Hvad havde Bill Gates kørende med sexforbryderen Epstein? Nu sætter milliardæren endelig ord på den umage relation

Hvad var den virkelig årsag til, at verdens power couple nummer ét, det mellem Microsoft-stifter Bill Gates og hustruen Melinda, pludseligt skulle skilles?

Spørgsmålet har lydt igen og igen, siden beskeden om skilsmissen kom i maj tidligere år – men svaret har ingen haft.

Nu sætter Microsoft-stifter Bill Gates selv for første gang ord på dét, som kan vise sig at være forklaringen, alle har ventet på.

For mens skilsmissen finder sted mellem Bill og Melinda, så har der længe været en stor elefant i rummet mellem de to.

Den hedder Jeffrey til fornavn og Epstein til efternavn. Det er den nu afdøde og dømte seksualforbryder, vi taler om.

Manden der længe levede det vilde overklasseliv i USA. Manden der i mange år var kendt for at omgive sig med helt unge kvinder, ja nærmest piger, og en person, som havde ry for at have et kontaktnet som få andre; med Bill Gates som én af dem han mødtes med.

Hvad lavede Gates med Epstein?

Der gik ikke mange minutter fra meldingen om skilsmissen kom, og til de første spekulationer om en mulig sammenhæng med Bill Gates relation til Jeffrey Epstein dukkede op.

For hvad skulle en højtestimeret mangemilliardær som Gates dog bruge en relation med en dømt seksualforbryder til?

Det var kommet frem allerede inden skilsmissen, blandt andet i New York Times, at Gates og Epstein havde mødtes en række gange.

Jeffrey Epstein begik selvmord i sin celle i 2019, inden han kunne modtage en dom. I dag er hans mangeårige partner, Ghislaine Maxwel, selv på anklagebænken for sin medvirken i sagen. Hun beskyldes for at have hjulpet Epstein med at skaffe helt unge piger, som blev brugt til at have sex med Epstein og hans indflydelsesrige venner. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det var på samme tidspunkt, at det har vist sig, at Melinda Gates havde kontakt skilsmisseadvokater uden dog at sætte skilsmissen i gang.

Bill Gates skulle blandt andet have fløjet i Jeffrey Epsteins privatfly, kendt som »The Lolita Express«, i 2013 – fire år efter at Jeffrey Epstein første gang blev dømt for sexforbrydelser, skriver The New York Times.

Nu sætter Bill Gates ord på skilsmissen og relationen til Jeffrey Epstein til CNN.

»Det var en stor fejl at bruge tid med ham (Epstein, red.) og derigennem give ham troværdighed,« siger Bill Gates til CNN.

»Jeg havde flere middage med ham. De foregik i håbet om, at han med sine kontakter kunne hjælpe med at skaffe milliarder til filantropi. Da det på et tidspunkt stod klart, at det ikke ville lykkes, afsluttede jeg relationen,« fortæller Bill Gates til CNN, uden at komme nærmere ind på de mange rygter og nærmest direkte beskyldninger, som er blevet rettet mod ham omkring Epstein-relationen.

En hård skilsmisse

En ting er rygterne omkring skilsmissen mellem Bill og Melinda Gates. En anden er de beskyldninger, som siden skilsmissen er dukket op.

For Bill Gates er blevet beskyldt for at have haft forhold til i hvert fald én ansat i Microsoft-koncernen samtidig med, at flere Microsoft-ansatte har beskyldt ham for at have mobbet ansatte.

Bill Gates glider godt af på de ømtålelige spørgsmål i CNN. Men helt kan han ikke slippe.

»Det er klart, at alle har ting de fortryder. Men dette er tiden til refleksioner, og nu har jeg behov for at bevæge mig fremad,« siger Bill Gates i et svar, som nærmest rejser flere spørgsmål end svar.

Jeffrey Epstein døde i sin fængselscelle i august 2019, hvor han afventede sine domme i en lang række sager om pædofili og sex med mindreårige.