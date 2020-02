Systemet gik ned, da hypede Alchemist åbnede for nye bookinger: »Efter 40 minutter var der 10.000 på venteliste«

To minutter. Mere skulle der ikke til, før den verdensberømte og hypede restaurant Alchemist kunne melde om alt udsolgt.

Mandag kl. 17 åbnede den anmelderroste, danske restaurant Alchemist for bookinger i perioden 1. april til 11. juli 2020. Og bordene blev revet væk.

»Det er gået over alt forventning igen. Jeg har nok været lidt mere pessimistisk omkring, hvordan det ville gå. I starten levede vi på en nyhedshype, men vores tal viser, at der har været flere end nogensinde før inde på vores site,« siger Rasmus Munk, der er kokke-hjernen bag Alchemist.

Rasmus Munk forklarer, at der har været så massiv efterspørgsel på et bord, at bookingsystemet, der er et af verdens største, crashede efter to minutter. Det har de aldrig oplevet før.

Rasmus Munk »Nu sidder vi og håndterer sure kommentarer om, at det er et markedsføringsstunt, at der er udsolgt efter to minutter.«

»Der gik lidt over to minutter, før alt var rødt og booket i vores system. Så er der selvfølgelig nogle, der annullerer, hvis de har fået dobbeltbooket. Nogle har jo siddet ved flere computere i forsøget på at få et bord. Nogle kan måske ikke få flybilletter til den dag, de fik bord. De afbestillinger går så videre til dem på ventelisten. Efter 40 minutter var der 10.000 på venteliste. På to minutter har vi solgt 2.700 pladser. Det er store tal, og det er meget fantastisk. Jeg troede det ville være lidt mindre, men det er dejligt,« siger Rasmus Munk.

For Rasmus Munk og hans kolleger er det stort, at der fortsat er så stor efterspørgsel på et bord på restauranten på Refshaleøen.

»Det betyder meget for mig, forretningen og investoren. Vores grundlag og konstellation er, at vi skal have fuld hus, og budgetterne er lavet udfra, at der skal være gæster i butikken. Det er fantastisk, at der stadig er den hype. Det er surrealistisk, der sidder 4.000 unikke brugere på vores side. Det er sindssygt mange mennesker,« siger Rasmus Munk.

Kokken Rasmus Munk fotograferet i restaurnaten Alchemist på Refshaleøen.

At der er udsolgt efter kun to minutter medfører også sure miner hos de folk der ikke fik bord, og det ærgrer Rasmus Munk.

»Nu sidder vi og håndterer sure kommentarer om, at det er et markedsføringsstunt, at der er udsolgt efter to minutter. Mange bliver frustrerede, og det er da vildt ærgerligt. Vi arbejder i et servicefag og ville gerne have, at alle kunne få bord. Det er irriterende ikke at kunne yde god service til alle,« lyder det fra Rasmus Munk.

Ved at have udsolgt på bare to minutter »slår de rekorden fra sidst«, hvor det tog »hele« fire minutter at få udsolgt. Restauranten slog dørene op i juli 2019 og det er Rasmus Munk og rigmanden Lars Seier, der ejer Alchemist.

Berlingskes madanmelder Svend Rasmussen gav Alchemist seks stjerner.