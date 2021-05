Det er muligvis det værste sted at få coronavirus. Nu lukker land for adgang til ikonisk rejsemål

Toppen af et bjerg er muligvis et af de værste steder i verden at få coronavirus. Hjerte og lunger er allerede under hårdt pres, og den resulterende hosten og hiven efter vejret gør det sværere at opdage sygdommen.

Derfor har Kina nu besluttet at begrænse rejser til verdens højeste bjerg, Mount Everest, ved at suspendere alle ekspeditioner på den tibetanske side af bjerget.

Det skriver CNN.

Aflysningen af de mange ekspeditioner til toppen sker for at undgå »import af coronavirus«, lyder det i en erklæring fra Kinas generaldirektorat for sport.

I alt havde 21 kinesiske klatrere fået tilladelse til at bestige bjerget i forårssæsonen, inden suspenderingen kom.

Tidligere havde Kina fremlagt en plan om at oprette en »adskillelseslinje« på toppen af ​​Mount Everest for at forhindre bjergbestigere fra den nepalesiske side i at blande sig med bjergbestigere fra den tibetanske side. Men den plan er altså nu droppet.

Beslutningen kommer efter, at antallet af bekræftede coronatilfælde er steget markant i Nepal den seneste tid. Nepal deler grænse med Indien, hvor smitten også er steget eksplosivt.

Alene fredag kunne Nepal rapportere om 8.000 nye tilfælde. Omkring 20 procent ​​af Nepals bekræftede tilfælde siden pandemiens start er blevet rapporteret de seneste ti dage, oplyser de nepalesiske sundhedsmyndigheder.

Frygt for smitte har også fået en lang række internationale klatrere til at skrotte planlagte ekspeditioner på den nepalesiske side af bjerge, skriver CNN.

Over 30 syge bjergbestigere er ifølge nyhedsbureauet AFP blevet evakueret fra Mount Everest Base Camp de seneste uger, og mindst to er blevet testet positive for coronavirus.

Nepal har givet mere end 400 tilladelser til bjergbestigere på Everest i år. Det er det højeste antal nogensinde, trods af bekymring for at sæsonen kan forårsage en stigning i smitte og derved øge presset på hospitaler i det nærliggende Kathmandu.

De nepalesiske myndigheder har stadig ikke suspenderet rejser fra deres side af bjerget. Den nepalesiske økonomi er meget afhængig af den omsætning, der kommer fra bjergbestigere.