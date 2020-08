Derfor mistede københavnerne vand i hanerne søndag aften: UV-anlæg slog ikke til

Måske var det et bad efter en solrig dag ved stranden, vasketøj efter en uges ferie, eller planterne på altanen, der skulle have vand?

I hvert fald brugte københavnerne søndag eftermiddag cirka dobbelt så meget vand som normalt, fortæller Ulrik Norup, sektionsleder med ansvar for produktion i Hovedstadens Forsyningsselskab, Hofor.

»Klokken 17.15 blev vi ringet op af vagtgående maskinmester, som havde store problemer med at holde trykket i København. Vi frygtede først et hul på den store vandledning, men det var ikke tilfældet. I stedet kunne vi se et usædvanligt stort og pludseligt forbrug,« fortæller han.

Det store forbrug fik søndag aften trykket til at falde flere steder i København, så mange oplevede mindre eller slet ingen vand i hanen.

Men det var ikke, fordi der manglede vand i hovedstadens syv store vandværker. Det skyldtes, at to UV-anlæg ikke kunne følge med.

Udfordrede UV-anlæg

»To UV-anlæg bestråler al vand med ultraviolet lys som en sidste barriere, inden vandet når ud til vores kunder. UV-lyset sørger for at slå eventuelle bakterier ihjel. Vi bruger bare ét UV-anlæg størstedelen af tiden, men om morgenen, når alle står op, så vil de typisk begge starte op og køre. Det sker automatisk, og generelt skiftes de til at køre,« fortæller Ulrik Norup.

Problemet søndag eftermiddag var, at vandforbruget steg så hurtigt, at det andet UV-anlæg ikke nåede at starte op, før det første anlæg blev overbelastet og automatisk slog fra for ikke at gå i stykker.

»Sådan et anlæg består af lysstofrør, der skal varmes op. Det tager nogle minutter. I går gik det så stærkt, at det andet anlæg ikke kunne nå at starte op,« siger Ulrik Norup.

Hvis et UV-anlæg sætter ud, kan det normalt startes op igen på 15-20 minutter. Men med københavnernes store efterspørgsel på vand, blev der trukket luft ind i systemet.

Luften sætter sig som propper, der fjernes ved lufthaner placeret strategisk ved vandledningernes højeste punkter – luft søger som bekendt opad. Derfor gik der flere timer, før Hofor fik luften ud og fik styr på vandtrykket. Mandag morgen havde luft desuden bevæget sig og lavet en ny prop ved Bellahøj, men mandag formiddag kørte alt som sædvanligt.

Nye anlæg

Ulrik Norup kan ikke mindes, at han har oplevet noget lignende de seneste 15 år.

»Vi er ret sikre på, at det ikke sker igen,« siger han og tilføjer, at Hofor er ved at købe nye og kraftigere UV-anlæg, som de håber at have klar midt i 2021.

Nogle københavnere husker måske, at der også var problemer med vandforsyningen i maj 2018. Her var det et strømudfald i en vandbeholder, der medførte luft i systemet.

I Aarhus oplevede man også et ekstra stort vandforbrug i weekenden, fortæller Helle Pernille Hansen, teamleder i Team Ledningsnet i Aarhus Vand, der er Aarhus’ forsyningsselskab.

»Men vores værker har godt kunnet følge med. Lokalt kan det godt være, at man fik et lidt mindre tryk. Men vi har ikke haft mange henvendelser på det,« siger hun.

I Aarhus Vand går man lige som hos Hofor efter et gennemsnitligt vandtryk på minimum 2-2,5 bar ved indgangen til kundernes matrikel.