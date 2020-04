Klar opfordring til danskere med ødegårde i Sverige: Bliv hjemme i påsken

Budskabet fra Niels Paarup-Petersen er ikke til at misforstå. Det er til alle danskere, der har har en svensk ødegård.

Kom ikke til Sverige i påsken. Når den skarpe sol og friske skovduft lokker, så lad være med at krydse grænsen.

»Det er utrolig vigtigt lige nu, at folk viser hensyn,« siger Niels Paarup-Petersen.

Han er opvokset i Vojens, er bosat i Malmø og har svensk statsborgerskab. Og så er han medlem af Riksdagen for det liberale Centerpartiet.

Han understreger, at han er glad for, at danskerne har svenske fritidshuse og nyder naturen. Men lige nu frygter han, at de bringer coronasmitten med fra Danmark over grænsen til Sverige og ind til de lokalområder, hvor husene ligger.

Kan presse hospitalerne

Og hvis de skulle få brug for lægehjælp i Sverige, presser de et sundhedssystem, der i forvejen kører på pumperne på grund af coronavirussen.

Og hvor presset kun ser ud til at stige på grund af den kraftige stigning i antallet af coronasmittede. I Sverige er knap 5.000 smittede, og dødstallet er oppe på 239, hvilket er en stigning på 33 procent på bare en dag.

»Der er kommuner, hvor danskere ejer over halvdelen af ødegårdene. Det kan lægge en enorm belastning på det regionale sundhedsvæsen,« siger Niels Paarup-Petersen.

Særligt Stockholm er ramt, men det kan hurtigt brede sig til resten af Sverige.

»Vi ser ingen afmatning i væksten. Snarere tværtimod,« sagde Stockholms helbreds- og sygehusdirektør, Bjørn Eriksson, mndag til Sveriges Radio.

»Stormen tager til i styrke. Vi må arbejde mod en tredobling af vores kapacitet i den nærmeste fremtid.«

Har ikke lukket grænserne

Også den danske ambassadør i Stockholm opfordrer danskerne til at droppe planerne om ødegårdsferien.

»Jeg kan kun gentage, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde på pressekonferencen 23. marts: Lad være med at rejse til sommerhuset i påsken eller på skiferie i Sverige,« skriver ambassadør Vibeke Rovsing Lauritzen i et indlæg på Danske Torpare, foreningen for danskere med et fritidshus i Sverige.

I princippet kan man godt rejse til Sverige, da landet ikke har lukket sine grænser. Som dansk statsborger kan man også godt rejse fra Sverige og ind i Danmark igen.

Så hvorfor kan man ikke bare snuppe bilen, køre til ødegården og holde sig der uden kontakt med omverdenen, vil nogle måske spørge.

Man skal blive hjemme, gentager Niels Paarup-Petersen.

»Det er heller ikke sandsynligt, at man kører hele vejen fra Sjælland til Småland uden stop undervejs,« siger han.

Omkring 10.000 svenske ødegårde er ejet af danskere, fortæller sekretariatschef Victoria Lindtner fra Danske Torpare.

Foreningen får hver dag mange henvendelser fra danskere, som er usikre på, om de kan tage til ødegården på grund af coronavirussen.

»For mange er huset i Sverige deres andet hjem,« siger Victoria Lindtner.

Danske Torpare rådgiver dem til at følge myndighedernes retningslinjer om at blive hjemme.

»Det er mit indtryk, at medlemmerne lytter til det. Det er op til den enkelte at vurdere, hvad der er et nødvendigt rejsemål«, siger hun.