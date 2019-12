Madanmelder Jesper Uhrup: Det smager af kloak og jeg bliver ked af det, når det er på menuen

Hvad er dit livs bedste måltid?

»Selv om jeg har spist på alle mulige spektakulære steder som f.eks. El Bulli, så er det aldrig det, der popper op i hovedet på mig, når jeg tænker på det mest uforglemmelige måltid.

Mit bedste måltid fik jeg på et vinslot i Umbrien. Vi fik noget så banalt og fuldstændig enkelt som en Caprese-lignende salat. Det var tomater, basilikum og olivenolie. Intet andet. Men de tomater smagte, som tomater næsten aldrig smager, og olien var hel sublim. Vi sad i det her tårnværelse med udsigt ud over Umbrien, og det hele faldt i hak. Alt var perfekt. Det hele hang sammen. Jeg husker helt tydeligt den der »wow-fornemmelse«. Sådan et minde har jeg ikke med mange andre måltider, uanset hvad det har været. Det er mange år siden, men jeg tænker stadig ofte på det.«

Jesper Uhrup, madanmelder »Jeg var doven og havde ikke undersøgt tingene. Det endte med et rigtigt lortemåltid.«

Hvad er dit livs værste måltid?

»Jeg synes ofte, det går rigtig skidt, når kokke i Italien forsøger sig med moderne nyfortolkninger af deres egen gastronomi. Der har jeg haft nogle store skuffelser. I Venedig var jeg for nylig på en meget moderne restaurant. Jeg var doven og havde ikke undersøgt tingene. Det endte med et rigtigt lortemåltid. Konsistenserne var ikke gennemtænkte, det smagte ikke af noget. En særlig servering fik mig til at tænke på Søren Frank, da jeg ved, at han ikke er begejstret for kammuslinger. Denne variant af kammusling var med kartoffelpuré, blødt med blødt, hvidt i hvidt, ingen smag. Bløde ting, der møder hinanden i en gastronomisk katastrofe, og så var det svinedyrt.«

Hvilken fødevare forstår du ikke?

»Søpindsvin er jo blevet meget populært i det nye nordiske køkken. Jeg har fået det en enkelt gang, hvor jeg kunne lide det, og det var på KOKS, da de lavede deres pop-up-restaurant i København på Den Vandrette. Ellers synes jeg, søpindsvin smager af kloak og lokum. Jeg bryder mig virkelig ikke om det. Jeg bliver helt ked af det, når det er på menuen.

Avocado kan jeg heller ikke udstå. Og fars. Fimsefars. Frikadeller og krebinetter, hakkebøffer og så videre er noget, jeg stort set kun laver for at gøre min familie glad.«

Råt søpindsvin er en af de gængse råvarer på menuen i den nynordiske bølge. Jesper Uhrup vil helst være fri.

Hvad foretrækker du at spise alene (underforstået: hvad er du ikke stolt af at elske?). Hvad er din guilty pleasure?

»Jeg kan godt lide ketchup. Når der skal ketchup, mayonnaise eller for eksempel HP Sauce på, så putter jeg rigtig meget på. Når jeg spiser i kantinen, og der er noget, der indbyder til, at man putter »relish« på, så uanset hvad, det er, så har jeg lyst til at putte vildt meget på. Jeg holder mig dog ofte tilbage, når der er vidner. Men når der skal mayo på en æggemad, så må det godt sejle lidt. Jeg er vild med sure, stærke ting. Jeg er i virkeligheden nok relish-narkoman.«

Er der et særligt luksusprodukt, du synes er overvurderet?

»Jeg synes, hummer er overvurderet. Der var en svensk madskribent, som sagde, at hummer smagte af varmt vand – jeg er tilbøjelig til at være enig. Jeg synes ikke, det smager decideret dårligt, men det er absolut ikke de mange penge værd. Jeg vælger det aldrig på restauranter og laver det aldrig selv. Hvis det skal være, så er jomfruhummere en langt større delikatesse end almindelig dansk hummer. Altså, man kan lave mange lækre ting på hummeren, for eksempel fik jeg en mayonnaise rørt på hummerhjerne, der smagte utrolig godt, men selve det der hummerkød er utroligt overvurderet.«

Er du for eller imod foie gras?

»Hvis det er produceret etisk forsvarligt, så er det fint. Foie gras lavet på den klassiske metode med tvangsfodring af ænder og gæs, den er jeg færdig med. Jeg er generelt ikke så vild med meget fede ting, så jeg vælger det alligevel sjældent selv fra menuen.«

Hvis du kunne vælge helt frit, hvor ville du så helst spise middag på lørdag?

»Så tager jeg på Geranium. Det er min yndlingsrestaurant i hele verden.«

Hvad skulle være dit sidste måltid?

»Det skulle være Jakob Mielckes svovlporesvampe, plukket i Havesskabets have, braiseret i en »100-års-fond« og serveret med en hyldeblomst-beurre blanc og masser af kaviar. Og så skal fabelagtige José Santos servere Clos de la Coulée de Serrant fra Nicolas Joly til. Så skal jeg ikke bede om mere i dette liv.«