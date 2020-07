»Jeg har engang lavet foie gras på fjernsyn, det gør jeg ikke igen. Jeg græd og måtte lukke mine sociale medier«

Hvad er dit livs bedste måltid?

»Vi var engang på en seksugers roadtrip i Texas. Jeg skulle skrive en kogebog og havde aftaler med en masse råvareproducenter. Jeg havde skrevet til en, der landede østers i Golfen. Vi forestillede os at møde en mand uden tænder i et lille skur. Vi blev mødt af en ung fyr, der smed os ud på en pram, og så hev de bare østers ind og åbnede dem med en økse. Vi åd østers på prammen og ikke andet. Han landede én mio østers om dagen. Det var ikke et decideret måltid, men det er en oplevelse, man ikke kan købe for penge. Godt nok er mine børn ikke så vilde med østers, og jeg har faktisk engang stukket min datter 100 kr. for at spise en østers.«

Hvad er dit livs værste måltid?

»Der er også østers involveret. Fuck, man kan blive syg af det. Et år var vi i Nice med familien. Vi spiste to frokoster på samme dag. Første sted fik vi tatar og østers. Senere på dagen fik vi et kæmpe skaldyrsfad, og det var her, efter få minutter, at min mand blev instant syg og måtte forlade bordet. I sekundet han rejste sig, måtte jeg smide penge og løbe med børnene, da jeg også blev dårlig. Vi handlede hurtigt cola, yoghurt og frysepizza, så der var noget til børnene. Vi lå begge dødssyge i et døgn med opkast og diarre. To syge voksne på udebane med tre børn, det var helt forfærdeligt og frygteligt.«

Hvilken fødevare forstår du ikke?

»Jeg forstår det godt, men jeg gider ikke insekter. Hold kæft, hvor er det nederen og tørt. Insekter er lige så interessant som at slikke på et tapet.«

Hvad foretrækker du at spise alene – underforstået: hvad er din guilty pleasure?

»Jeg elsker slik og gerne rigtigt lorteslik. Jeg kan godt lide vingummi, svenske biler og salmiaklakrids. Jeg hader, at jeg elsker det. Jeg er ikke bange for sukker men for tilsætningsstoffer, og det er jo bare en kæmpe kemikaliepose. Men jeg spiser det også sammen med andre.«

FAKTA Blå bog Louisa Lorang er 43 år. Hun bor på Christianshavn med sin mand og tre børn. Forfatter til en lang række kogebøger og kommer med tre nye alene i 2020. 27. juli er hun aktuel med bogen »Grønne madpakker«. Uddannet kok i 2006. Har deltaget i masser af madprogrammer på TV. Senest var hun dommer i »Maddysten« på DR. Udvikler opskrifter til magasiner og virksomheder. Skriver det gratis online-magasin Lorang & Co., der udkommer fem gange om året. FOLD UD FOLD UD

Er der et særligt luksusprodukt, du synes, er overvurderet?

»Jeg vælger altid kammuslinger til sidst, jeg synes, det er kedeligt. Jeg elsker skaldyr, og kaviar, det er alle pengene værd, og jeg spiser det som en pinlig lille proletar, af min hånd. Det er fedt og salt, og jeg elsker det.«

Hvad vil du aldrig udsætte din mund for?

»Jeg spiser mere eller mindre det hele. Jeg kan godt lide god kvalitet, dårlig kvalitet kan være super klamt. Men jeg kan også være til fals for en nasset burger og skumbananer. Det vil gøre ondt på mig at spise buræg og penicillinsvin. Udpint mad er ulækkert. Jeg er aldrig fanatisk, og jeg kan sagtens spise det på en festival.«

Forstår du veganere?

»Ja det gør jeg. Jeg forstår deres spiseintension. Veganere kan tit ikke lide mig, for jeg lægger ikke skjul på, at jeg spiser kød. Jeg vil gerne kende mit kød. Til jul slagter vi hvert år en and på mine svigerforældres gård, og så deler jeg et billede på Instagram. Det reagerer veganerne crazy meget på. Så går de amok, og jeg får dødstrusler. Hør venner, hvorfor er det ikke bedre, at vi kender den and, end at vi spiser industriænder. Jeg har fuld respekt for, at man ikke ønsker at spise animalske produkter, og jeg bliver inspireret af det. Men for de mest hardcore er det sort-hvidt, og det er svært at forstå.«

Det næste spisested i København Louisa Lorang gerne vil besøge er Restaurant Møntergade. »Jeg vil gerne se, hvad de kan«.

Er du for eller imod foie gras?

»Jeg er absolut ikke for det, det er svært at forsvare. Jeg har engang lavet foie gras på fjernsyn, det gør jeg ikke igen. Jeg græd og måtte lukke mine sociale medier. Jeg fik breve hjem i postkassen med dødstrusler mod mine børn, folk skrev de skulle kvæles i deres egen mad, det er ikke det værd for mig. Jeg er ikke for nogen som helst former for dyrplageri, men jeg elsker foie gras, og helt privat i mit eget lille hjem, så spiser jeg det et par gange om året.«

Hvad skal dit sidste måltid være?

»Hvis man ved, man skal dø, så en kæmpestor, sur margarita, så er man også en lille smule små-tipsy. Det skal være en helt klassisk med masser af frisk lime, Cointreau, tequila og salt på kanten.

Hvad er i dine øjne den største madtrend lige nu?

»Det grønne køkken. Der er mange virkeligt inspirerende og fornuftige veganere derude. Selv om man er kødspiser, skal man omfavne det for miljøets og sundhedens skyld, og så må man finde et kompromis, så man kan spise lidt, men godt kød.«

Hvis Louisa Lorang skal spise tacos, så skal det være i små, bløde tortillas, og ikke de sprøde knasende skaller, som mange spiser i Danmark.

Hvis du kun måtte spise én ret resten af livet, hvad skulle det så være?

»Tacos. Det er med fedtede fingre og alt fra lever til hummer. Alt kan bo i en taco. Det er faktisk svært at få ordentligt i Danmark.«

Hvis du kunne vælge helt frit, hvor ville du så helst spise middag på lørdag?

»Bossy’s Barbecue uden for San Antonio. Det er en lille fedtet barbecue på en tankstation, hvor man får bønner, kartoffelsalat og barbecue, det har jeg virkelig lyst til. Når andre er taget til Vietnam eller Thailand, så er vi taget til Texas. Jeg elsker texmex-køkkenet.«