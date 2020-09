Københavnerne kan forberede sig på årelang metronedlukning og byggerod

Allerede om få år kan de rejsende med metro se frem til metronedlukning og byggerod.

I hvert fald hvis det står til Metroselskabet, hvis nyeste beregninger viser, at den københavnske metro er så presset på plads, at den allerede i 2035 ikke vil kunne rumme alle de mange rejsende.

En ny rapport viser, at den mest umiddelbare løsning på pladsproblemet er at køre med fire vogne i stedet for de nuværende tre. Men det koster en regning i omegnen af seks milliarder kroner. Blandt andet fordi fire centrale stationer skal udvides. Det skriver Ingeniøren.

Hvis problemet skal være løst inden 2035, vil arbejdet allerede skulle gå i gang i 2025. Det vil være nødvendigt at køre med enkeltsporsdrift på metrolinjerne til og fra Amager i mere end tre år. Samme antal år vil man skulle lukke Kongens Nytorv station, mens de to stationer Christianshavn og Amagerbro kan slippe afsted med kun at være lukket i 15 måneder.

»Vi har lavet et seriøst arbejde, som viser, at firevognsdrift er muligt, og det kan blive rigtig godt. Men det bliver en hård periode at komme derhen,« siger direktør i Metroselskabet Anne-Grethe Foss til Ingeniøren om byggeriet.

Mejslet i granit

Hos forbrugerrådet Tænk frygter man, at generne ved årelang metronedlukning vil resultere i mere biltrafik.

»Det vil medføre meget store gener for passagerer, som har tilrettelagt deres arbejdsliv og boligsituation efter, at de kan komme rundt. Det bliver rigtig træls undervejs,« siger afdelingschef Laura Kirch Kirkegaard i Forbrugerrådet Tænks Passagerpulsen.

I et skriftligt svar til Ingeniøren nedtoner transportminister Benny Engelbrecht (S) Metroselskabets trafikprognoser:

»Der er lang tid til 2035. Og så er det jo ikke mejslet i granit, at der ikke må være trængsel i metroen i en periode, ligesom der er trængsel i andre dele af landet på visse strækninger og tider af døgnet,« lyder det.

Kommende metroplaner er allerede på dagsordenen i Københavns Kommune. Med den eventuelle etablering af Lynetteholmen blev det sidst på sommeren diskuteret, hvilke metrolinjer der skal bygges i fremtiden.

Se de tre mulige metrolinjer her: