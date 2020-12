800 personer udeblev fra deres testtid på ét testcenter: »Det går desværre igen ved alle teststeder«

Der er i øjeblikket lange ventetider på testcentrene i Region Hovedstaden, og flere steder er det først muligt at blive testet for coronavirus efter jul.

Alligevel vælger flere danskere at blive væk fra deres testtider.

På bare en enkelt dag – i mandags – udeblev 800 danskere fra deres coronaprøve på testcentreret Vingelodden på Ydre Nørrebro i København.

Region Hovedstaden gør i et opslag på Facebook opmærksom på problemet med opråbet: »Giv din testtid til en anden, hvis ikke du skal bruge den!« og »#samfundssind«.

Samtidig skriver regionen, at »det er 800 tider, som kunne være gået til andre borgere. Det går desværre igen ved alle teststeder«.

Problemet er alvorligt, lyder det fra Line Ervolder (K), der er fungerende formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

»Vi er kede af, at folk ikke dukker op til deres testtider. Dem, der gerne vil bestille en tid, kan jo ikke komme til, fordi andre ikke har afbestilt. Så det sander systemet til,« siger hun.

På pressemødet onsdag aften, hvor nye og skrappe restriktioner blev meldt ud fra regeringen efter et rekordhøjt antal smittede, understregede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ligeledes:

»Nu er der rigtig mange, der har brug for at få en test. Vores testkapacitet er nu sådan, at over 200.000 danskere fremover kan blive testet hver dag. Men der er stadigvæk pres på kapaciteten. Og derfor også en opfordring: Følg myndighedernes anbefalinger, bliv testet, hvis du bliver opfordret til det af myndighederne, af smitteopsporingen, hvis du har symptomer, hvis du er nærkontakt – og en ting til: Husk at aflyse din test, hvis du alligevel ikke kan nå at komme til den. Så kan en anden jo få din tid.«

Lang ventetid

I København var der onsdag 16. december otte dages ventetid for at bestille en tid til test, viste et overblik over ventetider fra Testcenter Danmark. Samme overblik viste, at der i Region Hovedstadens resterende testcentre onsdag var ventetider mellem tre til 11 dage, hvis man fraregner Bornholm.

Lange ventetider finder man også for nære kontakter – altså personer, der skal testes efter at have været i nær kontakt med en smittet. Her er der mellem nul og tre dages ventetid i Region Hovedstadens testcentre. Dermed kan udeblivelserne stå i vejen for personer, der har brug for testtider, lyder det fra Line Ervolder.

»Det har også noget med vores fordeling af test at gøre. Vi vil gerne rykke ledige testtider over i det spor, der hedder nære kontakter med smittede, så de kan komme hurtigere til. Så når folk bliver væk, blokerer det for, at vi kan udlodde flere tider,« siger hun.

Line Ervolder gør desuden opmærksom på, at det heller ikke nytter noget, når folk dukker op på testcentrene uden at have bestilt tid.

»De samlede antal muligheder for borgere, der ønsker at bestille test, bliver meget mindre. Det er sådan set den største konsekvens. Men det er svært for os at styre det, når folk dukker op uden at have bestilt tid. Det er en fælles indsats, som vi skal lave som region sammen med borgerne – at vi gør os umage med at bestille og afbestille tid,« siger hun.

Arbejder på en løsning

I et Facebook-opslag har Region Hovedstaden selv opfordret til, at man giver sin testtid videre, hvis man ikke selv har brug for den. I flere kommentarer skriver frustrerede borgere, at det også er svært at afbestille tider, da man først skal vente i kø på at få adgang til coronaproever.dk, hvis der er mange mennesker i kø.

Men ifølge Line Ervolder er Region Nordjylland og Sundhedsministeriet i gang med at arbejde på en løsning, så det bliver nemmere at afbestille sin testtid.

»Indtil videre vil vi bede om, at man tager den ekstra tid og tørn. Jeg ved godt, at det er en langsommelig proces. Men man arbejder så hurtigt man kan,« siger hun.

Berlingske afventer tal fra Region Hovedstaden på, hvor mange udeblivelser der generelt er ved testcentrene. Line Ervolder gætter på, at problemet næppe begrænser sig til ét testcenter.