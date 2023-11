Filmen er et krigsdrama, som udspiller sig i Berlin i 1944. Det er endnu uvist, hvilke skuespiller, der kommer på rollelisten, men ifølge Cannes-udgaven af bladet The Hollywood Reporter skal hovedrollerne besættes af store internationale stjerner. »Le Juge« er baseret på Vladimir Volkoffs roman »L’interrogatoire«, og det er planen, at den skal optages i 2009.