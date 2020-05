På københavnsk restaurant skal du betale et coronagebyr: »De fleste kan afsætte ti kroner mere, når de er ude at spise«

Der er blevet hængt skilte op i restauranten Nærvær, der ligger på Havnegade i København. Det er ikke kun gode coronaråd, der står skrevet på skiltene. Der er også informationer om det nye tiltag, som restauranten har indført under coronakrisen. Fremover skal alle gæster, der besøger restauranten, betale et »coronagebyr« på ti kroner hver.

Det har restauranten valgt at gøre, fordi man gerne vil være transparent og ikke har mulighed for at huse selskaber, bryllupper og konfirmationer som normalt. Og det kan mærkes økonomisk.

Finn Paulsen, ejer af restauranten Nærvær »2020 bliver et virkelig træls år for de danske restauranter. Og derfor beder vi gæsterne hjælpe os med, at vi også er her om nogle år. «

»Vi kunne også have valgt at regulere priserne, hvad jeg også selv har set andre gøre. Men vi vælger at beholde vores normale priser og sætter et midlertidigt gebyr på, så når krisen er væk, forsvinder gebyret også,« siger ejeren af restauranten, Finn Paulsen, til Berlingske.

Han fortsætter:

»Vi har jo fået restriktioner om, at vi ikke må have så mange gæster i restauranten, som vi plejer. Dermed bliver vi sat tilbage i forhold til tidligere. Alle selskaber er aflyst. En del af det forretningsgrundlag, som vi driver vores restaurant på, er væk i øjeblikket. Vi har også fået en masse restriktioner i forhold til rengøring. Vi skal spritte meget mere af, og vi skal have sprit stående. Vi har derfor en direkte meromkostning,« siger han.

Sådanne coronagebyrer er ikke et nyt initiativ. Da frisørerne og de øvrige liberale erhverv åbnede i april, opkrævede flere et lignende gebyr. Det samme gælder for flere danske tandlæger. Det er imidlertid et nyt syn for restaurationsbranchen, der fik lov til at genåbne mandag i sidste uge, hvis blot de overholder en række restriktioner. Blandt andet skal være gæst have to kvadratmeter gulvplads hver.

»Jeg tror godt, de fleste kan afsætte ti kroner mere, når de ude at spise. Men jeg håber, vi kan fjerne det på den anden side af sommerferien,« siger Finn Paulsen, ejer af Nærvær.

I deres gode ret

Efter Finans som et af de første medier bragte historien om coronagebyr i restaurantverdenen, har restauranternes brancheorganisation Horesta på sin hjemmeside kommenteret nyheden.

Horesta understreger, at det er op til den enkelte restaurant at beslutte, om den vil indføre lignende gebyrer. Juridisk er der intet, der står i vejen for det, så længe gæsterne bliver oplyst om det, og at det ikke er »uforholdsmæssigt højt,« lyder det.

»Virksomhederne har haft udgifter forbundet med de nye retningslinjer, og de er i deres gode ret til at opkræve et gebyr fra kunderne. Det må dog ikke komme som et chok for gæsterne, når de får regningen, så de skal have informationen inden købet, og der skal være det, som vi kalder proportionalitet. Altså en sammenhæng mellem gebyret og den udgift, som virksomheden har haft,« udtaler Horestas erhvervsjuridiske chef, Kaare Friis Petersen, på foreningens hjemmeside.

Kaare Friis Petersen forventer dog ikke, at sådanne gebyrer bliver meget udbredte. Han understreger i samme forbindelse, at gebyrer som det, Nærvær har indført, kan påvirke gæsternes helhedsoplevelse.

Et »træls« år

Finn Paulsen fra Nærvær håber, at andre restauranter vil gøre det samme. For det er med til at understrege over for gæsterne, at det indeværende år langtfra bliver et godt restaurantår.

Han understreger, at Nærvær ikke er ved at lukke. Men restauranten byggede om sidste år og kom derfor ud med et underskud. Det bliver efter de gældende regler modregnet, når restauranten søger om at få del i hjælpepakkerne. I den forlængelse fortæller han, at Nærvær er omtrent 400.000 til 500.000 kr. bagud på grund af coronakrisen.

Hvad kommer ti kroner per gæst til at betyde i det store regnskab?

»Vi mangler vores selskaber, og vi mangler turisterne. Dem er vi vældig afhængige af. Det er ikke sådan, vi er ved at lukke. Det er ikke derfor, vi gør det. Vi må også bare være ærlige og sige, at vi driver en forretning. Og vi kan ikke tage penge med på arbejde for at kunne drive forretning. Jeg tror godt, de fleste kan afsætte ti kroner mere, når de ude at spise. Men jeg håber, vi kan fjerne det på den anden side af sommerferien,« siger Finn Paulsen.