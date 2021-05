Her gider de unge ikke uddanne sig. De satser på kryptovaluta: »Jeg havde det bare sådan: Fuck jer!«

De sydkoreanske netcaféer er aldrig stille. Der er en konstant puls fra unge mænd, der gamer fra aften til morgen og ofte bander højlydt over et computerspil.

Jeong Minse er en af dem. Denne morgen kommer han til at bande til lyden af 130.000 kroner.

Han er der egentlig for at tilmelde sig de universitetsfag, han har brug for, så han kan komme ud på arbejdsmarkedet med en flot uddannelse og derfra gå den gængse vej til succes i sit sydkoreanske liv.

Men Minse tænker mest på kryptovaluta lige nu. Klokken nærmer sig ni, og så rykker »hvalerne«. Dem med mange penge og store beholdninger af kryptovaluta, og hvis de begynder at opkøbe, stiger priserne.

Minse sidder med én bestemt digital mønt, der allerede stiger helt vildt i værdi.

»Jeg kunne ikke kigge væk fra min telefon. Der skete mere på én dag, på én time end nogen anden dag. Det eksploderede som bare fanden,« fortæller den 22-årige international business-studerende fra en café ikke langt fra sit universitet, hvor han stadig går den dag i dag.

Han deler sin skærm op i to, den ene til universitetets side for tilmelding til klasser, den anden til UpBit, Sydkoreas største kryptobørs, hvor han ser grafen for sin digitale mønt gå lodret opad. Vennerne omkring minder ham om, at han skal tilmelde sig klasserne inden klokken ni, ellers er det for sent.

»Jeg havde det bare sådan: Fuck jer! Hvis jeg kan tjene 24 millioner won (cirka 130.000 kroner) på en time, hvorfor skulle jeg så bruge tid på at skrive mig op til kurser?« siger han.

En løsning på et fremtidsproblem

Han er langt fra alene om at have det på den måde. En fjerdedel af landets universitetsstuderende investerer i kryptovaluta ifølge en rundspørge blandt 1.750 studerende foretaget af Alba Cheonguk, en jobvirksomhed med fokus på deltidsjob. Og ud af dem siger 15 procent, at det er »deres sidste mulighed for at undslippe klassehierarkiet«.

En fjerdedel af Sydkoreas universitetsstuderende investerer ifølge en undersøgelse i kryptovaluta som Bitcoin. Arkivfoto: Kim Chul-Soo/EPA/Ritzau Scanpix Fold sammen Læs mere Læs mere

I Sydkorea er den klassiske vej til voksenlivet og finansiel stabilitet klar: Klar dig godt tidligt i skolen, så du kan komme ind på et godt universitet og få nogle gode karakterer, så du kan komme ind i en stor virksomhed og arbejde resten af dit liv.

Men en fastansættelse bliver sjældnere og sjældnere, mens antallet af prekære løst- og kontraktansatte stiger. Og selvom man skulle få en af de eftertragtede langtidsansættelser, så er det ikke længere nok, siger eksperterne.

»Jobmarkedet er klemt, men samtidig buldrer huspriserne i vejret. Selv med et ordentligt job er det umuligt at købe et anstændigt hjem i fremtiden,« siger Lee Doowon, professor i makroøkonomi ved Yonsei University.

I årlige opgørelser scorer unge koreanere dårligere end deres forældres generationer, når det kommer til synet på deres nuværende og deres fremtidige økonomiske situation. Mange unge tror simpelthen ikke på den koreanske drøm længere.

»Og pludselig dukker det her kryptomarked op, en alternativ måde at tjene en masse penge på. Det er derfor millioner af unge mennesker går så meget op i det,« siger Lee Doowon.

Kryptofeber

Krypto-feberen har bidt sig fast i Sydkorea. Handelsvolumen af digitale mønter overgår nu dagligt alle værdipapirer på Sydkoreas to største aktieindekser, KOSPI og KOSDAQ, og der bliver brugt mere tid på UpBits app end på sociale medieapps som TikTok og Twitter.

Udbredelsen skyldes blandt andet, at barren for at begynde er lav. Man skal nærmest bare have en smartphone, og så kan man tilmelde sig en af de mange forskellige kryptobørser, der eksisterer.

»Vi startede bare for sjov, en ven og jeg. Vi smed 300.000 (cirka 1.600 kroner) på nogle coins under det første boom i 2018,« siger Song Joo-won, der nu anslår, at godt 20 procent af hans samlede værdier står i krypto.

»Jeg begyndte for to år siden, da jeg gik på universitetet, fordi min ven anbefalede det. Det var nemme penge at tjene,« siger Kim Kiwon, nyuddannet tandplejer, og som i øjeblikket har omkring 60.000 kroner stående i krypto.

Folk nyder de blomstrende kirsebærtræer i Seoul. Men mange unge har mistet troen på fremtiden og egne muligheder. Fold sammen Læs mere Læs mere

Og ligeledes vil de begge gerne bruge flere penge på deres investeringer, men de kan ikke, før de begynder at hive nogle penge hjem.

»Jeg er lige begyndt at arbejde, så jeg regner med at tjene nogle penge og så investere dem. Penge laver penge. De, der allerede har penge, kan investere. Derfor vil jeg gerne øge mine månedlige investeringer,« siger hun.

Hun er dog godt klar over, at man hurtigt kan brænde nallerne. For nok eksploderer priserne den ene dag, men den næste styrter det hele igen mod bunden efter et tweet fra milliardæren Elon Musk.

»Det er dumt at satse alle sine penge på krypto, der er intet system, ingen reguleringer, der beskytter dig. Det er egentlig lidt ligesom gambling,« siger hun.

Men for andre er det ikke bare det hele værd at spille hasard med sine penge, det er også det bedste ved det.

»Det er meget sjovt, det gode og det dårlige, det er nærmest det samme. Modsat aktier, så går priserne op og ned flere gange om dagen, så det er aldrig kedeligt. Og du kan tjene mange penge på kort tid,« siger Jeong Minse.

Jeong Minse, studerende »I stedet for at tjene 130.000 tusind, tjente jeg 43.500 og jeg fik ikke mine fag. Jeg græd. Jeg skreg og græd og slog i bordet på netcaféen. Men det var stadig den største dag for mig.«

Alle investeringer har risici, som han siger. Og for ham er den største risici i virkeligheden, hvis han fortsætter ud ad den vej, som millioner af sydkoreanere har trådt for ham før.

»Halvdelen af mine venner vil aldrig få råd til et hus. Hvis de alle sammen smed deres penge i en pulje, vil de ikke have råd, fordi Seouls huspriser bare er så vilde. Men krypto og aktier ville kunne hjælpe,« siger han.

»Det var den største dag for mig«

Den skelsættende morgen på netcaféen holder Jeong Minse stadig skarpt øje med grafen, der svinger op i det ene øjeblik og tager et dyk det næste, mens han udfylder sin ansøgning. Han kan hele tiden se, hvor meget hans beholdning er værd, og hvor meget større hans bankkonto bliver, hvis han trykker på knappen »sælg«.

»Men så skrev min mor en besked: »Søn, vær sød at tænke dig om i dette øjeblik,« fortæller han og lukker et tungt suk ud, mens han tænker tilbage på den dags hændelser.

Hun henviste selvfølgelig til de fag, han skulle tilmelde sig inden klokken slog ni. Og Jeong Minse ved godt, at han tog det dårligste af de to valg: Han valgte begge ting på én gang. Og selvfølgelig glipper det. Klokken slår ni, han har ikke fået tilmeldt sig sine fag, og hvalerne storsælger af mønten, så den smukke, grønne graf begynder at søge mod gulvet, som var det et lyn.

De sydkoreanske netcaféer er aldrig stille. Der er en konstant puls fra unge mænd, der gambler fra aften til morgen og ofte bander højlydt over et tab på næsten 100.000 kroner.

»I stedet for at tjene 130.000 tusind, tjente jeg 43.500, og jeg fik ikke mine fag. Jeg græd. Jeg skreg og græd og slog i bordet på netcaféen,« siger han.

»Men det var stadig den største dag for mig.«