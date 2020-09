Sverige venter på anden bølge af coronavirus – og det kan blive værre end i foråret

Anden bølge har allerede ramt store dele af Europa. I flere lande er antallet af nye coronasmittede steget så betydeligt i de seneste uger, at der er blevet indført nye coronarestriktioner.

Og nu venter svenskerne på, at bølgen også rammer dem, skriver Aftonbladet. Efter at Sverige i løbet af foråret var et af de lande i verden, som var allerhårdest ramt af pandemien, er antallet af nye smittede, indlagte og døde faldet de seneste måneder.

Men i Stockholm er smittetallene pludselig fordoblet igen. Fra 254 coronasmittede til 539, og det får nu svenske eksperter og læger til at slå alarm.

Fra hospitalsdirektøren i Stockholm, Björn Eriksson, lyder det således, at situationen i Stockholm snart kan være meget alvorlig igen, hvis ikke de allerede nu forsøger at vende udviklingen, skriver Aftonbladet.

En meget stor udfordring

Professor i virologi ved Umeå universitet Niklas Arnberg forventer også, at en anden bølge kan være på vej, men han understreger, at det endnu er for tidligt at spå om, hvor alvorligt det kan blive.

På den ene side står Sverige bedre nu, end landet gjorde sidst, det blev ramt. Denne gang ved svenskerne i det mindste, hvad de er oppe imod.

På den anden side har svenskerne vejret imod sig, forklarer han til Aftonbladet. I takt med at det bliver koldere i løbet af efteråret og vinteren, skal man forvente, at flere bliver smittet, siger han.

Dermed står svenskerne altså i en værre position, end de gjorde, sidst virussen rullede ind over landet.

»Vi har helt bestemt klimaet imod os. Det er en meget stor udfordring, og nu bliver det vigtigere end nogensinde, at vi hjælpes ad og tager ansvar hver og én,« siger han til Aftonbladet.