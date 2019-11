København vokser og vokser, og det skyldes især disse tre grupper

I løbet af de seneste år er befolkningen i København på det nærmeste eksploderet, og Kraks Fonds Byggeforskning har set nærmere på, hvad det skyldes. Ph.d. Aske Egsgaard er i gang med et større projekt, hvor han sammenligner Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med resten af Storkøbenhavn, og i første omgang har han analyseret registerdata for København og Frederiksberg.

Ikke overraskende fylder de studerende, der hvert år flytter til hovedstaden for at tage en uddannelse, en hel del i befolkningsvæksten.

»Ser man på hvor mange unge mellem 18 og 24 år, der flyttede til København eller Frederiksberg, fratrukket hvor mange i samme aldersgruppe, der flytter ud, så svarer det i 2016 til lidt under 11.000 flere indflyttere end udflyttere inden for samme aldersgruppe, eller svarende til 1,5 procent af den samlede befolkning i København og Frederiksberg,« forklarer Aske Egsgaard.

Og de unge bliver. Det kan aflæses på antallet af fødsler, som også bidrager til befolkningstilvæksten. Siden 1988 har der været flere fødsler end dødsfald i København og Frederiksberg, og gabet vokser støt. Folk formerer sig, og de ældre bliver ældre.

»Vi har ikke kigget nærmere på, hvad det kan skyldes, at antallet af fødsler stiger, men en hypotese kunne være, at folk venter længere tid med at flytte ud af byen end tidligere. Derfor når flere at stifte familie og få børn, inden de flytter ud af byen, men det er noget, som vi tænker at kigge nærmere på i fremtiden,« siger Aske Egsgaard.

»Ser man på tallene fra Statistikbanken på Danmarks Statistik, er der i København og Frederiksberg fra 2010 til 2016 en lille stigning i antallet af 60 til 100-årige. Grunden til, at antallet af dødsfald falder, er nok, at vi dels bliver ældre, og dels at færre dør som følge af blandt andet færdselsuheld og deslige,« siger forskeren.

Og så er Danmarks hovedstad en magnet for indvandrere. De unge vandrer ind fra resten af landet for at studere, men vandrer i nogen grad ud igen, når de stifter familie. Helt anderledes forholder det sig med indvandrere fra udlandet.

»I de seneste ti år er der årligt netto tilflyttet personer med andet statsborgerskab end dansk til København eller Frederiksberg svarende til mellem 0,5 og en pct. af befolkningen i de to kommuner, mens netto-tilflyttere med dansk statsborgerskab ligger omkring nul pct., og dermed ikke bidrager væsentligt til befolkningsvæksten,« siger Eske Egsgaard, som i fremtiden vil gå dybere ind i, hvilken type indvandrere, der vælger at slå sig ned i København og på Frederiksberg.