på det. De skal lære af deres fejl.«