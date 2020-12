Remee åbner intim »opiumshule« ved Kongens Nytorv

»Vi prøver at etablere en intim stemning lidt a lá det gamle Shanghai, eller en smuk opiumshule«, fortæller Remee, da Berlingske ringer til ham for at høre om hans overraskende åbning af cocktailbaren, Móshù Cocktail Club.

»Móshù betyder »magi« på kinesisk, og det er blevet det begreb, vi har arbejdet ud fra. Der serveres oplevelses-cocktails, som i sig selv er små kunstværker. Der er røg, der popper op og bobler. Selv vores logo af kunstneren Cay Brøndum er et kunstværk. Jeg har en varm og lyksagelig fornemmelse for det her projekt«, fortæller en begejstret Remee.

Den kendte X Factor-vært har sammen med Cocktailkompagniet og den erfarne bar- og cocktailmand, Morten Damgaard, valgt at åbne en cocktailbar midt i corona-lockdown. I sidste uge prøvekørte de barens lys, lyd, m.m. og åbende så officielt i torsdags. Men giver det overhovedet mening at åbne en bar lige nu?

X Factor-vært Remee, har åbnet en cocktail klub midt under corona-epidemien, kaldet Móshù Cocktail Club v. Kongens Nytorv. Privatfoto Fold sammen Læs mere Læs mere

»Ja, vi har valgt at betragte de mange benspænd corona-lockdown giver som en krativ udfordring - som et dogme. Vores bar er den eneste åbning på det her marked i 2020. Men vi synes selv, vi har lykkedes med at skabe et smukt, fantasifuldt og intimt, men alligevel sikkert rum, til vores kun 29 gæster. Vi ser det som en privat klub, hvor alle er velkomne. Det er ikke en VIP-klub, men handler om en personlig og kurateret oplevelse. Tiden er til, at man gør sig umage.«, fortæller Remee, som må afsløre, at han i sidste weekend var kommet til at booke sit eget bord ud til gæster ved en fejl og derfor måtte tage jobbet som udsmider for at få plads i sin egen bar:

»Ja, der er ikke så meget at snakke om, der er kun plads til 29, punktum, så jeg måtte selv stå i døren«, griner den kendte TV-vært.

Helt oppe og flyve

På Móshú Cocktail Club kan man få en håndfuld af de bedste klassiske cocktials, men vægten ligger på stedets mange unikke signature cocktails. Man skal bestillte plads i forvejen på baren, som er åben fra kl. 16.00-22.00 og så kører man typisk efter to timers intervaller.

»Vi har allerede fået en hel del bookinger i december, så vi tror det kommer til at gå godt. Folk er vildt gode til at have det fedt og holde kontakt, på trods af de mange restriktioner«, fortæller Remee, som samtidig afslører, at han har stor erfaring mht. bardrift:

»Jeg kan faktisk godt lide at gå ind i brancher, hvor jeg måske i forvejen ikke har så stor erfaring. Jeg er mere på at køre efter en fornemmele af at der måske mangler noget. Man kan så ramme plet, eller gå i panik over at folk måske slet ikke kan se hvad man vil. Men når vi selv er helt op og flyve over det, så må andre jo også. Og så er det jo meget erfarne folk jeg har allieret mig med.«, konkluderer Remee.