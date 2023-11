1. Mænd der hader kvinder



2: Pigen der legede med ilden



3: Harry Potter og halvblodsprinsen

4: Ice age 3



5: Op



6: Engle og Dæmoner



7: Sorte Kugler



8: Luftkastellet der blev sprængt



9: Avatar



10: Bolt



Første del af den svenske kriminaltrilogi om makkerparret Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander. Bøgerne er skrevet af den afdøde journalist Stieg Larsson, og den danske instruktør Niels Arden Oplev har instrueret den første film.Filmatiseringen af anden bog i Stieg Larssons kriminaltrilogi Millenium. Man følger primært den kvindelige hacker Lisbeth Salander, og man får indsigt i Salanders liv og får fortalt, hvordan hun gør op med sin fortid.Den engelske forfatterinde J.K. Rowling har skabt et fortryllende og eventyrligt univers i de syv bøger om troldmandsdrengen Harry. Filmatiseringen af Harry Potter og halvblodsprinsen, der er den sjette i rækken, var ikke overraskende en stor publikumssucces.Den amerikansk animationsfilm er efterfølgeren til Ice Age fra 2002 og Ice Age 2: På tynd is fra 2006. I 3'eren er istiden er forbi, og Sid, Manny, Diego, Ellie, Scrat og Scratte får et nyt problem: De har besøg af dinosaurer.Disney og Pixar animationsfilm Op var nomineret i den prestigefyldte kategori Bedste film ved Oscaruddelingen i år, og den trak rigtig mange publikummer i biografen i 2009.Filmmatisering af den amerikanske forfatter Dan Browns bestseller Engle og Dæmoner. Filmen med Tom Hanks i hovedrollen har 2 danske skuespillere, Nikolaj Lie Kaas og Thure Lindhardt, på rollelisten.Multitalentet Anders 'Anden' Matthesen har skrevet, instrueret og spiller selv hovedrollen i den danske komediefilm Sorte Kugler, der blev en sand blockbuster sidste år.Sidste del af Stieg Larssons kriminaltrilogi om journalisten Mikael Blomkvist og hackeren Lisbeth Salander.Den amerikanske Titanic-instruktør James Cameron har med Avatar sat helt nye standarter for filmmediet og slået alle indtjeningsrekorder.Den amerikanske animationsfilm om hunden Bolt, der er stjerne i et tv-show, hvor han har superkræfter. Han tror det er hans virkelige liv, og at han derfor er superhund.