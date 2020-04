Mikkeller lukker restauranter på Vesterbro: »Det tvinger os til at handle ud fra de værst tænkelige scenarier«

Det kendte bryggeri Mikkeller serverer langt fra kun øl.

Ud over en række aftenrestauranter, som har suppleret de mange barer, har det siden 2014 været muligt at sætte tænderne i et stykke smørrebrød parret med øl på Øl & Brød i Viktoriagade. Herudover har naborestauranten Hyggestund gennem tre år serveret morgenmad- og frokost.

Nu er det slut. Mikkeller har besluttet at lukke begge steder, skriver bryggeriet i en pressemeddelelse.

»Usikkerheden om, hvad der kommer til at ske, tvinger os til at lukke stederne nu. Vi kan ikke blive ved med at miste penge på steder, som ingen omsætning har,« siger Mikkel Borg Bjergsø, ejer og grundlægger af Mikkeller.

Mikkel Borg Bjergsø, grundlægger af Mikkeller »Vi befinder os lige nu i en tyk tåge og aner ikke, i hvilken retning vi skal gå, men kan blot se til, mens pengene fosser ud af firmaet på ubestemt tid.«

Mangler en plan fra regeringen

Han understreger, at det blandt andet er manglen på en konkret plan fra regeringen for, hvornår restauranterne kan åbne igen, som gør udfaldet, og nu hvor det er 1. maj i morgen, står virksomheden til at skulle betale endnu en omgang husleje og lønninger uden en omsætning.

»Hvis vi havde en langsigtet plan, så vi vidste, hvad vi havde med at gøre, ville det hjælpe gevaldigt, og vi kunne muligvis redde nogle forretninger. Vi befinder os lige nu i en tyk tåge og aner ikke, i hvilken retning vi skal gå, men kan blot se til, mens pengene fosser ud af firmaet på ubestemt tid. Det tvinger os til at handle ud fra de værst tænkelige scenarier,« siger han.

Iværksætter og ølentusiast ­Mikkel Borg Bjergsø er manden bag ­ølmærket Mikkeller

»Det virker random«

Her i Berlingske kritiserede Mikkel Borg Bjergsø i et større interview i sidste uge den vilkårlighed, han mener, der er i forhold til, hvem der får lov at åbne hvornår.

»Det virker rimelig random, det der bliver sagt – hvis der overhovedet bliver sagt noget. Lige pludselig går man ud og åbner tatovører og frisører. Vi kunne rent faktisk skabe en situation, der i langt højere grad var efter retningslinjerne og meget mere sikker, end hvad en tatovør kan,« sagde han blandt andet i interviewet, hvor han også efterspurgte retten til at servere uden for.

Noget der ser ud til at blive virkelighed snart i forbindelse med dagens forhandlinger om næste fase af genåbningen. Men initiativet kommer for sent og er ikke nok til at redde de to restauranter, som er de to mindste i Mikkellers portefølje, understreger Mikkel Borg Bjergsø.

Viktoriagade er gaden, hvor Mikkeller åbnede sin første bar i 2010. Senere kom en række restauranter til - her Øl & Brød, som nu lukker.

Øl & Brød og Hyggestund ligger i samme gade som Mikkellers første bar fra 2010 - Mikkeller Bar - kun få meter fra Vesterbro Chinese Food, som Mikkeller åbnede sidste år.

»Inden alt det her ramte, havde vi en sund virksomhed med en solid likviditet til fortsat at vokse. Nu er vi banket år tilbage, og det ser ud til kun at blive værre,« siger Mikkel Borg Bjergsø desuden i pressemeddelelsen.

Mikkeller ejer i alt 21 restauranter, barer og butikker i Danmark og 26 udlandet.