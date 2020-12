Se videoen: Terroristen bag halshugning i Frankrig får æresbegravelse i Tjetjenien

De er omkring 200 mennesker, der følger båren gennem det snedækkede landskab. Liget er svøbt i islams hellige grønne farve, »profetens farve«, og i begravelsesoptoget råber de til den dødes ære:

»Allahu akbar!« Gud er stor.

Scenen finder sted i den russiske republik Tjetjenien, og på båren ligger angiveligt den 18-årige dræbte terrorist, Abdullakh Anzorov, der i oktober skar hovedet af den franske historielærer Samuel Paty, rapporterer det russiske medie Baza.

Kort efter terrorangrebet blev han skudt og dræbt af fransk politi.

Abdullakh Anzorov var opvokset i Frankrig, men russisk statsborger og etnisk tjetjener, og i lørdags blev hans lig sendt hjem til Tjetjenien, skriver Baza. Allerede søndag skulle han så have fået sin heltebegravelse.

This video purportedly shows the funeral ceremony in Chechnya for Abdoullakh Anzorov, the 18-year-old Chechen who beheaded teacher Samuel Paty in France. Anzorov was shot and killed by French police. Baza reports his body was returned to Chechnya yesterday pic.twitter.com/EmhKpxrBsz — Evan Gershkovich (@evangershkovich) December 6, 2020

Hyldet som helt

Samuel Paty blev dræbt for at have vist karikaturer af profeten Muhammed i sin undervisning.

I Frankrig er angrebet blevet bredt fordømt af tjetjenske og muslimske organisationer, men i Tjetjenien har reaktionerne været langt mere tvetydige.

Tjetjeniens præsident, Ramsan Kadyrov, har fordømt drabet, men er samtidig gået voldsomt til angreb på karikaturerne og Frankrigs præsident Emmanuel Macron.

»Du tvinger folk til terrorisme, presser dem til det, efterlader dem intet valg, når du skaber betingelserne for, at unge mennesker bliver radikaliseret. Du kan stolt kalde dig selv for leder og inspiration for terrorisme i dit land,« skrev Kadyrov på sin Instagram-profil efter angrebet.

Samtidig har to tjetjenske MMA-kæmpere (en moderne kampsport, red.) offentlig hyldet angrebet og kaldt Abdullakh Anzorov for en helt.

Two MMA fighters congratulate Samuel Paty's assassin



Russian mixed martial arts fighters Zelim Imadayev and Albert Duraev gave their support to Chechen Abdulak Anzorov, who killed and beheaded a school teacher in the suburbs of Paris.



I hans families hjemby i Tjetjenien, Sjalazhi, har nogen loddet en mindeplade op for gerningsmanden, og uofficielt navngivet en gade efter ham, skriver russiske medier.

Radikaliseret, men af hvem?

I en video lagt på de sociale medier inden angrebet, håber Abdullakh Anzorov selv, at han vil blive modtaget som martyr, og refererer blandt andet til Islamisk Stat.

Men ifølge mediet Caucasian Knot har flere af hans nære slægtninge i Frankrig og det tjetjenske samfund i Frankrig mistanke om, at han er blevet radikaliseret af propaganda fra Kadyrov-regimet i Tjetjenien.

»I Europa er der rimeligt mange, der sympatiserer med Kadyrov, og Abdullakh Anzorov har måske været under deres indflydelse,« siger Djambulat Sulejmanov, formand for den franske forening af tjetjenere Bart Marshaut, til Caucasian Knot.

Gerningsmanden var selv medlem af en MMA-klub i Frankrig, der er under stigende mistanke for at blive brugt som rekrutteringsplatform af den tjetjenske regering, skriver mediet Business Insider.

»De her klubber har spillet en betydelig rolle i terrorisme, organiseret kriminalitet og etnisk vold, og de er stærkt populære blandt tjetjenere og andre russiske muslimer,« siger en anonym fransk kriminalbetjent til mediet.

De tjetjenske myndigheder har endnu ikke kommenteret forlydenderne om en æresbegravelse af den dræbte terrorist, men ifølge mediet Baza var de selv med til at sørge for sikkerheden. Omkring 65 lokale politifolk var ifølge mediet på plads for at sikre, at ingen udefrakommende fik adgang til landsbyen under begravelsen.