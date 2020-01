Ny liste: Skandinaviens bedste hotel ligger i København

Det toneangivende, eksklusive, internationale rejsemagasin Condé Nast Traveller kårer hvert år verdens bedste hoteller på The Gold List, som er sat sammen af bladets skribenter og redaktører world wide.

I år er der kun ét hotel med fra Skandinavien, for som Stephen Whitlock fra Condé Nast skriver: »Så er Skandinavien trods et godt ry for design ikke ligefrem oversvømmet af fantastiske hoteller.«

Ikke desto mindre har Whitlock altså i København fundet et sted, som er »både praktisk og magisk«. Og så endda overfor for banegården i forlængelse af den »eventyr-skønne Tivolihave«.

Det er selvfølgelig Tivolis Nimb Hotel, et drejer sig om. Condé Nast nævner på plussiden, at bygningen med den mauriske facade, der daterer sig tilbage til 1909, som det første hotel i Danmark har fået roof top terasse med pool.

Magasinet finder også, at maden bemærkelsesværdig god, selv i en af verdens mest konkurrencedytige gastronomiske metropoler.

Og så nævner bladet hotellets nye spa fra 2018 med en »knoglevarmende hammam« (tyrkisk dampbad):

»Det er et kompromisløst haute-hygge sted,« som Stephen Whitlock skriver.