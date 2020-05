Claus Hjort Frederiksen taler for første gang ud: »Trumps politik er rent ud sagt livsfarlig for os alle«

Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er ikke just en fan af den amerikanske præsident, Donald Trump. Det har han aldrig lagt skjul på. Senest er Venstre-manden i en opdatering på Facebook gået markant til angreb på Trumps forsøg på at underspille pandemien med coronavirussen.

»Tænk, at vi i USA – verdens stærkeste land militært, økonomisk, forskningsmæssigt og teknologisk – har en præsident, som i begyndelsen mente, at det hele er et svindelnummer og et hoax (fupnummer, red.) arrangeret af Demokraterne og nu, efter katastrofen er åbenbar, foreslår, at vi indtager desinfektionsmidler (Rodalon, Klorin, håndsprit m.v.) eller installerer UV-lys inde i kroppen,« skrev han på Facebook.

Claus Hjort Frederiksen om Donald Trump »Derfor har man også behandlet Trump med stor forsigtighed, fordi det er så uberegneligt, hvad han vil.«

»Jeg kan ikke klare det. Det land, som vi hælder vort hoved mod, er tilsyneladende endt i den rene voodoo-mystik. Bolsonaro i Brasilien er tilsyneladende en Trump-klon. Og hvad med Hvideruslands præsident, Lukasjenko, som har sagt, at hvis man bare drikker vodka og går i sauna, så bliver man ikke smittet. Herre jemini! Hvad er det, der foregår?« spurgte Claus Hjort Frederiksen.

Den tidligere forsvarsminister lægger i dag ikke skjul på, at Trump er »livsfarlig« for os alle med det, Claus Hjort Frederiksen kalder for hans »konstante forsøg på at nedbryde de multinationale organisationer«.

»Det er NATO, FN, EU, WTO og senest Verdenssundhedsorganisationen WHO, han går efter, og det er stærkt bekymrende. USA har været drivkraften i at opbygge det regelbaserede samfund efter Anden Verdenskrig. For de små lande som Danmark er det en velsignelse, at vi har internationale organisationer, der baseres på regler og afstemninger og nogle gange vetoret,« siger han i et stort interview med Berlingske.

Trump stræber efter splittelse

»Jeg har ikke skiftet syn på Trump. Jeg bliver bekræftet i mine synspunkter, og jeg prøver at forstå ham, men jeg kan ikke se den vestlige verdens leder som en person, som tilstræber konflikt og splittelse. Han burde være en præsident, der holder sammen på den frie verden, og derfor – når han flirter med Putin (Ruslands præsident Vladimir Putin, red.), og når han nærmest er forelsket i Nordkoreas leder, Kim Jong-un, så giver det kuldegysninger. For det er dem, der truer stabiliteten i verden,« siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske.

Og Claus Hjort Frederiksen er langtfra den eneste politiker, der – som regel i det skjulte – er stærkt bekymret for udviklingen i USA, selv om Claus Hjort Frederiksen dog giver Trump anerkendelse for stædigt at have fastholdt et højere bidrag til den vestlige forsvarsalliance fra de europæiske allierede.

»Man må erkende, at det ikke var fair, at amerikanske skatteborgere betalte for vores sikkerhed. Trumps udfald mod de lande, der ikke betalte det lovede toprocentsbidrag af bruttonationalproduktet til det fælles forsvar, betød, at vi nu har fået meget stærkere forsvarsbudgetter. Det er absolut den positive side,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Et af hans faste holdepunkter i hans tid som forsvarsminister midt i Trump-panikken, der var fremherskende i begyndelsen i NATO, var hans daværende amerikanske kollega, James Mattis – eller Jim, som han med amerikansk flair for ændring af fornavne også er kendt under. Claus Hjort Frederiksen og Mattis udviklede et godt forhold.

De »voksne« hos Trump

»Når man mødte Mattis, så blev man meget, meget rolig. Når man møder de her generaler i USA, så har de en forståelse for historien, en forståelse for USAs ansvar. De har en ansvarsfølelse, som jeg dybt respekterer. Når man er i USA og forhandler med amerikanerne, så er det to verdener. På det ene spor møder du folk, der kan forstå historien og ansvaret. Og så har du ved siden af et politisk system – politikere med Trump i spidsen, som kører et helt andet løb. Derfor er det lidt skizofrent, når man forhandler med dem,« siger Claus Hjort Frederiksen, inden han for alvor åbner for det, der foregår bag kulissen.

»Når man sidder med disse generaler og forhandler, så siger de, at det er »vores opfattelse, men du må forstå, at vi ikke ved, hvad præsidenten vil i dag«.«

Det gør det sindssygt svært. Derfor har man også behandlet Trump med stor forsigtighed, fordi det er så uberegneligt, hvad han vil,« siger han.

»Det er klart, at Kim Jong-un med det sprog, Trump førte i begyndelsen (hvor Trump truede Kim Jong-un med krig og kaldte den nordkoreanske leder for »The Little Rocketman«, red.) må spørge sig selv, om den amerikanske præsident mener det, og så er det nok bedre at dæmpe sig en smule. Men grundlæggende er det sådan i internationale forhold, at forudsigelighed – og ikke uforudsigelighed ​– er alfa og omega,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Stoltenberg den stabiliserende faktor

Ifølge Claus Hjort Frederiksen er der faldet ro over den første uro, der var i NATO efter Trumps valg.

»Vi kan være glade for, at NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, i den grad har pejlet sig ind på Trump, og at kemien mellem dem fungerer. Ellers kunne det være gået rigtigt galt,« siger den tidligere forsvarsminister og henviser til tiden, hvor den amerikanske præsident satte spørgsmålstegn ved selve kernen i forsvarsalliancen – artikel fem, som betyder, at hvis et land angribes, så angribes alle.

Men Claus Hjort Frederiksen mener også, at den amerikanske repræsentant i Danmark, ambassadør Carla Sands, har spillet en stor rolle.

»Hun er et utroligt sødt menneske og meget behagelig at omgås, men hun har jo i modsætning til tidligere ambassadører været meget politisk engageret i den siddende præsident og har forsvaret alt, hvad der er foregået. Det gør jo, at det er lidt sværere end normalt at forhandle med hende, fordi hun er 100 procent loyal over for Trump. Jeg har ikke oplevet tidligere, at ambassadører har identificeret sig så meget med den siddende præsident,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Han støtter fuldt og helt det amerikanske engagement i Grønland, som »er nødvendigt, fordi Rusland optrapper i Arktis«.

Men den aktuelle amerikanske projektpakke på 12,1 mio. dollar har den tidligere forsvarsminister sværere ved at se logikken i.

»Jeg betragter hele dette forløb som et udløb af Trumps ønske om at købe Grønland. Men jeg har svært ved at se det dybere formål med denne pakke,« siger han.

Kristian Mouritzen er Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent