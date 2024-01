Gastronomi Abonnement

Bag de nystegte deller ligger en trist historie: »Det er som en begravelse«

Et stykke københavnerhistorie er snart fortid på Kultorvet. Efter i 135 år at have klaret den ene krise efter den anden er prisen nu blevet for høj for slagteren. Butikken selv er langtfra den eneste taber.