Tag med Yvonne Seier Christensen på d'Angleterre: »Jeg troede ikke rigtig på det, fordi mine forældre var skilt. Jeg tænkte, lad os bare lige leve livet og hænge ud«

Jeg møder Yvonne Seier Christensen til frokost på restauranten Marchal på Hotel d'Angleterre, hvor hun og hendes mand, Lars, normalt bor, når de er i København. Yvonne er i ekstra godt humør.

»Det er så vildt – om fem minutter er jeg ejer af et vineri. Jeg skal underskrive den endelige kontrakt om lidt. Du bliver mit vidne. Er det ikke fantastisk? Jeg får nøglerne på mandag, og nu jeg bliver simpelthen nødt til at bestille en flaske champagne, så vi kan fejre det,« siger Yvonne.

Vi skåler for Yvonne Seier Christensens køb af en vinmark i Champagne.

»Selvfølgelig skal vi det. Jeg har endnu aldrig sagt nej til champagne,« siger jeg med en lille ængstelig tanke på det forhold, at vi netop har fået at vide, at vi skal spare på avisen. Jeg er ikke helt sikker på, om Yvonne Seier Christensen i fri dressur på d'Angleterre passer ind i budgettet.

FAKTA Snak & Æd »Snak & Æd« er en ny interviewserie i Berlingske, hvor Søren Frank inviterer en kendt person ud at spise. Samtalen finder sted på en restaurant, som interviewpersonen vælger, og tager udgangspunkt i maden. FOLD UD

Hun bestiller straks en flaske af sin egen champagne, Les Cinq Filles, opkaldt efter hendes fem døtre, og fortæller om det nye køb, en vinmark i Champagne på en lille hektar i grand cru-kommunen Avize med et lille tilhørende vineri i nabokommunen Le Mesnil. Det er navne, som straks får tænderne til at løbe i vand på enhver champagneelsker.

Den nuværende Les Cinq Filles-champagne har hun lavet i samarbejdet med en vinbonde i den nordlige del af distriktet. Nu får hun fremover mulighed for selv at lave sin helt egen champagne i egen kælder på egne druer.

Snart har vi gang i hver sit glas, og en af hotellets sekretærer kommer med en bunke papirer til underskrivelse.

Hvor tit kommer du her?

»Jeg er ikke altid med, når Lars er her (parret bor Schweiz, red.). Men jeg er her altid en del om sommeren, for jeg elsker den danske sommer, og det her er det perfekte sted med Nyhavn og masser af liv lige ude foran. Om efteråret er jeg for det meste væk, men så er jeg tilbage i december, for jeg elsker også julen her.

Vi bor altid på det samme værelse: d'Angleterre-suiten. Der er kun et par af suiterne, som har den helt rigtige, ikoniske udsigt over Det Kongelige Teater og Nyhavn. Og så har vi vores favoritspot her i restauranten vendt ud mod gaden, hvor vi spiser morgenmad sammen, mens vi iagttager livets gang derude,« siger Yvonne Seier Christensen.

Linda fra receptionen kommer tilbage med kontrakten, Yvonne mangler stadig at sætte en underskrift på champagnepapirerne.

»Det er, hvad jeg kalder service. Det er derfor, vi bor her på d’Angleterre,« siger Yvonne.

Yvonne Seier Christensen spiser helst kaviar til frokost, når hun bor på d'Angleterre.

Hvad plejer du at spise, når du er her?

»Til frokost spiser jeg typisk kaviar. De har en kaviar-tasting, hvor man får fire forskellige af Jacob Rossinis kaviarer. Den er let og nem at spise og nok til mig. Det er, hvad jeg kalder et quickfix, perfekt når man lige er landet og ikke gider vente på et varmt måltid og gerne vil have noget elegant. Og så passer den perfekt til champagne. Jeg drikker altid champagne. Jeg rører hverken gin og tonic eller spiritus mere.

En anden af mine favoritter er hummerretten. Jeg har fået den mere end 20 gange – det er hummer serveret ad to omgange. Først i meget tynde lag med grillede, pocherede og bagte tomater placeret over og under to hummerhaler placeret i halvcirkler. Det er som et stykke kunst at kigge på, og man nænner næsten ikke at spise det. Duften af tomater, som når man går fordi et åbent vindue i Italien og kan dufte, at der står en mor derinde og koger tomatsauce. Og kombinationen af tomaten og hummeren er ret interessant. Lad os se, om de har den i dag,« siger Yvonne Seier og spørger tjeneren.

»Ja, vi har stadig hummer, men nu er tomaterne blevet til græskar,« siger tjeneren.

»Hvordan kommer græskarret?« spørger Yvonne.

»Det kommer dels bagt, dels som puré, og der er safran og appelsin samt lidt røg, for vi putter lidt barbecuesauce ovenpå,« siger tjeneren.

»Min Gud, wauw! Det lyder lækkert. Ja, vi er jo i efteråret, så det er også de rigtige efterårsfarver,« siger Yvonne.

»Skal I have en kaviar-tasting til at starte på?« spørger tjeneren.

»Hmmm ... Jeg har et budget, så kaviar bliver nok lige flot nok,« siger jeg lettere brødebetynget.

»Ja, kaviar er dyrt, men det er jo også så skønt. Vi respekterer dit budget, så den ordner jeg,« siger Yvonne.

»Hvad vil I drikke til hummeren?« spørger tjeneren.

»Hvis I har et glas hvid bourgogne, vil jeg gerne have det,« siger jeg, og Yvonne tilslutter sig.

Foto: Linda Kastrup.

Det bedste ved Danmark er madpakkerne

»I har en stærk kultur med nogle stærke traditioner i Danmark. Danskerne er gode til at tage sig af andre, og så er I de bedste i verden til at have situationsfornemmelse. Og så elsker jeg de danske juletraditioner. Hjemme hos os er det altid dansk jul første juledag med flæskesteg, og så er det engelsk anden juledag med den store kalkunsteg med yorkshire pudding,« siger Yvonne Seier Christensen.

Og stuffingen i kalkunen er den så krydret med salvie?

»Åh min Gud, ja, og brødkrummer og med løg og måske lidt hvidløg! Jeg bruger store løg med en del af skallen på til at forsegle kalkunen i hver ende. Jeg laver ikke ret meget mad, men julen er den tid, hvor du ser mig i køkkenet.«

Hvor stor er jeres stab i Schweiz?

»Fire totalt set. En gartner, en chauffør og to stuepiger. Den ene stuepige er vores kok til hverdag, og så tager vi indimellem en kok ind udefra. Ligesom i Danmark er der masser af kokke i Schweiz,« siger Yvonne Seier Christensen.

Er det så kun den ene gang om året, til jul, at du laver mad selv?

»Haha, nej, jeg laver da også morgenmad, og hvis jeg pludselig får lyst til et eller andet.«

Lavede du mere mad før i tiden, eller har du altid haft nogen til at gøre det for dig?

»Da vi første gang flyttede til Danmark, havde vi ikke særlig mange penge. Vi boede i en lille stuelejlighed på Bülowsvej og havde tre-fire børn. Jeg havde hverken au pairer eller anden hjælp, men hvis du vil være mor, må du tage ansvaret på dig, ellers skal du ikke få børn. Så jeg var en god mor og lavede mad hele tiden.

Det gode ved Danmark – modsat England – er, at I har madpakker, så man kan kontrollere sine børns indtag af mad fra dag ét. Det har altid været vigtigt for mig at være sikker på, at mine piger fik noget ordentligt at spise.

Da jeg selv var lille, lavede min mor altid retter, som jeg ikke kunne lide. For eksempel med ærter eller gulerødder. Så jeg besluttede mig for, at når jeg blev mor, skulle mine børn have et valg, hvad enten jeg havde råd til det eller ej. Derfor har jeg sørget for, at der var flere retter, så alle kunne få noget, de kunne lide,« siger hun.

Kokken forklarer retterne på Marchal på Hotel d'Angleterre.

Den nigerianske gryde

Lavede din mor afrikansk mad?

»Ja, og det sjove var, at Lars omfavnede det, dengang vi mødte hinanden. Lars kan tage en god chili. Jeg kan huske første gang, han fik fufu (stivelsesholdig mos af yams, kassava eller madbananer, red.), som man spiser med hånden. Så når min mor kom på besøg, lavede hun altid nigeriansk gryde. Jeg lærte at lave det allerede som 17-årig, og i dag vil jeg sige, at det er min livret. Jeg vil gerne lave det til dig en dag, hvis du har lyst. Det er stor gryde med kød, kylling, fisk og grøntsager. Alt ryger i – det tager vel omkring 10 timer at lave det.«

Okay, det lyder som lidt af en fest, og som noget man kun laver ved særlige lejligheder?

»Nej, i Nigeria, er det noget, man laver dagligt. Det er meget anderledes end dansk mad, fordi det tager lang tid at lave, og så er det meget hot, krydret og olieret. I Danmark er i meget hurtige, I tager jeres fisk, marinerer den og skærer den i skiver. Og smagene er meget milde og delikate og subtile her. Når man spiser dansk mad, er man nødt til at tænke over, hvad det er, der foregår, hvorimod man ikke behøver tænke over noget, når man spiser afrikansk mad – der får du bare tingene lige i ansigtet,« siger Yvonne Seier Christensen.

Hvad for noget mad lavede du i de tidlige dage på Bülowsvej? Du kendte vel ikke den danske madtradition?

»Well ... Vi fik jævnligt frikadeller, og hvad er det det hedder ... boller i karry. Jeg husker første gang, jeg skulle lave flæskesteg. Jeg blev nødt til at ringe og spørge Lars' mor, hvordan jeg skulle salte, stege og skære den. Jo, vi fik hovedsageligt danske retter. Jeg er ikke fan af pasta og alt den lasagne, som folk er vilde med. Jeg har altid været en meget bevidst mor, også da vi ikke havde ret mange penge. Man behøver ikke så meget. Bare noget ordentligt brød med noget godt på.«

Hvornår fik du én i huset til at lave mad?

»Efter Bülowsvej flyttede vi til Høje Sandbjergvej i Holte til det første hus, hvor der var rum nok til, at børnene kunne få hver sit værelse. Før delte de værelse, og faktisk deler de stadig soveværelse den dag i dag. På det tidspunkt ansatte vi en kok, Steffen, som vi faktisk gerne ville have haft med til Schweiz, da vi flyttede derned i 2010, men da havde han lige fået et barn, og man kan jo ikke skille familier ad. Men han kommer ned indimellem og hjælper til. For eksempel til jul,« siger Yvonne Seier Christensen.

Kaviar-tasting: white sturgeon, baerii, ocietra og gold selection.

Tjeneren kommer med fire små benskeer med ægte størrogn flankeret af blinis, hakket rødløg, hakket æggehvide og -blomme og creme fraiche:

»I bunden er det white sturgeon fra Italien, den næste er baerii fra Frankrig, og de to sidste er fra Kina, ocietra og marchal gold selection,« forklarer tjeneren.

Er det virkelig nok for dig til frokost normalt? Der er selvfølgelig også blinierne – de mætter jo en del.

»Faktisk er jeg ikke så meget for brød og stivelse – i dag spiser jeg et par blinis, men normalt tager jeg bare kaviaren med en lille smule løg, æg og creme fraiche. Det er ikke, fordi jeg passer på min vægt, men fordi jeg tror på det rene udtryk. Selv hvis jeg spiser en burger, tænker jeg over, hvad det er for noget kød, og hvor det kommer fra,« siger Yvonne Seier Christensen.

White sturgeon-kaviaren viser sig mild og blid. Baerii er kraftigere, mere brutal og fisket i smagen. En kaviar, man har mere lyst til at putte i saucen. Mens de to kinesere, ocietre og gold er klart de bedste, både dybere, mere komplekse og elegante i smagen end de andre.

»I danskere er bare de bedste til det der med rogn. I er vokset med stenbiderrogn, lakserogn og det der, de har i supermarkederne. For jer er det normalt, men for udlændinge, som kommer hertil, er det bare »wauw!«,« siger Yvonne Seier Christensen.

Yvonne Seier Christensen spiser ofte kaviar til frokost på Marchal på Hotel d'Angleterre, hvor hun bor, når hun er i København.

Drømmen er selv at lave champagne

Om nogle måneder er du uddannet som vinmager. Hvorfor begyndte du egentlig at studere ønologi (læren om at fremstille vin, red.)? De fleste vil nøjes med et WSET-kursus (Wine and Spirit Educational Trust, red.) i London, hvis de vil lære lidt om vin – ligesom jeg selv har gjort det.

»Jeg har faktisk også taget WSET 2 og 3. Men da jeg fandt ud af, at jeg hverken ville lære noget om champagne eller noget om at lave vin, stoppede jeg med WSET.

Formålet med mit andet liv efter at have arbejdet i banken er ikke at komme ind i vinhandlen eller at blive sommelier – jeg vil gerne selv lave vin.

Min drøm er at lave champagne, fordi jeg er vild med champagne. Det har jeg altid været, fordi jeg kan lide letheden og the fizz – faktisk startede jeg med at blande hvidvin op med Perrier-danskvand.

Jeg vil gerne lave en champagne i min egen stil, og det vil sige tør. Uden ligefrem at være naturfreak er jeg heller ikke glad for for mange tilsætningsstoffer.

Hvis du tager kokkene på Geranium (som Lars og Yvonne Seier ejer, red.), så arbejder de på at få smagen i maden så ren som muligt. Hvorfor skulle man så servere en champagne til, som er tilsat 9-12 gram sukker? For meget sukker passer ikke til den mad, jeg spiser. Faktisk kan jeg slet ikke lide søde ting – jeg spiser ikke engang chokolade,« siger Yvonne Seier Christensen.

Her må jeg sige, at jeg er 100 procent enig.

»Det er klart, at jeg ikke vidste som barn, at jeg ville være vinmager. Men jeg ved, at jeg elskede naturen og jorden og de ting, som voksede i den. Jeg samlede vilde blomster og pressede dem. Så måske skulle jeg have studeret land- eller havebrug, men så havde jeg jo på den anden side ikke mødt Lars,« siger Yvonne.

Barbecueglaseret hummer med yakitorigrillet græskar og safransauce.

Kokken ankommer og introducerer retten:

»Grillet hummer med halvmåne af spaghettigræskar grillet på yakitori-grill. Hummeren er toppet med barbecuesauce og kandiseret appelsinskal, mens saucen er lavet på græskar, gulerødder og appelsinjuice og infuseret med safran.«

»Det var smukt sagt! Er det ikke smukt? Det er virkelig efterårsfarver. De er gode til skifte menuen her, men jeg er ikke glad for deres roomservicemenu. I går var mit fly i Schweiz forsinket, så jeg først nåede frem til hotellet lige før midnat, hvor køkkenet i restauranten var lukket, så der var ingen vej uden om roomservice. Men jeg gider altså ikke clubsandwiches,« siger Yvonne Seier Christensen.

Jeg kan virkelig godt lide røgsmagen her, men jeg fjerner altså den kandiserede appelsinskal – den smadrer vinen.

»Ja, retten er super. Jeg er ked af at sige det, jeg ville altså hellere drikke en rødvin til hummeren, gerne fra Languedoc – det er næsten som at spise et stykke kød,« siger Yvonne.

Yvonne Seier Christensen er født i 1965 i England af nigerianske forældre.

En god fyr ved navn Lars

»Da jeg mødte Lars, var jeg ikke engang klar over, at han var dansk, fordi hans engelsk var så godt. Vi blev gift, da jeg var 26 år, efter at vi havde datet halvandet år. Jeg havde Zara fra et andet ægteskab, men Lars tog hende ind, som om hun var hans eget barn, hvilket var vidunderligt, men det var han jo under alle omstændigheder også nødt til, hvis han ville date mig. Jeg kan huske, at jeg ikke ville giftes. Jeg troede ikke rigtig på det, fordi mine forældre var skilt. Jeg tænkte, lad os bare lige leve livet og hænge ud, men er i dag glad for, at vi blev gift.

Lars er en god fyr – han er ikke overkompliceret. Han siger bare tingene, som de er, og gør, hvad han vil. Der er mange i Danmark, som ikke forstår det, for folk her er en smule kontrollerede, de holder sig tilbage og siger ikke rigtig, hvad de egentlig mener.

Selv om Lars har boet udenlands det meste af tiden, siden han gik i gymnasiet, er han 100 pct. dansk. Han elsker Danmark og forsvarer landet, han er en stor patriot. Han er en af dem, som har besluttet at sige: Her er jeg, jeg vil gerne dele mine holdninger med jer. Det handler ikke om at være rig eller ikke rig, men om temperament og personlighed. Hvis Lars ikke havde penge, vil han stadig være den samme. Det ved jeg, for jeg var der. Bortset fra at han er blevet lidt større om maven, er han er præcis den samme som dengang.

Jeg synes, at rejsen har været interessant. For selv om vi er fra to forskellige baggrunde og kulturer, så har vi begge den samme appetit på livet og er begge meget progressive. Det er fantastisk at være gift – i hvert fald hvis man har heldet til at holde sammen i 25 år, som vi har gjort. Det handler om at holde fast i nærheden – vi er meget tæt forbundne – og at gøre en masse ting sammen,« siger Yvonne Seier Christensen.

Kan det ikke være svært at finde tiden til at gøre ting med Lars? Det forekommer mig, at din mand farer rundt i verden og altid er på vej til det næste sted. Er han rastløs?

»Nej, Lars er ikke rastløs, han er tværtimod en rolig, klippefast og faktisk også lidt stille mand – og slet ikke nogen drømmer. Men han er utrolig travl, fordi mange er afhængige af hans beslutninger. Han har en kalender, som slår alt, og han farter konstant kloden rundt. Jeg går tit på Facebook, hvis jeg ikke ved, hvor han er, eller hvad han har gang i, for det skriver han altid dér.

Grunden til, at han har gang i så mange ting, er nok, at han er ekstremt dårlig til at sige nej, fordi han er en meget generøs fyr, der gerne vil hjælpe.«

Yvonne Seier Christensen har spist hummer- og tomatretten på restauranten Marchal mere end 20 gange.

En kreativ steinerpige

Jeg mødte din datter Natasha forleden, helt tilfældigt. Jeg fandt først ud af, hvem det var senere, men det var sjovt at snakke med hende. Hver anden sætning, hun sagde, var dansk, hver anden engelsk.

»Det er skønheden ved blandede kulturer. Det handler om integritet, om, hvordan man forholder sig til det at komme til et andet land en anden mands land. Dengang vi boede i London, og Lars sagde, at nu skulle vi flytte til Danmark, begyndte jeg straks at lære dansk, mens vi stadig boede i England.

På samme måde har jeg også gerne villet lære mine børn at tale engelsk. Bortset fra Lauren, som ikke ville. Lauren er den mest danske af mine døtre og havde næsten hele tiden hjemve, da vi flyttede til Schweiz for ni år siden.«

Natasha fortalte hun mig, at hun har gået på Steinerskolen. Det kom lidt bag på mig – er hun den eneste af dine døtre, som har gået på Rudolf Steiner-skole?

»Ja, jeg har behandlet hvert eneste af mine fem børn som de forskellige individer, de er. Da vi boede på Bülowsvej, gik mine børn i tre forskellige skoler, og dengang havde vi hverken chauffører eller au pairer. Eftersom jeg havde fem børn og også arbejdede, havde jeg meget travlt, men man er nødt til at være ansvarlig over for sine børn.

Jeg ville ikke bare sende dem på den nærmeste skole, men på den skole, som passede til deres forskellige personligheder og evner. Natasha fungerede ikke i den almindelige skole, hvor Eloise gik. Natasha er født med sine øjne åbne, hun er et kreativt barn. Allerede efter børnehaveklassen tog jeg hende direkte ind på Steinerskolen. Lars var uenig, men det blev sådan alligevel.«

Hvad synes du om steinermetoden?

»Jeg elsker det. Men i begyndelsen var jeg i syv sind – Lars var jo imod. Jeg snakkede med forskellige børn og forældre på skolen og tænkte, at vi kunne da i det mindste prøve det. Og efter et år … prøv at spørge hende, hvor mange instrumenter hun spiller: violin, cello, kontrabas, piano. Og så synger hun. Det ville aldrig være sket i en akademisk skole – hun er ikke en akademiker.

Omvendt ville det være forkert, hvis jeg tog Eloise ud af den akademiske skole og ind på en steinerskole, for hun er mere akademisk anlagt ligesom sin far.

Det er et privilegium at have fem så forskellige piger. Lauren er også meget akademisk og stille og så meget »fars pige«, at hun næsten ligner Lars, når hun går, mens Angelica snarere er en kombination mellem Lars og jeg. Zara er lidt som Lauren – stille og konservativ. Hun har hele to universitetsgrader,« siger Yvonne Seier Christensen.

Tjeneren, der tydeligvis ikke har overhørt vores snak, kommer og spørger, om vi har lyst til at runde af med en dessert. Vi afviser og bestiller i stedet henholdsvis en enkelt og en dobbelt espresso, som viser sig at være dobbelt i den grad, at den fylder den store kop til kanten.

»Vi er jo på d'Angleterre. Er du mæt og tilfreds?« spørger hun.

Så absolut! Det var et udsøgt måltid – lige efter min smag – og herlige drikke!

»Det her er Skandinaviens perle. Du kan tage til Oslo eller Stockholm, men der er ikke noget som d'Angleterre. Her kan du stadig få et dejligt måltid uden at brænde din lomme,« siger Yvonne Seier Christensen, før vi tager afsked.

Og jo, hun har ret. Hverken min lomme eller mit kreditkort står i flammer, tænker jeg på vej tilbage til Pilestræde.