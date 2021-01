Analyse: Putin har begået en kæmpe brøler. Nu vender hans største trussel hjem

Gennem mere end et årti har Ruslands præsident, Vladimir Putin, leget en leg. Den handler om ikke at sætte navn på én bestemt mand.

I stedet har Putin og hans talsmand omtalt manden som »den herre«, »den person, De nævner«, »den anklagede« og senest »patienten fra Berlin«.

Præsidenten såvel som hans talsmand ville derved vise, hvor betydningsløs den pågældende mand i Putins øjne er. Når patienten søndag aften i Berlin går ombord på et fly hjem til Moskva, vil det dog ubetinget være tidens største politiske begivenhed i Rusland og en cementering af Putins vel nok største fejltagelse i nyere tid.

Ikke alene er det mislykkedes for præsidenten at tie og true Aleksej Navalnyj ihjel – og det bogstaveligt talt. Præsidenten er også selv skyld i, at Navalnyj nu er blevet hans største politiske trussel.

Fra korruptionsjæger til politiker

Da Aleksej Navalnyj for 12 år siden første gang dukkede op i medierne, var han en ukendt 32-årig jurist med en vis flair for at afsløre korruption.

Aleksej Navalnyj brød frem i 2008 som kritisk aktionær i en række store olie- og gasselskaber, hvor han brugte systemets egne regler til at afsløre korruption.

Siden har han bestemt udviklet sit image og sine talegaver. Skiftet skovmandsskjorterne ud og tiltrukket millioner af seere til sine fængende YouTube-videoer, hvor han med humor og dronekameraer hiver bukserne ned på magthaverne. Som for eksempel historien om, hvor luksuriøst man kan bo, hvis bare man var en and i tidligere premierminister Dmitrij Medvedevs have.

Der er dog ingen tvivl om, at det er præsident Putin, som Navalnyj skal takke for, at han nu kan vende hjem til en helt ny politisk superstatus.

I 2013 kendte 59 procent af russerne ikke Navalnyj, mens kun seks procent støttede hans handlinger. I en måling fra det uafhængige Levada-center foretaget i september sidste år svarede kun 18 procent af de adspurgte, at de ikke kendte Navalnyj, mens 20 procent af de adspurgte støttede hans handlinger.

2020 blev året, hvor Aleksej Navalnyj i russernes øjne gik fra at være primært korruptionsjæger til et faktisk politisk alternativ til Putin-regimet. Kun godt 20 procent af russerne støtter ham dog, mens 50 procent er imod.

Samtidig blev 2020 året, hvor Navalnyj i russernes øjne gik fra primært at være korruptionsjæger og en slags afslørende journalist til nu at repræsentere et reelt politisk alternativ til Putin-regimet, som Levadas vicedirektør, Denis Volkov, for nylig bemærkede det over for mediet Republic.

Plan B, C og D

At forsøge at snigmyrde Navalnyj i august var et sats. Hidtil har kalkulen i Kreml tilsyneladende været, at risikoen for at gøre ham til politisk martyr var for stor.

Lige siden det stod klart, at Navalnyj mirakuløst overlevede, har kredsen omkring Putin forsøgt at gøre skaden god.

Først på banen var »Putins kok«, Jevgenij Prigosjin, der truede med at sagsøge Navalnyj for syv millioner kroner, mens Navalnyj endnu lå i koma. Siden har den russiske statsanklager meldt sig med en svindelsag for 30 millioner kroner, der kan koste Navalnyj op til ti års fængsel.

Og endelig erklærede det russiske fængselssystem torsdag, at det har fået ordre på at anholde Navalnyj, fordi han ved at være i Berlin har forbrudt sig mod sin prøveløsladelse fra en gammel svindeldom fra 2014.

Målet har tydeligvis været at skræmme Navalnyj fra at vende hjem til Rusland, så han blot ville blive endnu en oppositionsleder i eksil, hvorved han ligesom den tidligere skakverdensmester Garry Kasparov og den tidligere olieoligark Mikhail Khodorkovskij hurtigt ville miste sin politiske betydning.

Lige lidt har det hjulpet, og flere tusinde russere har allerede meldt sig til at byde Navalnyj velkommen hjem, når han lander i Moskva søndag aften klokken 19.20 lokal tid ombord på et fly fra luftfartsselskabet »Sejr«.

Selvom medierne ifølge Deutsche Welle har fået forbud mod at filme i lufthavnen på grund af coronatiltag, vil enhver kunne se, at præsident Putin har tabt sin egen leg.