En skriggrøn stribe ligger nu midt gennem Strøget i København. Her er forklaringen

Det er onsdag eftermiddag, og gruppe af vejarbejdere fra Københavns Kommune er ved at lægge skriggrøn tape midt på Strøget i København.

Den otte centimeter brede tape skal lægges på 1,6 kilometers gågade på Strøget og Købmagergade.

Arbejderne fra den kommunale »stribeafdeling«, der normalt laver vejstriber med store maskiner, har til dagens opgave noget af det mindre værktøj med. De har været i gang siden tirsdag og er tæt på at færdiggøre arbejdet.

Det viser sig, at den skriggrønne tape er et kommunalt tiltag mod smittespredning af coronavirus. Formålet er, at gående på Strøget og Købmagergade i København holder til højre.

Tror I, at folk kommer til at holde sig til højre for den grønne stribe?

»Ja. Måske ikke de første par dage, men lige så snart der kommer skilte op. Der kommer også personer, der skal guide folk,« siger en af vejarbejderne.

»De fleste folk virker faktisk rigtig positive over for det,« bryder hans kollega ind.

Et kig ned ad Strøget kunne umiddelbart tyde på, at mange allerede holder til højre. Men ikke alle ved, hvad den grønne stribe er til for, men det kræver ikke mange gæt for dem at regne ud, at det handler om at holde til højre på grund af corona.

Der bliver lagt tape i midten af Strøget, for at få befolkningen til at gå ensrettet i hver side.

»Den grønne stribe er det første synlige tiltag i teknik- og miljøforvaltningens pakke af coronatiltag i forbindelse med den kommende julehandel,« forklarer Jakob Hjuler Tamsmark, der er chef for Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltnings coronateam.

Kommunen vil inden weekenden have opsat 50 skilte, der skal minde de mange handlende om at holde til højre og at holde afstand.

Desuden har cirka 10 til 20 kommunale »adfærdsguider« til opgave at hjælpe med at sikre, at folk følger retningslinjerne.

Der er ikke tale om et krav om at holde til højre. Det er en opfordring, oplyser Københavns Kommune. Skulle man komme til at gå i venstre side, vanker der altså ikke en bøde.

»Vores erfaring er, at vi kommer længere ved at tale til folks sunde fornuft og til den interesse, som de fleste har i at få byen til at fungere, selv om vi har corona,« siger Jakob Hjuler Tamsmark.

I har prøvet noget lignende før, hvor man har lavet ensretning rundt om søerne. Hvordan er det gået?

»Vores oplevelse har været – på baggrund af det, vi hører fra borgere og vores egne medarbejdere – at borgerne i meget vid udstrækning retter sig efter det. Langt de fleste borgere er interesserede i at hjælpe til med at holde styr på coronaepidemien,« siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Nanna Rasmussen på 19 år (t.v.) og Cecilie Klausen på 20 år (t.h.) ved godt, hvad den grønne linje midt på Strøget betyder. De følger begge retningslinjerne, selv om der ikke er kommet skilte op endnu.

På Strøget kommer to kvinder gående i den »korrekte« side. De er godt bekendt med, hvad linjen betyder, selv om der endnu ikke er kommet skilte op.

»Vi arbejder selv i butik, hvor vi har lignende tiltag, så vi ved det godt,« siger 19-årige Nanna Rasmussen.

»Selv hvis der ikke havde været en stribe, havde jeg stadig gået i højre side,« siger Cecilie Klausen, der er 20 år og arbejder i Matas.