Globalt Abonnement

To gange har Kim Jong-un forsøgt at snigmyrde ham, for hans billige våben er alt for effektivt

Den nordkoreanske afhopper Park Sang-hak har gjort det til sin mission at nedbryde det styre, han flygtede fra. Hans våben er hverken missiler eller agenter, men lavet af plastic og luft. Det virker til gengæld så godt, at Kim Jong-un for nylig sprængte en hel grænsebygning i luften i vrede over det.