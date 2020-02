Ændrede åbningstider truer kendt københavnsk vinbar

Den populære vinbar Pasteur på hjørnet af Trianglen og Blegdamsvej er truet af lukning. Det er situationen, efter at vinbarens åbningstider er blevet ændret.

Ændringerne betyder, at vinbaren nu kun må have åbent indtil kl. 22 alle ugens dage. Det står i kontrast til vinbarens nuværende åbningstider, der på hverdage går til midnat og i weekender til kl. 2.

Forslaget om ændrede åbningstider blev allerede stillet i 2017 af andelsboligforeningen AB Trianglen 7-7D, som vinbaren hører ind under, men først i forrige uge fik andelsforeningen Københavns Byrets ord for, at ændringerne kunne træde i kraft.

»Nu er det skrevet ind i vedtægterne, det var det ikke før. Vi havde aldrig overtaget stedet, hvis det havde stået i vedtægterne, da vi overtog det,« siger Lasse Kruse Rasmussen. Han er medejer af vinbaren, der i 2018 blev kåret til Årets vinbar af sammenslutningen af madanmeldere, og året efter var på AOKs liste over Byens Bedste Vinbarer.

Lasse Kruse Rasmussen kan ikke se, hvordan man skal kunne fortsætte med en lukketid, der hedder kl. 22. Det ville ifølge ham ikke kunne løbe rundt økonomisk.

»Hvad ville du gøre, hvis du skulle på en vinbar, og du kl 21.30 fik af vide, at baren lukkede klokken 22, og du skulle gå hjem? At du ikke kunne få noget at drikke og noget at spise?« spørger Lasse Kruse Rasmussen, der sammen med vinbarens anden ejer har valgt at anke afgørelsen.

Da vinbaren i 2017 flyttede ind på adressen, overtog den lokalerne fra bodegaen Café Røde Lygte, der var åbnet helt tilbage i 1886, og som i sin tid blandt andet var kendt for at have den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning som stamgæst.

Lasse Kruse Rasmusse er skuffet over naboerne i andelsboligforeningen, som han mener bør tilpasse sig bedre efter, hvor de bor.

»Hvis du flytter ind til byen og vælger at bo oven på et værtshus, der har ligget der i 133 år, så må du også gå ud fra, at det først lukker kl. 23.30,« siger han.

Konflikten mellem den nuværende bar og andelsforeningen har foreløbig ført til en domsafsigelse på 47 sider, der som nævnt slår fast, at vinbaren kun må have åbent til kl. 22.00.

»Jeg har arbejdet sindssygt meget for det sted og kan ikke forstå dommen,« siger Lasse Kruse Rasmussen.

Indskrænket udeservering

Pasteur havde allerede problemer sidste år. Vinbaren ønskede at få fjernet 17 nye cykelparkeringspladser, så man kunne få plads til den udeservering, der tidligere havde været på stedet. Men Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune stemte imod med den begrundelse, af naboen Cityringen endnu ikke var oppe på sit maksimale passagerantal, og at det derfor endnu ikke var muligt at vurdere, om der var cykelparkeringspladser i overskud.

Allerede på det tidspunkt overvejede ejerne, hvorvidt vinbaren kunne drives videre.

»Vi er ikke imod cykler, men synes, at der bør kunne findes en bedre placering. Folk gider jo ikke sidde indenfor på en varm sommerdag,« sagde medejer af Pasteur Anders Gisselbæk dengang.

»Jeg er åben for at tilpasse behovet for cykelparkering, når vi kender det bedre, men om der skal være udeservering, eller om østerbroerne hellere vil have et ikkekommercielt byrum, hvor man kan sidde uden at betale cafépriser for det, det må vi se efter dialogprocessen,« lød det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Andelsforeningens advokat, Peter Lindquist, ønsker ikke at kommentere de nye vedtægtsændringer, før sagen er endegyldigt afsluttet.

»Det er ikke passende, da ejerne (af Pasteur, red.) stadig har mulighed for at anke,« siger Peter Lindquist.