Var det her en god idé? Der er noget ved den russiske vaccine, der er begyndt at bekymre russerne

De seneste måneder er der ét spørgsmål, Svetlana Reiter har stillet sig selv igen og igen.

Da hun meldte sig som en ud af 40.000 frivillige til et masseforsøg med den russiske coronavaccine, Sputnik V, var det halvt ud fra et oprigtigt ønske om at gøre en forskel og i sidste ende måske redde sine aldrende forældre fra nogensinde at få den frygtede virus. Og halvt ud fra et journalistisk ønske om på tætteste hold at undersøge den vildt omdiskuterede russiske vaccine, der på mirakuløs kort tid er meldt klar til brug som den første i verden.

»Var det dumt af mig at melde mig til det her?« spørger hun nu sig selv i sin dagbog over symptomer og bivirkninger, som hun skriver for mediet Meduza.

12 gange har hun svaret nej, 33 gange har hun svaret ja.

Endnu ved vi kun meget lidt om, hvor godt Sputnik V-vaccinen virker – og endnu mindre om, hvad den kan have af bivirkninger. Og selv om de russiske myndigheder har lovet snarest at vaccinere alle, der vil, skal et voksende flertal af den russiske befolkning ikke nyde noget.

I en ny meningsmåling fra det anerkendte Levada Center svarer hele 59 procent nej tak til at blive vaccineret, om de så får den gratis. Antallet er skeptikere er endda steget fra 54 procent, siden vaccinen blev præsenteret i sommer.

I Omsk gør graverne sig klar til at begrave en person, der formentlig er død af covid-19. På grund af en særlig tællemåde kan det russiske antal døde med coronavirus være tre gange så højt som det officielle coronadødstal på godt 300 mennesker i døgnet.

Magthaverne har ganske enkelt ikke formået at overbevise russerne om, hvordan man kan udvikle en coronavaccine så meget hurtigere end resten af verden, siger vicedirektør for Levada Centret, sociologen Denis Volkov, til Open Media.

»Det må betyde, at der er noget, der ikke er helt færdigudviklet endnu. Der er ingen grund til at løbe forrest, når det kommer til ens personlige helbred,« lyder sociologens tolkning af folkestemningen.

En lang række mystiske nyheder om vaccinen har ikke ligefrem hjulpet på tilliden.

Hospital løb tør for ilt

Man skulle ellers tro, at russerne var ivrige efter at blive vaccineret, for coronapandemien har fået voldsomt tag i landet igen.

Smittetallene stiger med bekymrende hast i næsten alle regioner. Onsdag lød den nye rekord på 19.758 nye smittede – næsten det dobbelte af i foråret.

Dødstallet slog også rekord med 389 døde i døgnet – og dertil skal lægges den særlige russiske optællingsmetode, hvor man kun tæller dem med, der primært er døde af covid-19. Det reelle coronadødstal har flere gange vist sig at være tre gange højere.

Officielt har hospitalerne endnu 15 procent ledige sengepladser. Men flere provinshospitaler er presset i bund, og skrækeksemplerne pibler frem.

Et hospital i Rostov løb tør for ilt og mistede 13 coronapatienter på et døgn, skriver Novaja Gazeta. Dog overlevede den lokale overlæge, der også lå indlagt med ilt.

I Omsk i Sibirien cirkulerede ambulancer rundt i timevis med coronapatienter, som ingen hospitaler havde plads til. I desperation satte ambulanceredderne dem til sidst af foran det lokale sundhedsministerium og satte sirenerne til.

På et coronahospital i Tomsk ligger patienterne og hoster på gangene. En 70-årig kvinde med dobbelt lungebetændelse måtte forleden ligge på gulvet, skriver lokalmediet TV2.

Billeder fra det lokale medie TV2 i Tomsk:

Problemer med kvaliteten

Svetlana Reiter ved ikke engang, om hun har fået den rigtige vaccine i de to indsprøjtninger, hun hidtil har modtaget, eller om hun er del af den kontrolgruppe, der får placebo. Men frygten og symptomerne føles absolut virkelige.

»Pludselig føler jeg det hele på én gang: hovedpine, muskelsmerter, øm hals, mavepine, træthed, angst, usikkerhed og håb. Jeg udfylder min frivilligdagbog, men lægen ringer ikke som lovet. Hvis jeg besvimer, er der ingen, der hører om mine bivirkninger,« skriver hun for Meduza.

Flere andre frivillige i vaccineforsøget har nu fået konstateret covid-19, blandt andet en russisk parlamentariker, der hurtigt selv konkluderede, at han måtte have fået placebo.

Men det er i høj grad også en mulighed, at vaccinen ikke virker på alle, lyder det fra Forskningscentret Gamaleya, der står bag vaccinen.

»Det er jo derfor, vi tester den på 40.000 mennesker for at se, hvor mange der ikke er modtagelige, fordi de misbruger alkohol under vaccinationen eller af andre årsager,« siger viceforskningschef Denis Logunov til nyhedsbureauet Tass:

»Jeg håber ikke, det vil være en høj procentdel af befolkningen, den ikke virker på.«

En kommunalarbejder desinficerer et busstoppested i Moskva. Pandemien har ramt Rusland dobbelt så hårdt som i foråret, men der er ingen planer om at lukke landet ned.

Nu overvejer de at offentliggøre deres foreløbige resultater allerede i midten af november, så folk kan få at vide, om de har fået placebo eller ej. Oprindeligt skulle forsøget have kørt et halvt år, inden det var klar til offentliggørelse.

Endelig er der den lille detalje, at producenterne har store problemer med at få masseproduktionen af Sputnik V til at fungere, afslører det undersøgende medie The Bell.

Først blev russerne lovet 30 millioner vacciner inden årets udgang. Så ti millioner. Og nu håber producenterne selv, at de kan fremstille bare én million vacciner inden nytår. De har kort sagt problemer med at fremstille en tilpas høj kvalitet, skriver The Bell.

Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, bad ved begyndelsen af epidemiens anden bølge moskovitterne om at holde ud blot nogle måneder endnu, før man var klar til at massevaccinere dem.

Man kan godt forstå, hvis de fleste foretrækker at vente lidt endnu.