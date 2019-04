Kendt Michelin-kok raser mod Københavns Kommune: »Det er konger og skrankepaver«

Sommeren 2008 var særlig for restauratør og Michelin-kok Henrik Yde-Andersen, og det blev den, fordi den skulle vise sig at være en engangsfornøjelse.

Denne sommer kunne han nemlig tilbyde sine gæster at sidde med sol på næsen og spise til lyden af et summende København, når de besøgte Ricemarket i Indre By, som ligger med front mod Kultorvet. Enten langs restaurantens facade eller på et stykke af selve torvet, hvor Henrik Yde-Andersen havde lov at stille borde op.

Lige siden har det ikke været en mulighed, og gang på gang har Henrik Yde-Andersen forsøgt at få fornyet sin tilladelse til udendørsservering, og gang på gang har han fået nej fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Kommunen har i stedet valgt at prioritere dens områdeareal foran Ricemarket til cykelparkering, ligesom restaurantens lejemål ikke længere har lov til at optage plads på torvet ligesom dengang for elleve år siden. Således har Henrik Yde-Andersen i dag kun plads til at placere tre borde udendørs, og det er for lidt, når man forsøger at overleve som restauratør i forårs- og sommermånederne, mener han:

»Udeservering er et spørgsmål om overlevelse Det er enormt vigtigt, at man har en spændvidde i sin restaurant og kan rykke serveringen ud, når vejret er fint - ellers risikerer man at måtte lukke. Helt konkret siger vi på Ricemarket farvel til tre medarbejdere, fordi vi ikke kan servere udenfor. Det sagde vi også til kommunen, men min oplevelse var, at den var iskold,« siger Henrik Yde-Andersen til Berlingske:

»Vi erfarede, at Teknik- og Miljøforvaltningen er svær at danse med, og det er de, fordi der sidder nogle konger og bestemmer derinde,« siger han og pointerer, at han ellers har tilbudt at betale for at få flyttet cykelparkeringen over til Niels Brock.

Tilladelser til udeservering bliver kun givet for ét år ad gangen i Københavns Kommune, så i realiteten kan restauratører ikke vide sig sikre på, at et ja det ene år vil blive efterfulgt af et nyt ja det næste. Begrundelsen herfor er blandt andet, at kommunen forsøger at have kontrol med byrummets liv - heriblandt den medfølgende støj og larm - så københavnere med bopælsadresse i København K kan være i deres hjem.

Alligevel er det Henrik Yde-Andersens oplevelse, at det er langt sværere at få fornyet sin tilladelse i nogle områder af indre by end andre, ligesom han heller ikke forstår, at nogle restauratører kan blive mødt af et ja til en forespørgsel, som andre får nej til.

»Det er konger og skrankepaver, som sidder og forvalter uden øje for, at vi restauratører lever af dette og er med til at skabe byen. Den skat, vi lægger, betaler bystyret - ikke omvendt. Hvis de ønsker sig en levende by, hvor folk skaber jobs, så må de også imødekomme nogle af vores ønsker. Og så handler det for mig at se om respekt, og den synes jeg, at der er mangel på fra visse medarbejderes side,« siger Henrik Yde-Andersen:

»Vi har prøvet at forklare kommunen situationen og fortælle, at det er svært at se på, at folk kommer og stiller deres cykel foran vores restaurant og så sætter sig ved naborestauranten i sommermånederne. Men det preller af,« siger han.

Foruden Ricemarket har andre kendte, københavnske restauranter for nylig mistet deres udendørsservering. Blandt andet Restaurant Mes og Pasteur Vinbar.

I en mail fra marts i år stilet til Henrik Yde-Andersen svarer Teknik- og Miljøforvaltningen på, hvorfor den ikke vil flytte cykelstativer til fordel for borde med udendørsservering. I den forbindelse henviser forvaltningen til, at området har store kapacitetsudfordringer, når det kommer til cykelparkering, og at der ifølge forvaltningen ikke er andre steder i nærheden, hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere cykelstativer:

»Af hensyn til færdselsregler, byrummets udtryk og det konkrete behov for cykelparkering, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at flytte cykelparkeringen til andre steder i nærheden,« skriver forvaltningen således i dens svar.

Men det er alt sammen dårlige undskyldninger, mener Henrik Yde-Andersen

»Vi er overhovedet ikke imod cykelparkering, men vi har peget på en let og elegant løsning på den anden side af vejen og bliver igen og igen mødt af et embedsvæld, som ikke er lydhørt. Det gør det hele rigtig kedeligt,« siger han, som nu har fået plottet et møde med teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) i kalenderen. Det vil finde sted, når borgmesteren ikke længere er sygemeldt på baggrund af en voldtægtssag i sit hjem.

Restauratørerne har imidlertid Liberal Alliance i Københavns fulde opbakning, fortæller partiets suppleant til Borgerrepræsentationen Karina Bergmann:

»Vi mener, at hensynet til erhvervslivet, arbejdspladser i restaurationsbranchen, bylivet og byrummet bør vægtes højere end en lille håndfuld cykelparkeringspladser,« siger hun:

»Jeg er ikke enig i forvaltningens afgørelse, og jeg er ærgerlig over den systemtænkning, der præger denne sag.«