Københavns ældste slagter: »Engang imellem kommer der nogle veganere forbi og råber udenfor. Det skal man bare ignorere. De har tabt på forhånd«

»Kys venligst ikke slagteren.«

Budskabet på det hvide metalskilt til venstre for døren er også oversat til engelsk i tilfælde af, at en af de mange turister skulle få den idé at komme for tæt på ekspedienterne.

Til trods for lune temperaturer bærer alle mændene bag disken bowlerhat. Den har i adskillige årtier været en fast del af uniformen, og der er ikke udsigt til, at den bliver lagt på hylden lige foreløbig. Det samme gælder lamme- og krydderpølsen, der er produceret efter samme opskrift, som stedets første ejer, slagtermester Niels Hansen, nedfældede i 1901.

»Opskriften, vi bruger, er identisk med den gamle. Den er der ikke pillet ved,« understreger Ingo Hellum, daglig leder af butikken, som siden 1888 har været fast leverandør af kød til københavnerne.

Ingo Hellum er daglig leder af Slagteren ved Kultorvet, hvor bowlerhatten er en fast del af uniformen.

Flere står denne formiddag i kø for at købe takeaway til frokosten. Andre spørger til en specifik leverpostej eller pølse.

»Vi sælger rigtig mange grillpølser for tiden – jeg har faktisk en, der kommer og henter 100 pølser her om lidt. I weekenden skal vi ud to steder og servere helstegt pattegris. De historiske spegepølser sælger vi også hele tiden,« tilføjer Ingo Hellum.

Kjød-Udsalg siden 1888

Københavns ældste slagter er en af de tidslommer, som Berlingske har sat sig for at se nærmere på denne sommer. I en tid, hvor mange historiske butiker lukker, har andre fundet vejen til succes – eller i hvert fald til overlevelse. For Slagteren ved Kultorvet kunne en del af svaret ligge i, at ingen kan være i tvivl om butikkens rige historie.

Bortset fra nye diske har lokalerne ikke ændret sig nævneværdigt, siden Niels Hansen åbnede butikken for godt 130 år siden. Ingo Hellum peger på vægten over disken, der altid har været fast inventar i forretningen. Den virker stadigvæk, men er dog kun til pynt nu om dage. Det samme gælder bismervægten fra tiden før, man brugte strøm. Facaden med påskriften »Kjød-Udsalg siden 1888« har bevaret den gamle stavemåde. Flere stopper op og fotograferer.

»Jeg har ladet mig fortælle, at vi er med i Wonderful Copenhagens brochure over ting, man skal se i København. Vi kan også mærke, at mange af vores kunder er turister. Sidste år kom der en amerikaner herind, som ville høre, om vi kunne pakke noget kød på en måde, så hun kunne få det med hjem til USA. Det frarådede jeg hende. De er jo ret strikse derovre.«

Flere af opskrifterne er nedfældet i 1901 – og dem er der ikke pillet ved, fortæller Ingo Hellum.

Ingo Hellum, daglig leder af Slagteren ved Kultorvet »Før i tiden var slagterne lidt frækkere og jargonen en hel del hårdere. Den går altså ikke i dag, medmindre man kender sine kunder virkelig godt.«

Ingo Hellum pakker en sandwich, mens han fortæller, at visse ting alligevel har ændret sig i slagterbutikken. Omgangstonen er en anden end i gamle dage.

»Før i tiden var slagterne lidt frækkere og jargonen en hel del hårdere. Den går altså ikke i dag, medmindre man kender sine kunder virkelig godt,« siger han.

Slagternes gade

I dag kan Slagteren ved Kultorvet kalde sig den ældste eksisterende slagter i København, og på den måde skriver den sig ind i en lang historie om salg af kød her i området.

Allerede i 1400-tallet flyttede slagterne ind i det, der senere skulle komme til at hedde Købmagergade. »Køtmangerne« kaldtes de dengang, og da gader i København ofte blev opkaldt efter de erhverv, der dominerede netop der, opstod navnet »Køtmanger Bother« i 1435 – opkaldt efter de mange slagtere, der solgte kød fra deres boder.

I 1500-tallet begyndte slagterne dog at flytte til andre dele af byen – det blev blandt andet forbudt at slagte inden for voldene, men navnet overlevede i en noget modificeret form. »Kjødmangergade« blev til »Købmagergade«, hvilket den har heddet siden 1800-tallet.

Fra tiden, hvor der var flere slagtere i Købmagergade.

Også i nyere tid har der ligget slagterbutikker på Købmagergade, men de er alle lukket, mens Slagteren ved Kultorvet har formået at overleve. En af grundene kan meget vel være, at butikken de seneste godt to årtier udelukkende har solgt økologisk kød, mener Ingo Hellum.

Økologi er også historie

Den udvikling startede Jens Petersen – i folkemunde Jens Slagter. Han drev slagteren fra 1989 frem til sin død i år 2017 og var blandt frontløberne inden for økologi i Danmark. I starten af 90erne besluttede han sig for at specialisere sig i økologi, og siden 1997 har alt kød, der bliver solgt, været økologisk og dansk.

»Det var ikke helt nemt i 90erne, så det tog nogle år, før vi var helt dækket ind i forhold til de forskellige racer, men at vi har slået os 100 procent på økologi er nok en af årsagerne til, at vi stadig eksisterer. I gamle dage var det hele jo økologisk – dengang kendte man slet ikke til alle de tilsætningsstoffer og alle de ting, der bliver fyldt i foderet i dag. Så vi er sådan set gået tilbage til den oprindelige måde at producere kød på,« siger Ingo Hellum.

Udover at være økologisk er alt kød i butikken dansk.

I den tid, han har været i branchen, er det ellers kun gået én vej for slagterbutikkerne.

»Engang var der slagterforretninger på kryds og tværs op igennem hele gaden. Det er ligesom med Værnedamsvej. Der var også en masse slagtere, men de er væk nu. Indtil der åbnede to slagtere i Torvehallerne, var vi i en periode den eneste slagter inden for voldene,« siger han og understreger, at træerne ikke vokser ind i himlen, alene fordi man har en god historie i ryggen.

»Vi klarer det godt – men man vil selvfølgelig gerne have, at det går endnu bedre. Før 2007 havde vi rigtig travlt. Så kom finanskrisen, og vi fik et dyk, men vi er ved at være tilbage, hvor vi skal være.«

Bananen mod Bøffen

I butikken er det også muligt at blive klogere på både kød og historie. Inden Jens Slagter døde, nåede han at medvirke til bogen »Det gode kød – spis lidt mindre, men meget bedre«, som beskriver butikkens kødudvalg. Et afsnit er tilegnet en af tidens store debatter mellem vegetarer og kødspisere. En debat der langt fra er ny, fortæller bogen.

I 1908 arrangerede Politiken således et kapløb mellem den 42-årige atletikudøver S.M. Breckvoldt, der betegnede sig selv som »streng vegetar« og gik under navnet »Bananen«. Modstanderen, den 21-årige Carl Hector, havde løbet i fem år og var alt andet end vegetar. »Bøffen«, kaldte de ham. Bananen udfordrede Bøffen til at løbe Sjælland rundt – blandt andet for at manifestere sin vegetariske livsstil. Dog måtte han give op kort inde i ruten på grund af vabler, mens Bøffen kom i mål efter fire døgn. Det fik diskussionen for og imod vegetarisk levevis til at blusse op – og flere til at argumentere for, at kødets fortræffeligheder hermed var slået fast. I dag ville man måske nærmere hæfte sig ved det faktum, at Bøffen var 21 år og vant til at løbe, mens bananen havde dobbelt så mange år på bagen og til daglig dyrkede atletik.

»Veganerne har tabt«

I dag vælger langt flere steaken fra til fordel for vegetabilske produkter. Nogle på grund af klimaet og andre fordi, de ikke vil spise noget, der har været levende. Eller måske begge dele.

På Kultorvet anno 2019 er der ikke meget, som tyder på, at den vegetariske livsstil for alvor er bidt på stedets kunder. Det understreger Ingo Hellum, som dog af og til bliver konfronteret med veganere, der demonstrerer mod mishandling af dyr.

Foto: Thomas Lekfeldt.

»Engang imellem kommer der nogle veganere forbi og råber udenfor. Det skal man bare ignorere. Vores dyr har det jo netop ikke som de skrækeksempler, de bruger. De har helt sikkert en pointe i nogle af deres synspunkter med dyr, der bliver mishandlet. Omvendt bør de sætte sig ned og tage stilling til, hvordan den enkelte slagter behandler sine dyr,« siger Ingo Hellum.

»Så den kamp har veganerne altså tabt på forhånd,« tilføjer han.

Mens veganerne ikke er noget, han ser som en udfordring, indrømmer Ingo Hellum dog, at det ikke altid er helt ukompliceret at drive en butik fra 1888.

»Man kan da godt blive træt af det gamle lort. Så falder der en flise af, som skal sættes op igen. Nogle gange falder strømmen ud. Jeg ved ikke, om det er helt nye ledninger, der er trukket rundt omkring. Det tvivler jeg på. Men så længe det virker, er det jo fint. Det er også en del af historien,« siger han.