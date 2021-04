De sænkede paraderne og tog til bryllupper og cricketkampe. Nu er ragnarok brudt ud

Det var tid til at ånde lettet op.

Coronapandemiens slutfase var i gang, lød det betryggende budskab fra Indiens sundhedsminister, Harsh Vardhan, tidligt i marts. Han tog grueligt fejl.

Nu, halvanden måned senere, rejser flammerne sig fra ligbålene ved Ganges-floden og i krematorierne rundtomkring i det enorme land.

De kan slet ikke følge med antallet af døde, der vokser og vokser. Medicin og iltforsyninger bliver stjålet fra hospitalerne, som ikke har plads til de mange patienter, skriver Financial Times.

Billeder på tv og sociale medier afslører kaotiske scener ude foran overfyldte hospitaler, hvor familiemedlemmer trygler om, at deres slægtninge kan behandles. Syge mennesker ligger på fortovene, fordi der ikke er hospitalssenge, skriver The Guardian.

Imens ringer sygeplejersken Seema Shuklas telefon fra tidlig morgen til midnat.

»Desperate slægtninge og venner råber på hjælp. Hjælp mig med at finde en respirator, en seng, en sygeplejerske, ilt, medicin,« siger sygeplejersken fra byen Lucknow i den indiske delstat Uttar Pradesh til Financial Times.

Indien står midt i en anden bølge af coronavirus, og den er langt værre end den første. Myndighederne har de sidste par dage rapporteret om over 2.000 døde om dagen, og kurven af registrerede smittede vokser med rasende fart. Fredag rapporterede man om 332.730 nye smittede – det højeste antal i verden på et enkelt døgn siden begyndelsen af pandemien. Hvad er gået galt?

Pilen peger blandt andet på politikere og embedsmænd, som kritiseres for at lukke øjnene for, at pandemien kunne blusse op igen.

Indiens premierminister, Narendra Modi, bliver beskyldt for at prioritere indenrigspolitikken frem for at vise ansvarlighed i kampen mod coronavirussen. I slutningen af februar blev der udskrevet valg i fem delstater, og da valgkampen blev skudt i gang, mødtes folk uden at holde afstand eller følge andre sikkerhedsanbefalinger.

I midten af marts blev der afholdt to internationale cricketkampe mellem Indien og England, hvor flere end 130.000 fans deltog – de fleste uden masker. Også den religiøse festival Kumbh Mela er blevet gennemført med millioner af deltagere og kulminerede for ti dage siden. Samtidig har folk også deltaget i bryllupper og andre private forsamlinger.

På Twitter trender hashtags som #ResignModi og #SuperSpreaderModi, skriver Reuters.

»Der var en følelse af triumf. Nogle mente, at vi havde opnået flokimmunitet. Alle ønskede at komme tilbage til arbejdet. Denne fortælling faldt i god jord hos mange, og der blev ikke lyttet til de få bekymrede stemmer,« siger K. Srinath Reddy, præsident for velgørenhedsorganisationen Public Health Foundation, til BBC.

Oven i det hele har en særlig variant af virussen, der har en såkaldt dobbeltmutation, angiveligt også har fået tag i befolkningen og vækker stor bekymring.

Også Indiens vaccineprogram halter bagefter. Det indiske seruminstitut, der er verdens største vaccineproducent, kan ikke skrue op for vaccineproduktionen før juni, fordi der ikke er nok penge til at udvide kapaciteten, skriver BBC.

Samtidig har Indien bremset for sin eksport af AstraZeneca-vaccinen for at bruge doserne på befolkningen hjemme. Det rammer verdens fattigste lande, som skulle have fået vaccinerne gennem det såkaldte COVAX-program.