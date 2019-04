Sverigedemokraternes leder er skuffet over Dansk Folkeparti: »Taget på sengen« inden EU-valg

Jimmie Åkesson, lederen af det EU-skeptiske, højreorienterede parti Sverigedemokraterne, havde egentlig sat næsen op efter en skandinavisk alliance.

Han havde håbet, at han sammen med Dansk Folkeparti og De Sande Finner kunne danne en nordisk front, der kunne bekæmpe EU indefra efter valget til Europa-Parlamentet 26 maj.

Men Jimmie Åkesson føler sig snydt.

For et par uger siden holdt Anders Vistesen - medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti - et pressemøde sammen med repræsentanter fra De Sande Finner, Alternative Für Deutschland og det italienske Lega-parti.

Her præsenterede de deres planer om at skabe en ny EU-skeptisk supergruppe, som også skal have deltagelse af det franske Rassemblement National - Marine Le Pens parti.

Men Sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson var ikke blevet orienteret om Dansk Folkepartis planer, hævder Åkesson.

»Jeg vidste intet om det,« siger partilederen i et interview med den svenske avis Dagens Nyheter.

Og det er han vred over.

»Jeg er skuffet, og jeg føler mig taget på sengen,« siger han til avisen.

I Europa-Parlamentet sidder Sverigedemokraterne i dag i den EU-skeptiske gruppe ECR, som Dansk Folkeparti befinder sig i. Svenskeren har altså ikke fået tilbud om at komme med i den nye gruppe.

Men selv hvis tilbuddet kommer, vil Jimme Åkesson næppe følge Dansk Folkeparti og De Sande Finner over i den nye gruppe. Det skyldes Marine Le Pen, fortæller han.

»Hvis Dansk Folkeparti eller De Sande Finner indleder et samarbejde med Le Pens parti, så ser jeg det som ubegribeligt. At et nationalitisk finsk parti slår sig sammen med Ruslandsvenner fra Frankrig; jeg har vældig svært ved at forstå det,« siger Jimmie Åkesson.

Le Pen har angiveligt fået et lån af en russisk bank til at skabe sit nye parti og har sagt, at hun beundrer Vladimir Putin. Det gør det umuligt for Sverigedemokraterne at samarbejde med Le Pen - selvom danskerne og finnerne gør.

»Der findes partier, som vi har sagt, at vi ikke kommer til at samarbejde med, og det er frem for alt Le Pens parti. Det hænger primært sammen med deres syn på Rusland. Vi ser det som problematisk.«

»Vi er et land i en udsat geopolitisk verden og et aggressivt Rusland er også en indirekte trussel mod Sverige,« forklarer Jimmie Åkesson.

Den nye EU-skeptiske alliance har fået navnet European Alliance for People and Nations. Stifterne håber, at samle alle EUs højreorienterede, EU-skeptiske partier i én gruppe.

Gruppens klart største parti ventes at blive det italienske regeringsparti Lega med Matteo Salvini i spidsen. Partiet står til omtrent 30 af Italiens 78 EU-mandater.