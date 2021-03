Hverdagens coronahelte kan se frem til gratis middag på Noma

Da Noma åbnede op, som det hedder i dag, efter første coronanedlukning i fjor, var det som bekendt som burgerbar. Og når restauranten forhåbentlig inden for et par måneder igen kan åbne efter den igangværende nedlukning, vil det også denne gang blive markeret på en særlig måde.

»Ideen opstod sådan set ret spontant. Vi sad på Noma og snakkede om, at tiden, hvor vi kan åbne igen, nærmer sig. Det føles, som om vi står ved begyndelsen af enden på denne her rigtig svære periode. Derfor var vi enige om, at vi ikke bare kan åbne op, som om intet var sket; vi er nødt til markere åbningen på en eller anden måde,« siger Nomas chef og hovedejer, René Redzepi.

René Redzepi, som har arbejdet næsten dagligt i testkøkkenet, er klar med en helt ny menu.

»Den første tanke var at lave mad til hospitalsfolket. Det er dem, som har knoklet og reddet folks liv. Men da vi ringede til hospitalerne, sagde de »tak, men vi må ikke tage imod middage« (straffelovens paragraf 144 forbyder offentligt ansatte at tage imod gaver, red.).«

»Hvad gør vi så, tænkte vi, og så var det, at Gitte fra kontoret sagde: »Hvorfor lader vi ikke folk derude nominere én fra deres nærmiljø – fra byen, familien eller hvad det nu måtte være for et fællesskab – som har gjort en forskel for andre«. Og så udvælger vi blandt de nominerede 75 personer, som kommer og spiser på Noma på genåbningsaftenen,« siger René Redzepi.

Så det bliver altså ikke Søren Brostrøm, direktørerne for Statens Serum Institut og direktøren for Lægemiddelstyrelsen og de andre coronageneraler, som kommer og spiser den aften?

»Ha, ha. Altså hvis der er 1.000 mennesker, som siger Søren Brostrøm, bliver han måske svær at komme uden om. Men hvis der er nogle, som siger: »Vi havde en tømrer, som gik og bar indkøbsposer ind for gamle mennesker i kvarteret«, kan det lige så godt være ham. Det er ganske almindelige mennesker, som kan indstille, og så kommer det jo til at handle om, hvad folk har skrevet i deres nominering. Om man kan mærke, at de her mennesker virkelig har gjort en forskel for andre i en periode, hvor rigtig mange har haft det svært. Dem vil vi gerne lave mad til. I stedet for at sprede dem ud over sæsonen, synes jeg, det er sjovt at have dem samlet på Noma og tage den positive energi fra denne aften med ind i vores næste fase – post-covidfasen,« siger Redzepi.

René Redzepi har valgt, at 75 coronahelte udvalgt af folket skal være de første til at smage Nomas nye menu.

Ikke basis for vegetarmenu for danske gæster

Noma er under normale omstændigheder en restaurant med megen international bevågenhed, så folk fra det store udland har også mulighed for at stemme på deres lokale coronahelte. Men modsat de 75 danske helte, som bliver de første til at smage den nye Noma-menu på genåbningsaftenen, må de udvalgte internationale helte pænt vente, til det igen er muligt at rejse.

Menuen, som hverdagens coronahelte som de første får lov at smage, er helt ny. Ikke en hardcore-vegetarmenu som normalt om sommeren, men en relativt grøn menu med indslag fra dyreriget. I øjeblikket ser hovedretten ud til at blive søtunge.

»Vi regner med endnu en sommer med stort set udelukkende danske gæster, og vegetarsegmentet er ikke stort nok herhjemme til, at vi kan fylde restauranten op med det. Jeg har gået og arbejdet i testkøkkenet stort set hver dag under nedlukningen, som om at vi skulle åbne i morgen, så vi har en helt ny menu klar. Jeg glæder mig til den der eksplosion af vores kreativitet,« siger René Redzepi, som understreger, at Noma er et tungt maskineri med mange ansatte, hvorfor der går fire uger fra beslutningen om, at genåbningen bliver annonceret, til restauranten rent faktisk kan åbne.