Han var testet positiv, men festede videre. Nu risikerer 19-årig fængselsstraf på to år

Han kan ikke hævde, at han handlede i uvidenhed.

Tværtimod havde en 19-årig australsk mand fået et positiv testresultat om, at han var smittet med coronavirus. Alligevel valgte han at tage på natklub i Adelaide.

Det faldt ikke i god jord hos australsk politi, der arresterede manden. I en pressemeddelelse skriver de, at den unge mand ikke overholdt det offentlige »sundhedspåbud«.

Manden testede positiv 17. december, men han valgte altså at besøge natklubben Loverboy, hvor han opholdt sig til de tidlige morgentimer, oplyser politiet ifølge CBS News.

Det fik betydning for mellem 100 og 150 gæster og ansatte på Loverboy, der alle har måttet gå i isolation, da de blev anset for værende nærkontakter til den 19-årige mand. Ifølge The New York Times har det medført karantæne for de pågældende på mellem syv og 14 dage, alt efter om de var vaccinerede eller ej.

Australsk politi håber, at det kan være en »lærerstreg« til andre, der måtte overveje at bryde de samme regler.

Nu risikerer den 19-årige at komme i fængsel i op til to år. Hvis han er »heldig«, slipper han med en bøde på knap 100.000 kroner. Han skal møde i retten til februar, hvor straffen vil blive udmålt.

Hvordan politiet blev opmærksom på den 19-årige mands færden, melder historien ikke noget om. Han er blevet løsladt mod kaution. Han har ikke ønsket at udtale sig til medierne.

Australien har haft strikse regler under pandemien, hvor landets myndigheder flere gange har indført nedlukning og forbudt indrejsende fra andre lande.

Landet har vaccineret omkring 90 procent af befolkningen på over 16 år med to stik.

Australien lukkede grænserne i marts 2020 og åbnede først igen grænserne i december i år.