Kronprinsessen knappede en Carlsberg op – og skabte værdi for Danmark

Klokken nåede kun at passere 12, før senior vice president i Kamstrup Jesper Daugaard kunne erklære sig i mål med det, han var rejst til Italien for.

De højtstående kontakter var etableret, businesscards havde indfundet sig i de rette brystlommer, og kaffeaftaler var sat op. Alt sammen i løbet af en enkelt formiddag og således markant hurtigere, end den slags normalt lader sig gøre, fortalte Jesper Daugaard til Berlingske, som var fulgt med til Rom.

Hemmeligheden?

Royalt stjernedrys i form af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, som for nylig rejste med 36 danske virksomheder til Rom for at være med i et erhvervsfremstød for Danmarks fødevare-, sundhed- og techsektor.

Her fik virksomhederne mulighed for at promovere sig selv og egne produkter på det italienske marked og mingle med potentielle forretningsforbindelser samt italienske beslutningstagere, hvorfor store virksomheder som Carlsberg, Grundfos, Novo Nordisk og Arla alle var til stede.

Det samme var Kronprinsparret:

»På den her konference har vi fået kontakter på højeste niveau med det samme, selv om vi ikke har nogen historik med vand- og elforsyningen af betydning i Italien. Hvis vi ikke havde fået hjælp af Kronprinsparret, tager den slags normalt fem til syv år,« sagde Jesper Daugaard.

Ikke fordi hverken Kronprinsparret eller Dronningen kan sælge Kamstrups eller andre virksomheders produkter til udlandet. Det skal produktet og virksomheden bag selv klare. Til gengæld betyder tilstedeværelsen af kongelige repræsentanter, at eventet får en blåstempling, og det får højtstående personer i det besøgte land til at møde op og pludselig være inden for rækkevidde, oplever de virksomheder, Berlingske talte med:

»De kongelige hjælper os med at komme til bordet med de rigtige mennesker hurtigt. Derefter er det vores opgave at være konkurrencedygtige og attraktive,« sagde Jesper Daugaard.

Kongehusets effekt er ikke kendt

I 2018 rejste Kongehuset med erhvervsdelegationer to gange. Først til Finland og senest til Italien.

Formålet med et erhvervsfremstød er at styrke virksomheder i hjemlandets position på et udenlandsk marked og øge deres omsætning, og Kongehusets opgave i den sammenhæng er at hjælpe med omtale, opmærksomhed og at få de rette mennesker til at vise sig i den rette sammenhæng.

De kongelige er med til receptioner, workshops og middage. De besøger præsidenter, kongelige og i det italienske tilfælde også Paven og er programsat fra tidlig morgen til sen aften.

Kronprinsparret var også med til et fødevareevent, hvor to kokketeams – et dansk og et italiensk – skulle konkurrere i kogekunst ved at lave to retter med fødevarer fra erhvervsfremstødets danske fødevareeksportører. Kokkene brugte blandt andet svinekød, hellefisk, bacon, torsk og rejer.

Danske virksomheder tilmelder sig selv fremstødet, og eneste krav er et dansk CVR-nummer, at virksomhedens profil matcher erhvervsfremstødets tema, samt at virksomheden betaler mellem 15.000-25.000 kroner til Udenrigsministeriet for at være med.

Effekten af de kongeliges tilstedeværelse er imidlertid ikke kendt, og der findes ikke fyldestgørende statistik for, hvad den måtte betyde i kroner og øre for den enkelte virksomhed.

Som erhvervsredaktør for Berlingske Business Peter Suppli siger i Berlingskes seneste podcast om Kongehuset, »1257 Amalienborg«, der netop handler om erhvervsfremstød:

»Det er en af de problemstillinger, vi har, når vi taler om effekten af, at Kongehuset er ansigt og formelt set rejsearrangør og tager en stribe virksomheder med ud. Vi ved ikke, hvad effekt det giver,« siger han:

»Erhvervsredaktører som jeg kan lide tal i et eller andet omfang, og at fakta er på plads. Og når republikanere råber op om, at Kongehuset er dyrt og ikke har nogen effekt, så er det i hvert fald faktuelt set ikke muligt at sige: Se her, venner,« siger Peter Suppli.

Det er dog muligt at komme effekten af officielle erhvervsfremstød en smule nærmere:

Eksportrådet har tidligere spurgt virksomheder om effekten af erhvervsfremstød, og i begyndelsen af februar 2017 landede en rapport. Af den fremgår det, at virksomheder, som i 2014 og 2015 rejste med på officielle erhvervsfremstød, i snit oplevede en højere eksporteffekt end de virksomheder, som deltog i erhvervsfremstød uden officiel medvirken fra enten kongelige eller ministre. Forskellen var på 0,6-0,7 mio. kr., fremgår det af rapporten, som imidlertid ikke tager højde for, om de pågældende virksomheders eksport også ville være steget, hvis de ikke havde medvirket i et eller flere erhvervsfremstød.

I 2017 modtog Kongehuset og dets medlemmer samlet 80,2 mio. kr. fra staten, fremgår det af Kongehusets årsrapport.

Kronprinsessen med en carlsbergøl

En af de virksomheder, som flere gange har medvirket i officielle erhvervsfremstød, er Grundfos, og CSO i virksomheden Poul Due Jensen lægger ikke skjul på, at Kongehuset har hjulpet med at etablere flere samarbejder rundt omkring i verden.

»Det er der slet ingen tvivl om. Det leder til Grundfos-forretning og promovering i de forskellige lande og promoverer os også som brand og det, vi står for på hele vandagendaen og inden for energibesparelser,« siger Poul Due Jensen.

Berlingske møder ham i tagterrassens skygge, for solen brænder igennem på denne novemberdag, og temperaturen er sammenlignelig med højsommer i Danmark.

Det er erhvervsfremstødets anden dag, og vi er på Villa Miani i Rom, et højtbeliggende hvidt palæ med kig til Peterskirken.

Kronprinsparret er her også, ligesom sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er det. Sidstnævnte nåede sågar en morgenløbetur med Kronprinsen forud for programstart klokken ti, fremgår det af ministerens egen profil på Instagram.

Ligesom Kamstrup oplever Poul Due Jensen, at Grundfos nyder godt af den popularitet og interesse, der er omkring de kongelige, når de viser sig ude i verden. Som virksomhed får man lov at sidde med på den »positive bagsmæk«, når man rejser af sted med Kronprinsparret eller Dronningen, fortæller han.

»Kronprinsparret kender os som virksomheder, og de er rigtig dygtige til at trække os i den retning, hvor der måtte være nogle åbninger. Jeg har siddet med til arrangementer, hvor jeg har været så heldig, at Kronprinsparret har oplevet, at der var en mulighed for Grundfos, og så bliver man lige kaldt over, fordi noget har med vand- eller energibesparelser at gøre,« siger Poul Due Jensen og fortæller, at det senest skete til et erhvervsfremstød i Sydafrika.

Til fødevareeventet bistod Kronprinsparret med at vurdere retterne og kåre de bedste. Det italienske kokketeam blev kåret som vindere, og præmien var en rejse til Danmark.

I Carlsberg er oplevelsen den samme, og bestyrelsesformand i virksomheden Flemming Besenbacher var ligeledes rejst med til Rom. Han kan konstatere, at der gang på gang bliver åbnet eksportdøre, når Kongehuset rejser med på erhvervsfremstød. Døre, som ellers næsten er umulige at åbne:

»Selv for ministre eller statsministeren,« som Flemming Besenbacher siger.

Han oplever, at det danske kongehus og den stabilitet, som Kongehuset repræsenterer, er en del af forklaringen på, hvorfor virksomheder oplever, at det har en effekt at rejse side om side med de kongelige.

»Vi er en »small, great nation«, men Kongehuset og værdierne i det betyder noget rigtig mange steder, kan vi mærke. Det bliver opfattet som lidt af et eventyr i mange lande med andre styreformer,« siger Flemming Besenbacher, der kan nævne flere eksempler på, at Kongehuset har skabt en konkret effekt for Carlsberg i udlandet.

Blandt andet da Flemming Besenbacher for nylig var i New York til FNs Generalforsamling, hvor kronprinsesse Mary også var med. Her havde Carlsberg taget virksomhedens nye snap pack med; et nyt produkt, hvor seks Carlsberg-dåseøl bliver holdt sammen af lim i stedet for plastic.

»Kronprinsessen kom hen, vi viste snap pack til hende, hun var begejstret for ideen – sustainability ligger Kronprinsessens hjerte meget nært – og pludselig var det i Daily Mail og all over the world med billeder af Kronprinsessen, der stod med seks Carlsberg og historien om, at vi kan spare 60 mio. plasticposer rundt omkring i verden,« siger Flemming Besenbacher.

De kongelige er tryghed

Direktør i Dansk Industri Tine Roed mener også, at organisationens medlemmer i det store hele profiterer på Kongehusets deltagelse i erhvervsfremstød.

Kongehuset repræsenterer Danmark på bedste vis, og det øger simpelthen interessen, fortæller direktøren, som også var med i Rom:

»Der er ingen tvivl om, at når Kronprinsparret er med på et officielt erhvervsfremstød, så øges fokus fra Italiens side, fra mediernes side og i det hele taget. Derfor er det en meget stor fordel for virksomheder herhjemme, når vi kan rejse ud med Kronprinsparret eller Dronningen i spidsen. Fra italiensk side får man i højere grad øje på de højkvalitetsprodukter, Danmark eksporterer og rigtig gerne vil eksportere flere af til landet,« siger Tine Roed.

Ser man på mediedækningen af Erhvervsfremstødet, kan det imidlertid være svært at få øje på, hvordan den skulle bidrage til at fremme dansk eksport til Italien.

I forbindelse med erhvervsfremstødet til Rom var det således især Kronprinsessens valg af fodtøj -– sneakers over hæle – og Kronprinsparrets besøg hos Paven, som løb med mediernes opmærksomhed, ligesom pressen i høj grad vinklede på historien om, at Kronprinsparret var tilbage i byen, hvor kronprins Frederik i sin tid friede til sin hustru.

Eksport- og virksomhedsdelen fyldte markant mindre og mest i bisætninger.

Under Kronprinsparrets besøg ved Caracallas Termer i Rom var det især Kronprinsessens valg af fodtøj – sneakers i stedet for hæle – der løb med opmærksomheden, og på sociale medier blev hun hyldet for det jordnære valg.

Alligevel har det en positiv effekt, mener Hanne Pico Larsen, adjunkt ved afsætningsøkonomi på CBS og forsker i storytelling og branding.

Ifølge hende bidrager Kongehuset med en fortælling om de rigtige værdier, tryghed og kontinuitet, og det er en fordel for virksomhederne, fordi fortællingen smitter af på dem.

Vi er til at stole på, I kan trygt handle med os, fortæller vi, når Kongehuset repræsenterer erhvervslivet udadtil i eksempelvis Italien:

»Mediehistorierne skriver Rom med ind i historien, og lige pludselig er italienerne en del af den her lille flødeskumskage, Danmark kommer med. Det er en omfavnelse af det besøgte land, som får Rom til at føle sig inkluderet, og når medierne skriver, at Kronprinsessen kom i sneakers, er hun relaterbar og i øjenhøjde,« siger Hanne Pico Larsen:

»Det sikrer virksomhederne en positiv feedback, for hvis man står og skal købe et produkt, vækker det alle de her associationer om et land med reelle folk og derfor formentlig også reelle produkter,« siger Hanne Pico Larsen.