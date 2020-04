Nordkorea-ekspert: Kim Jong-un er ikke død, men noget er galt

Rygterne om Kim Jong-uns død løber igen.

Og det er langt fra første gang, at mystikken om den nordkoreanske leders helbred sender verdenssamfundet ud i spekulationer om, hvad der egentlig foregår i verdens mest lukkede land.

Men denne gang er noget anderledes, lyder det fra Tong Zhao, som er en af Kinas fremmeste Nordkorea-forskere ved Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy i Beijing.

»Der ser klart ud til at være noget galt med hans helbred. Han har været væk fra offentligheden i mere end to uger og er gået glip af både fejringen af sin bedstefars fødselsdag og mærkedagen for stiftelsen af Nordkoreas hær,« siger Tong Zhao til Berlingske.

Kim Jong-un, som formodes at være midt i 30erne, er storryger og stærkt overvægtig, ligesom familien har en historik med hjerteproblemer.

Som så mange andre Nordkorea-forskere gransker Tong Zhao de små tegn for at tyde, hvad der måtte foregå i magtens lukkede cirkler i Pyongyang. Han har bidt mærke i Nordkoreas svar til Donald Trump, da den amerikanske præsident tidligere i april sagde, at han havde modtaget et »venligt brev« fra Kim Jong-un.

Det fik det nordkoreanske udenrigsministerium til 19. april at melde ud, at der aldrig var blevet sendt noget brev. En sådan besked ville aldrig slippe ud uden Kim Jong-uns accept. Derfor er han ikke død eller i vegetativ tilstand, vurderer Tong Zhao.

»Det handler om de to lederes personlige forhold. Det er svært at forestille sig, at det ikke er blevet godkendt af Kim Jong-un selv,« siger Tong Zhao.

Ikke kritisk syg

Han lægger også vægt på, at den sydkoreanske regering repræsenteret af den meget velinformerede udenrigsrådgiver Moon Chung-un har meldt ud, at Kim Jong-un er i live. Det er den mest troværdige og autoritære vurdering indtil videre.

Kina er Nordkoreas vigtigste allierede. Hvor meget ved man i Beijing om Kim Jong-uns helbred?

»Jeg tror, at Kina har fået større adgang til interne elitære cirker i Nordkorea på grund af sit særlige forhold til landet. Vi har set rapporter om, at Kina har sendt et lægehold til Nordkorea, selv om vi ikke ved, om deres mission er at behandle Kim Jong-un personligt eller at hjælpe med at bekæmpe covid-19,« siger Tong Zhao.

Faktisk kom de første rygter om Kim Jong-uns mulige død angiveligt fra en person i Kina, der havde hørt det fra en af lægerne på det kinesiske lægehold, forklarer han.

Men selvom Nordkorea og Kina er allierede, er forholdet præget af historisk mistillid om hinandens intentioner. Derfor er det stadig tvivlsomt, hvor meget Kina egentlig ved om den nordkoreanske leders tilstand.

»Jeg tror ikke, at Nordkorea stoler nok på Kina til at afsløre sin egen sårbarhed,« siger Tong Zhao.

Har stærke fælles interesser

De seneste år er forholdet mellem Nordkorea og Kina dog blevet stærkt forbedret. Årsagen er ikke nyfundet venskab men snarere stærke fælles interesser.

Nordkorea har brug for Kinas støtte i forhandlingerne med USA om atomnedrustning og for at bremse nye internationale sanktioner. Omvendt har Kina brug for Nordkorea til at sikre sine egne interesser på den koreanske halvø. Blandt dem er, at Nordkorea ikke får et alt for tæt forhold til USA og Sydkorea, for det vil true Kinas magtposition på den koreanske halvø.

Hvor bekymret er Beijing over Kim Jong-uns helbred?

»Der kan være en stærk grund til at være nervøs, hvis Kina ikke ved nok om hans tilstand. Hvis spørgsmålet om hans arvefølge ikke går glat, kan det lede til ustabilitet i Nordkorea og i værste fald en regional konflikt,« siger Tong Zhao.

Kina må vel kalkulere med risikoen for Kim Jong-uns død. Hvilket scenarie vil Kina i så fald foretrække?

»Det bedste scenarie for Kina er politisk og social stabilitet inde i Nordkorea, så regimet ikke kollapser, så der ikke kommer en massiv strøm af flygtninge over Kinas grænse, og så USA ikke invaderer Nordkorea og genforener nord og syd under deres termer og ændrer sikkerhedsstrukturen på den koreanske halvø til deres fordel,« siger Tong Zhao.

Hvordan er det overhovedet muligt at holde Kim Jong-uns helbredstilstand hemmelig så længe?

»Det er utroligt svært at få efterretninger fra de indre cirkler i nordkoreansk politik. Da faderen Kim Jong-il døde, gik der to dage, før omverdenen fandt ud af det,« siger Tong Zhao.

Taktik spiller også ind. Selv hvis de store efterretningstjenester i USA og Sydkorea har afgørende viden, kan de have en interesse i ikke at afsløre informationerne for hurtigt. Det gør de for at beskytte deres kilder.

»Det kan også betyde, at de med vilje spreder forvirrende beskeder for at skjule deres evne til at indsamle efterretninger,« siger Tong Zhao.