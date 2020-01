Én dansk delikatesse rører Gorm Wisweh ikke: »Det er moralsk forkert, vi kunne lige så godt spise pandaer«

Hvad er dit livs bedste måltid?

»Jeg var på Kadeau på Bornholm i sommeren 2011 med min kæreste, Charlotte, og min ven Tobias. Folkene bag Kadeau er mine gode kammerater, og både Tobias og jeg selv er fra Bornholm. Der var noget magisk over at være nyforelsket og spise vanvittig mad. Det var en wauw-oplevelse. Det, vi oplevede på tallerkenerne, vil vi altid vende tilbage til som et referencemåltid.«

Hvad er dit livs værste måltid?

»Det er en delt førsteplads. Jeg var i Afrika og skulle lave ged sammen med en afrikansk kogekone, der havde valgt mindre lækre indvolde som lunger, tarme og mave. Det blev kogt med galdeblæren, der kogte ud i retten. Det smagte og lugtede af menneskebræk. Det var så grænseoverskridende. Søpølse bliver jeg heller aldrig fan af. Det har jeg smagt nogle gange i Japan. Jeg kan forestille mig, at det er som at tygge på et råt øre. Det udskiller også et eller andet enzym, der gør, at dit spyt koagulerer, det bliver hårdt. Jo mere du tygger, jo hårdere bliver det hele i munden, og det kan ikke synkes. Fy for helvede.«

Gorm Wisweh er manden bag pizzakæden Gorm's. I 2018 solgte han og resten af ejerne af kæden 67 procent af aktierne i pizzakæden til norske Orkla, for et ukendt millionbeløb. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvilken fødevare eller ingrediens forstår du ikke?

»Insekter smager ikke rigtig af noget, de smager af det, de bliver fodret med. Jeg har haft en periode, hvor jeg har prøvet at bage med insektmel derhjemme, for at øge proteinindholdet. Det er fint nok, men det gør ikke væsen af sig. Jeg kan ikke se berettigelsen. Der er andre billige alternativer til proteiner i CO2-regnskabet end insekter. Det er fint og spændende, at det er der som gastronomisk input, men jeg forstår det ikke selv.«

Hvad din guilty pleasure?

»Pomfritter. Det er alle slags, jeg kan ikke styre det. Jeg har lige siddet på færgen fra Ærø. Der havde de helt gammeldags kantine-fritter med riller. Jeg smovsede en hel bakke med selvlysende gul remoulade, og det smagte herligt. Jeg er en sucker for pomfritter.«

Er der et særligt luksusprodukt, som du synes er overvurderet?

»Det er sjældent, jeg tilvælger sorte trøfler, jeg synes tit man betaler 150 kr. for at få sorte trøfler på, og det smager ikke af andet end jord, gas og lidt prut. Det giver lidt umami og skovbund, men til prisen, nej tak. Men jeg knuselsker hvide trøfler, selv om de ofte er fem gange dyrere. Dér får du virkelig smag for pengene.«

Hvad vil du aldrig udsætte din mund for?

»Det er lidt en idealistisk sag, men jeg vil ikke spise ål mere, fordi den er truet. Ål er en kæmpe madkulturarv i Danmark, men jeg synes, at det er moralsk forkert. Vi kunne lige så godt spise pandaer, det er helt hul i hovedet. Jeg kan ikke se pointen i at spise truede dyr.«

Ifølge gorm Wisweh kan pizzaen altid fornyes. For ham er den også sæsonbestemt, og fyldet kan snildt byde på eksempelvis græskar. Fold sammen Læs mere Læs mere

Forstår du veganere?

»Ja og nej. Jeg bliver det aldrig selv, men jeg kunne godt stoppe med at spise kød, og jeg har skåret ned og er blevet bevidst om, hvad og hvornår jeg spiser kød. Jeg har ikke længere lyst til store bøffer. Det er sket en kulturændring, og der er et socialt pres. Det er ikke så velanset mere, men jeg har heller ikke behovet længere. Jeg forstår godt veganernes projekt og det at se, hvad grøntsager og alt muligt andet mad kan, men jeg synes, at det er dumt med pseudoæg, det giver ingen mening. Kald en spade for en spade.«

Hvad skal dit sidste måltid være?

»Torskerogn med hollandaise og dampede grøntsager synes jeg er det vildeste i verden. Normalt vil det komme lige om lidt, men det kræver, at vi har haft ordentlig vinter med koldt vand. Klimaforandringerne har en reel effekt på råvarerne, de kommer på et andet tidspunkt, end vi var vant til for 10-15 år siden, der er sket nogle ændringer, og der er ikke noget, der er normalt længere med de meget specifikke sæsonvarer.«

Er du for eller imod foie gras?

»Helt politisk ukorrekt må jeg sige, at jeg privat er for foie gras. Jeg tager stilling til mine råvarer. De få gange, jeg køber det, er jeg enormt bevidst om, hvor og hvordan det er produceret. Men der findes ikke noget foie gras, hvor dyret ikke er blevet tvangsfodret. Det skal man som forbruger være bevidst om. Min etik er måske fesen, men der er så mange andre dyr, der har det ringere i forhold til, hvor lidt vi egentlig spiser foie gras. Jeg synes ofte, det mudrer diskussionen om dyrevelfærd, at vi skal tage stilling til et nicheprodukt frem for til burhøns eller industrisvin. Det er meget nemt at blive sur på noget, som vi ikke spiser i hverdagen. Det er nemmere for mig at sige ja til foie gras end til en pumpet burkylling.«

Hvad er i dine øjne den største madtrend lige nu?

»Klimakøkkenet og fokus på grøntsagerne. Tak til veganerne for virkelig at sætte det på dagsordenen. Man tænker endnu mere på nærhed, sæson og bæredygtighed. Det er en klar tendens, som jeg er sikker på kommer til at sprede sig mere.«

Hvis du kun måtte spise én ret resten af livet, hvad skulle det så være.

»Pizza. Er der én ret i hele verden, jeg er forelsket i for livet, så er det pizza. Det er altid sjov mad, og det bliver aldrig for fint.«