Designergløgg og en torskeklog sæsonret med ekstra cowboytricks

Torsk er i sæson og er optimal fra september til april. Det er en mager og hvid fisk, så den har det fint med at være frossen. En lille fidus er at købe nytårstorsken nu og smide den i fryseren. Så sparer du en formue i forhold til at købe til opskruede priser og i tæt håndgemæng i Torvehallerne 31. december. Fold sammen

