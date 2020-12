Huaweis danske kommunikationschef siger op

Han nåede at få seks måneder posten.

Nu stopper Huaweis danske kommunikationschef, Tommy Zwicky. Det bekræfter han i et tweet sendt ud tidligere på morgenen.

I dag siger jeg op som kommunikationschef hos Huawei.

Fremtidige henvendelser kan ske til zwickytommy@gmail.com — Tommy Zwicky (@TommyZwicky) December 15, 2020

Opsigelsen kommer efter en afsløring i avisen The Washington Post om, at den kinesiske telegigant havde testet en teknologi for ansigtsgenkendelse, hvor man kunne udpege uighurer, Kinas undertrykte etniske mindretal. Cirka en million uighurer har siddet indespærret i genopdragelseslejre i den vestkinesiske Xinjiang-provins, som eksperter og menneskerettighedsgrupper betegner som en digital overvågningsstat, hvor uighurernes mindste skridt bliver registreret af politiet.

DRs techkorrespondent havde spurgt Tommy Zwicky på Twitter, hvordan han kunne forklare det. Tommy Zwicky havde svaret: »Det kan jeg ikke. Og derfor har jeg opsagt min stilling.«

I politely asked Huawei’s Vice President of Communications how he’d explain the reports on Huawei developing facial recognition that would trigger ‘Uighur alarms’ in Xinjiang. “I can’t, which I why I have resigned” he just responded. https://t.co/ZzEwHGKtjH — Henrik Moltke (@moltke) December 14, 2020

I sin korte tid på posten nåede Tommy Zwicky at forsvare Huaweis virke talrige gange i medierne – blandt andet i Berlingske, umiddelbart efter at han var trådt til. Han kritiserede medierne for ikke at skrive fair om Huawei. Han erklærede i IT Watch, at han ville vende den negative fortælling om det kinesiske selskab med »sund fornuft« og et farvel til rygter.

Den tidligere vært på DR Ultra lancerede også en YouTube-kanal, hvor han lavede små forklarende videoer for at lære danske børn om Huaweis teknologier som 5G, kunstig intelligens og Bluetooth. Kritikerne mente, at videoerne reelt fungerede som talerør for den kinesiske stat. Det afviste Tommy Zwicky selv. Han mente, at videoerne kunne fungere som undervisningsmateriale i folkeskolen.

»Det her er et dansk projekt, som jeg har fundet på. Det har ingenting med vores kinesiske hovedkontor at gøre. Og jeg har svært ved at se, hvorfor det, at vi er kinesiske, i sig selv skal gøres til et problem,« sagde han til »Deadline«.

Den kinesiske techgigant Huawei har befundet sig i et voldsomt stormvejr de seneste år netop på grund mistanken om, at det kinesiske styre kan tvinge Huawei til at udføre spionage.

I 2019 droppede teleselskabet TDC en tidligere aftale med Huawei om levering af 5G-teknologi. Det skete efter advarsler fra den daværende borgerlige regering om risikoen for kinesisk spionage.

I maj varslede statsminister Mette Frederiksen (S) indgreb for at sikre, at digitale leverandører »ikke kan modarbejde danske sikkerhedsinteresser«. I kølvandet på striden har alle de store danske teleselskaber meldt ud, at de vælger andre leverandører end Huawei til deres 5G-net.

Berlingske har været i kontakt med Tommy Zwicky, som først vil udtale sig, når han formelt har sagt op.