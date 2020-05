Forlystelsessted må gerne have gæster i restauranten og i biografen – men ikke på gocartbanen: »Det giver ingen mening«

Der er ikke noget at sige til, at direktør Flemming Thomsen er forvirret. Forvirringen vil sandsynligvis også koste ham 20.000 kroner i bøde. Hvorfor? Fordi myndighederne åbenbart også er forvirrede.

Flemming Thomsen står i spidsen for verdens største indendørs gokartbane, Racehall København i Taastrup. 10.000 kvadratmeter. 23 ansatte. Tjek på sagerne.

Racehall København åbnede 1. februar men måtte lukke igen den 18. marts ligesom mange andre steder på grund af frygt for covid-19-smittefare.

Flemming Thomsen søgte og fik kompensation fra Erhvervsstyrelsen til at dække indtægtstab. Den udløb 10. maj. Underforstået, mente direktøren, at fra da af kunne Racehall København igen byde fartglade gæster velkommen.

Han og medarbejderne diskede op med hele arsenalet af smitteforebyggelse: Afspritning af gokarts, afstandsmærker på gulvene, nye hjelme uden mundstykke, håndsprit. Masser af plads.

Sendt videre og videre og videre

En patrulje fra Vestegnens Politi kom forbi. De så på forholdsreglerne og kunne lide, hvad de så.

»De sagde, at alt så meget fint ud,« husker Flemming Thomsen.

Han kontaktede covid-19-hotlinen på 70 20 02 33 for at være på den sikre side.

»Den første rådgiver sagde, at vi nok først kunne åbne i fase fire senere på året. Da vi spurgte ind til det, blev hun i tvivl og sendte os videre til en anden, der også var i tvivl. Vedkommende sendte os videre til en tredje, der lige ud sagde »det ærlige svar er, at vi ikke ved, om I må åbne«, fortæller Flemming Thomsen.

Flemming Thomsen, direktør for Racehall København »De sigtede os, noterede vores CVR-nummer og sagde, vi kunne forvente at modtage en bøde på 20.000 kroner.«

Uden en klar melding om, hvorvidt det var forbudt, åbnede Flemming Thomsen onsdag i denne uge sin gokartbane. Zoologiske haver, biografer, akvarier og andre dele af forlystelsesøkonomien havde jo også fået lov. Så stor var forventningen til de kommende gæster og effektiviteten af de, næsten af politiet, blåstemplede smitteforholdsregler.

»Men to timer efter kom endnu en politipatrulje på besøg. De ringede hjem til deres hovedkvarter, fordi de var i tvivl om reglerne. Deres sektionsleder var af den overbevisning, at vi ikke måtte holde åbent i gokart-delen af virksomheden og gav os besked på at lukke med det samme. De sigtede os, noterede vores CVR-nummer og sagde, vi kunne forvente at modtage en bøde på 20.000 kroner.«

»Det er frustrerende«

Flemming Thomsen satte pligtskyldigt et »Lukket«-skilt på døren.

»Det er frustrerende og meget uretfærdigt,« siger han dagen efter lukningen.

»For i selve forbygningen må vi godt holde restauranten åben. Vi må gerne tage en masse kunder ind i vores butik og sælge T-shirts og merchandise og gavekort. Vi må sætte dem ind i vores biograf og vise vores sikkerhedsvideo. Men vi må ikke lukke folk ud på gokartbanen, hvor der er plads til 36 gokart på én gang. De vil sige, at der er 275 kvadratmeter plads pr. person. Hvis vi gjorde det.«

Racehall København holder nu pligtskyldigt lukket, indtil myndighederne siger »go« til indendørs gokartbaner.

Flemming Thomsen sætter sin lid til næste åbning af samfundet 8. juni.

Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup »Jeg har lovet Racehall at bruge mine politiske kontakter i forsøg på at hjælpe.«

»Det er frustrerende, at man ikke kan få et klart svar, når man ringer til coronahotlinen. Det er forvirrende med de uklare meldinger fra myndighederne, og det er svært at navigere i, når man fra Erhvervsstyrelsen får en dato for lukkeperioden. Det kan jeg kun tolke som om, det er den periode, vi er tvangslukket i. Og når man ikke er tvangslukket, må man vel godt have åbent.«

I mellemtiden har Flemming Thomsen fået lovning på hjælp fra allerhøjeste sted i kommunen.

Onsdag på Facebook lovede Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), at gå ind i sagen om lukningen af Racehall København.

»Jeg er ligeså forarget som alle andre i tråden. Det giver ingen mening! Jeg har lovet Racehall at bruge mine politiske kontakter i forsøg på at hjælpe,« skriver borgmesteren.

Hvad blev der sagt?

Det vides endnu ikke, hvordan borgmesteren vil gribe ind.

Politiet prøver til gengæld at forklare sig. I en e-mail skriver Rigspolitiet, hvis vurderinger ligger til grund for coronarådgivningens hotline:

»Vi ved ikke, hvad der præcis er blevet sagt i den konkrete sag, men hvis en borger føler, at han eller hun er blevet forkert vejledt, beklager vi selvfølgelig. Hvad angår indendørs gokartbaner generelt, er det Rigspolitiets vurdering, at indendørs gokartbaner skal holde lukket jf. §6 stk 1 nr 3 i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687.«

Øjensynligt for at mindske forvirringen om gokartsagen henviser Rigspolitiet til Vestegnens Politi. Her bekræfter man at have modtaget en anmeldelse af Racehall København for at have åbent i strid med bekendtgørelse nr. 658 à 21. maj 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

I e-mailen skriver den kommunikationsansvarlige fra Vestegnens Politi:

»Det er Københavns Vestegns Politis vurdering, at gokartbanen er omfattet af bekendtgørelsen og derfor fortsat skal være lukket for offentligheden. Indehaveren er blevet vejledt om, at afgørelsen kan indbringes for retten.«