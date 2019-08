Efter overgreb: Gymnasier opfordrer til forældreboykot af puttefest

Fredag løb den berygtede puttefest for gymnasieelever af stablen i Dyrehaven.

Her samledes over 7.000 gymnasieelever fra hele hovedstadsområdet for at byde alle de nye 1.g'ere velkommen med alkohol og sprittuscher, men det endte langt fra sjovt for en 16-årig pige, der i løbet af aftenen blev tvunget til oralsex af en ukendt mand.

Det får endnu en gang gymnasierne til at tage afstand fra begivenheden, der udelukkende arrangeres af eleverne selv.

»Jeg synes, det ville være en god idé, hvis forældrene tog en snak med deres børn og faktisk opfordrede dem til ikke at deltage i den her fest. Risikoen for, at sådan noget sker, er større, når der 7.000 unge mennesker samlet et sted. Især de nye 1.g’ere, der er derude, er jo ikke så gamle. Det maner til en eftertanke om forældresamtaler med eleverne,« siger formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, der på Twitter opfordrer til et decideret forældreboykot og forbud mod at tage til festen.

Tragisk episode ved puttefest i Dyrehaven, der arrangeres uden om skolerne af elever via fb. I ⁦@DanskeGymnasier⁩ tager vi afstand fra festen og opfordrer til forældreboykot. På gymnasierne laver vi gode introaktiviteter m opsyn og uden druk #uddpol https://t.co/bvJsBgsVbg — Birgitte Vedersø (@BirgitteVeders) August 17, 2019

»Fuldstændig utilstedeligt«

Hos gymnasieeleverne har man efter fredagens krænkelse ikke en holdning til, hvorvidt festen bør boykottes:

»Først og fremmest tager vi afstand fra alle former for krænkelser overhovedet. Det, der er sket, er fuldstændig utilstedeligt og hører ingen steder hjemme. Dernæst synes vi, det vil give rigtig god mening, at man bruger gymnasierne til at snakke om grænser og om sikkerhed i nattelivet også, og vi opfordrer også til, at forældre og deres børn i gymnasiealderen snakker om, hvilke riscici der kan være forbundet med at deltage i en fest uden opsyn. Men om man skal boykotte arrangementet eller ej, har vi ikke nogen politik om,« siger formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Mejlgaard.

Puttefesten, der har ry for at gå vildt for sig, var i 2016 ved at koste en ung mand livet, da han blev indbragt på Herlev Hospital med en promille på 4, mens 11 andre også blev indlagt. Det har betydet, at der både har været samaritter, natteravne og politibetjente ude i Dyrehaven for at holde øje med de unge mennesker i år. Under fredagens festligheder blev otte unge sendt til Herlev Hospital med forgiftninger fra enten alkohol eller stoffer, mens 30 unge var til observation i Røde Kors' telt for mistanke om samme.

Gymnasierne håber, at forældrene fremover tænker sig godt om, før de sender deres unge mennesker til puttefest.

»Det er en svær balancegang, når eleverne kommer i gymnasiet. De når jo en alder, hvor de skal slippes mere fri, men vi har bare kunnet se, at den her fest løber rimelig meget af sporet. Derfor vil vi faktisk hellere have, at skolestartsfest er noget, der foregår i regi af skolerne og ikke på sådan en ukontrolleret måde, som det er, når der er sådan en selvbestaltet fest uden voksenopsyn,« siger Birgitte Vedersø.