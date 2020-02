Dømt til 18 år i straffekoloni uden håndfaste beviser – endnu en dom ryster det moderne Rusland

Ruslands retssystem er ikke ligefrem kendt for at være frit og fair. Alligevel har en nylig dom mod syv unge russere dømt for at deltage i en tilsyneladende fiktiv terrororganisation, Netværket, rystet mange.

»Jeg lå på maven, og de begyndte at trække mine underbukser af for at sætte ledninger til mine kønsdele. Jeg sagde. »Okay, jeg har forstået. Bare spørg mig igen«. De sagde: »Er det dig, der har stiftet terrororganisationen Netværket?« Jeg sagde »ja, det er mig«,« fortæller 27-årige Dmitrij Ptjelintsev i et interview til det russiske medie Mediazona.

Nu er Dmitrij Ptjelintsev idømt 18 år i straffekoloni for at have stiftet og ledet et terrornetværk. Ifølge Amnesty International og den russiske menneskerettighedsdomstol Memorial er der imidlertid ikke fremlagt troværdige beviser for, at terrororganisationen nogensinde har eksisteret.

»Disse terroranklager eksisterer kun i fantasien hos de russiske sikkerhedstjenester og er fabrikeret i et forsøg på at lukke munden på aktivister. Retssagen har været et svindelnummer – de dømte siger, at deres tilståelser er hevet ud af dem med tortur, og de såkaldte beviser bliver modsagt af fakta,« forklarer Natalia Prilutskaja, Amnesty Internationals ruslandsresearcher, i en udtalelse.

Begyndte op til VM i fodbold

Sagen begyndte at rulle tilbage i oktober 2017 og omfatter i alt 11 unge fra Sankt Petersborg og fra provinsbyen Pensa, sydøst for Moskva.

Nogle af de 11 unge er venstreorienterede og erklærede antifascister samt anarkister, der har været aktive i græsrodsmiljøet og har protesteret mod præsident Putin og det russiske regime. De fleste dyrker airsoft – en holdsport, hvor man skyder små plastikkugler efter hinanden med replikavåben, der til forveksling ligner den ægte vare. Nogle af de 11 havde aldrig mødt hinanden, før retssagen begyndte.

Ifølge den russiske sikkerhedstjeneste FSB er alle 11 del af en terrororganisation, Netværket, som nu er blevet forbudt i Rusland på linje med Islamisk Stat og al-Qaeda. Oprindeligt blev de 11 unge beskyldt for at planlægge angreb mod VM i fodbold i 2018 eller det russiske præsidentvalg samme år. Angrebene skulle skabe folkelig uro, så de kunne vælte regeringen og tage magten, hed det.

For anklagerne har det været særdeles vigtigt at kunne hæfte prædikatet »anarkist« på de terrorsigtede, forklarede Dmitrij Ptjelintsev inden dommen i et interview til Novaja Gaseta.

»De er ligeglade med, hvad det betyder. At være antiautoritær handler jo ikke om at tage magten. Det ville være som at åbne et vegansk slagteri,« sagde Dmitrij Ptjelintsev til Novaja Gaseta.

В зале суда после оглашения приговора по «пензенскому делу». Видео: Давид Френкель / Медиазона https://t.co/nTEiKGzrco pic.twitter.com/RNA71POXvA — Медиазона (@mediazzzona) February 10, 2020

I retten i Pensa fortrak de syv anklagede ikke en mine, da de 10. februar modtog deres domme, beskriver mediet Meduza, der var til stede. Dommene lød på 18 år, 16 år, 14 år, 13 år, 10 år, 9 år samt 6 år.

Noget af det beslaglagte materiale, der er blevet fremført i retten som bevis på de unges samfundsundergravende anarkisme, er en bog af Karl Marx fra 1848, »Lønarbejde og Kapital«, en introduktion til Friedrich Engels, bogen »Hitlers sikkerhedstjeneste« samt undergrundsmagasinet »Serge Rocker« nummer to. Dette skal nu destrueres, beordrer dommeren.

Dmitrij Ptjelintsev smiler, da dommeren læser sidstnævnte titel op – der er tale om et selvudgivet blad om blandt andet amerikansk skaterkultur.

Torturen

Dommen lægger vægt på de våben og stoffer, der er blevet fundet hjemme hos de dømte, og som de dømte hævder er blevet plantet. At beviser bliver plantet er førhen set i Rusland.

Derudover er dommen hovedsageligt baseret på de underskrevne tilståelser og vidneudsagn, som der er stærke beviser for er fremkommet under tortur.

I alt har fire af sagens personer hævdet at være blevet tortureret, mens fem fortæller, at de under efterforskningen er blevet ulovligt psykisk presset, og at deres familier er blevet intimideret. Det skriver Amnesty International i en rapport fra december 2018.

Første gang, Dmitrij Ptjelintsev fik elektriske stød, fik han det fem gange uden at der blev stillet et eneste spørgsmål, har han tidligere forklaret over for Mediazona.

»De sagde: Hvis ikke du har forstået det, så er du i FSBs hænder. Vi leger ikke, du skal svare på spørgsmålene nu. Svar såsom »nej«, »jeg ved det ikke« og »jeg forstår ikke« er forkerte svar.«

Tilståelserne

En anden af de sigtede, Viktor Filinkov, har fortalt, at han blev anholdt i lufthavnen i Sankt Petersborg og i minibus transporteret ud i en skov, omgivet af tre mænd i skimasker. I op til fem timer kørte de rundt, alt imens de tæskede ham og gav ham elektriske stød.

»Jeg gav op næsten med det samme, i løbet af de første ti minutter. Jeg råbte: »Fortæl mig, hvad jeg skal sige, og jeg vil sige hvad som helst!« Alligevel stoppede volden ikke,« fortæller Viktor Filinkov til Mediazona.

Aleksander Verkhovskij, direktør for Moskvas Sova-centre »Selv hvis de her fyre virkeligt gik og talte om revolution engang i fremtiden, så er det først en forbrydelse, når man laver en konkret plan. Og de er ikke anklaget for at have lavet en konkret plan.«

I ugerne efter anholdelsen besøgte den uafhængige, civile kontrolkommission ONK i Sankt Petersborg flere gange Viktor Filinkov og en anden anholdt i sagen, Igor Sjiskin.

På Filinkovs krop fandt de blandt andet 33 brændemærker og en flænge på kinden.

På Sjiskins var der store blå mærker og brandsår på hele ryggen, formodentlig resultatet af elektrisk tortur.

I rapporten bekræftede ONK, »at FSB-officerer har udsat de to anholdte for tortur«.

Igor Sjiskin er ikke en af dem, der har klaget over tortur. I stedet tilstod han alt og vidnede mod de øvrige. I januar 2019 fik han 3,5 års fængsel.

Reaktionerne

Da dommeren i Pensa havde talt, brød publikum ud i råb: »Skam jer«. »Vi er med jer!«

Siden har en lang række aktivister, journalister, kunstnere, psykologer og uafhængige boghandlere protesteret mod dommene, ligesom de dømtes pårørende har skrevet et åbent brev til præsident Putin.

I den endelige sigtelse blev der end ikke omtalt konkrete terrorplaner, bemærker Aleksander Verkhovskij, der er direktør for Moskvas Sova Center, der holder øje med ekstremisme og regeringens tiltag mod samme, til The Guardian.

»Selv hvis de vitterligt gik og talte om revolution engang i fremtiden, så er det først en forbrydelse, når man udarbejder en plan. Og de er end ikke anklaget for at have lavet en konkret plan,« siger Aleksander Verkhovskij til The Guardian.

Alle dømte har anket dommene. Viktor Filinkov og en anden af de 11 er også sigtet ved en domstol i Sankt Petersborg for at være en del af Netværket. De afventer stadig dom.