Han var med til opfinde anlægget, der holder Københavnere vågne om natten: Nu har han en opfordring til de unge

Nedlukningen af de københavnske barer har i høj grad medført, at fester og høj musik er rykket ud i de byens gader. Mobile musikanlæg holder flere steder københavnerne vågne til langt ud på natten, og både beboere og overborgmester Frank Jensen (S) har nu klaget over støjen, der ifølge Frank Jensen blandt andet kommer fra såkaldte »Soundboxes« – mobile musikanlæg.

Adm. direktør Jesper Theil Thomsen, der er medstifter af den danske virksomhed Soundboks, som producerer mobile musikanlæg, og som begyndte med at producere anlæg til festivalgængere, kender til problematikken med larmen fra de transportable anlæg.

Derfor opfordrer han nu brugerne af virksomhedens produkter til at tænke sig om, inden de presser volumenknappen op på 11. For Soundboks-anlæg kan spille højt, meget højt endda. De mobile anlæg kan præstere et lydtryk på 126 decibel, hvilket svarer til larmen fra en kædesav i fulde omdrejninger.

»Vi er kede af at se vores produkt blive misbrugt på den måde. Det er ikke tiltænkt, at man skal spille på fuld skrald midt inde i byen, ligesom man heller ikke i byen skal køre 110 kilometer i timen i sin bil,« siger Jesper Theil Thomsen.

Direktøren vil gerne være med til at sætte en stopper for larmen med Soundboks anlæg inde i byen.

»Vi vil gerne opfordre folk til at vise hensyn. Der er dog desværre folk, som er ligeglade – det synes vi ikke er i orden. Det har vi altid ment, og derfor skriver vi på indpakningen, at folk skal være hensynsfulde, og at ikke alle fester skal være på lydstyrke 11.«

»Det er på tide, at vi som virksomhed er med til at tage noget ansvar. Derfor sendte vi i sidste uge et brev ud til vores community om, at byrummet ikke er et sted for uhæmmet fest,« siger han.

I brevet står blandt andet, at Soundboks »arbejder på en række initiativer, som vi vil rulle ud over den kommende tid – både budskaber, information, men også en række redskaber, som skal hjælpe de unge med at feste på en måde, hvor de ikke forstyrrer – såsom et kort over København, der gør det lettere at finde steder, hvor man kan have det sjovt uden at forstyrre, samt retningslinjer for god musikkarma.«

Brevet indeholder også en opfordring om forståelse for de unge. Her beder Jesper Theil Thomsen borgere i byen om også at huske, at de unge ikke forstyrrer af ond vilje. Han tilføjer at »når vi går i dialog med de unge, ser vi dem som værende hjælpsomme, hensynsfulde – og kede af, når de er kommet til at forstyrre.«