Napalm-flagermus, selvmords-kameler og pyroman-aber: Listen over dyr i militærets tjeneste er lang

Under Anden Verdenskrig gik det galt for det amerikanske militærs forsøg med napalm-flagermus. De var ellers i 1943 blevet trænet til at medbringe napalm, som kunne sætte japanske huse i brand. De japanske huse var konstrueret af let antændeligt materiale. Meningen var, at amerikanerne ville smide »bomber« ned over japanske byer og sprede rædsel ved, at der pludselig og uden varsel blev sat ild til almindelige huse.

Hver bombe indeholdt 40 flagermus hver medbringene en napalm-bombe. Ideen var sådan set god nok, indtil man konstaterede, at det var svært at kontrollere flagermusene. Under en øvelse undslap en del af dem og antændte bygninger på en militær base, og da man nåede til at skulle forfine strategien, blev flagermusene overhalet af atombomben.

Indonesisk militærpoliti jager krybskytter og ulovlig træfældning i junglen på elefantryg. (Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Det er faktisk kun fantasien, der gennem historien har sat en stopper for militærets brug af dyr enten for at spare menneskeliv, eller for at få informationer f.eks. under vand, som ville være svære at få uden f.eks. delfiner. Både den russiske og den amerikanske flåde har anvendt »intelligente« pattedyr som hvaler, delfiner og søløver til at arbejde under vand både med spionage i form at lytteudstyr og kameraer, til at opspore fjendtlige dykkere, og til - hævdes det - for russisk vedkommende decideret at medbringe undervandsbomber, som så skulle eksplodere ved et fjendtligt skib. Problemet er blot, at det er svært for delfinen at kende forskel på ven eller fjende, så »selvmordsprogrammet« findes så vidt vides ikke mere.

Heste og hunde

Men historien har været fyldt med beretninger om dyr, der er blevet anvendt i militærets tjeneste. Heste af den ene eller den anden slags er enten anvendt i kavalleriet eller til at trække artilleri frem til slagmarkerne, hunde har kunnet holde vagt eller spore bomber og våben, mens kanariefugle er blevet medbragt i skyttegravene under Første Verdenskrig for at advare om giftgasangreb.

I Anden Verdenskrig brugte man også døde rotter som våben. Specialstyrker og franske modstandsfolk lagde døde rotter med sprængstoffer ud i tyske fabrikker. Meningen var, at når tyskerne opdagede de døde rotter, blev de smidt i lukkede affaldsrum, og så blev eksplosionen forstærket, når rotterne sprang i luften, mens man i Første Verdenskrig anbragte papegøjer i Eifeltårnet. De skulle advare om luftangreb. Det blev dog droppet igen, da fuglene ikke kunne kende forskel på allierede og fjendtlige fly.

Selv før Kristus fødsel anvendte man dyr for at vende krigslykken. Således brugte inderne trænede aber, der kunne klatre over mure med brandbomber og antænde fjendens telte, mens en kinesisk hærleder vandt et slag ved at forklæde tusind okser som drager og sende dem mod fjendens lejr, hvilket skabte panik.

Inden for kemisk krigsførelse udviklede japanaerne under Anden Verdenskrig en bombe, der indeholdt tusindvis af insekter, der kunne smitte kineserne med dødbringende sygdomme. Bomberne blev droppet over tæt beboede kinesiske byer. Det menes, at 440.000 kinesere døde af sygdomme som kolera og pest i den forbindelse. Og i nutiden brugte de afghanske modstandsfolk under den sovjetiske besættelse af landet i 1979 kameler som selvmordsbombere. Selv duer har man i USA eksperimenteret med som målsøgende missiler på grund af deres evne til at finde vej over store afstande.