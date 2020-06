Kvinde i Hornbæk blev rasende over unges larm – så trak hun sin peberspray

En midaldrende kvinde blev så gal i skralden over fem-seks unges larm på stranden i Hornbæk, at hun i første omgang forsøgte at smide de unges højttaler i vandet.

Da festdeltagerne forsøgte at dæmpe kvindens gemyt ved at love hende, at de snart ville stoppe festen, godtog hun det ikke. Til gengæld trak hun en peberspray og sprøjtede det mod gruppen.

Peberspray kan forårsage midlertidig blindhed i op til en halv time og må kun bruges til selvforsvar.

Ifølge døgnrapporten fra Nordsjællands Politi løb kvinden herefter bort fra stedet.

Til TV 2 Lorry siger politiet, at episoden udspillede sig onsdag aften.

Politiet fortæller desuden, at man ikke har pågrebet kvinden. Bruger man peberspray mod andre, betragtes det som grov vold.

Signalementet af kvinden lyder: Mellemlangt lyst/gråt hår, almindelig af bygning, iført lang grå strikket cardigan, blå hættetrøje med lynlås og sorte bukser.