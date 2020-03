Svensk skisportssted var sluppet for coronavirus: Men ikke længere efter glad fællesdans på afterski

I Danmark, Norge og Island har man for længst ført en række virusspor direkte tilbage til afterski i østrigske Ischl. Det bliver betragtet som en afgørende faktor for den voldsomme spredning i Norden.

I Åre og i andre skisportssteder i Sverige har skituristerne ubekymret fortsat med at nyde afterski-festerne. Først nu fra denne weekend bliver der sat en stopper for den sædvanlige afterski efter en glad dag på løjperne. Avisen Expressen har offentliggjort billeder, der viser, hvor ubekymret festen fortsatte indtil nu.

Skigæsterne sad ved langborde i tætpakkede lokaler, og på et tidspunkt fik bandet gæsterne til at danne en slange med hænderne på hinandens skuldre dansende gennem værtshuset, viser Expressen.

En af de smittede var med til den afterski-fest sidste weekend, som man kan se på billederne, skriver avisen. Mindst 15 personer fra den aften har siden henvendt sig til lokale læger med symptomer.

Billeder viser den ubekymrede fest på afterski i Åre, som lokale nu frygter kan være udgangspunktet for en voldsom spredning af smitten i området.

Bilderna inifrån: Afterskifesten som gav corona i Åre • Folk tågade genom lokalen https://t.co/fOLVui4bmb — Expressen (@Expressen) March 21, 2020

Kommune forbereder sig på krisesituation

Lørdag var der otte syge. Søndag bliver områdets lægerapport ikke opdateret. Ingen af de otte syge har haft brug for hospitalsindlæggelse indtil videre, oplyser de regionale myndigheder. Men Åre Kommune oplyser på deres hjemmeside, at de er dybt bekymrede og har sat kommunen i alarmberedskab – og ikke kan gøre ret meget mere.

»Vi vil gerne understrege, at Åre Kommune ikke har nogen lovmæssige muligheder for at lukke skianlæg på den måde, det er sket i Norge,« oplyses det på kommunens hjemmeside.

Mandag vil Sveriges udgave af Sundhedsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, vurdere et indgreb over for skiturismen. Både lokale i Åre og andre advarer om, at situationen kan blive endnu værre i påsken, hvor skiturister fra især Stockholm traditionelt valfarter til de fremragende skiløjper i Åre, der ligger omkring 600 kilometer nord for den svenske hovedstad og på linje med norske Trondheim på den anden side af grænsen.

Regionens centralsygehus i Östersund, som Åre hører til, ligger 100 kilometer væk, og der er omkring otte pladser på intensiv, skriver avisen Aftonbladet i en leder og konstaterer, at »fællesdans, drukgilder og skrålende fællessang til populære hit ikke føles helt rigtig lige nu«.

Aftonbladets leder går også i rette med, at det »ikke er en skidegod idé«, at der som rapporteret af SVT er blevet åbnet for 499 personer til værtshusbesøg og afterski i skisportsstedet Sälen og dermed lige under den lovmæssige grænse på 500.

Sälen vil nu lukke for afterski og natklubber, men lørdag var udendørsservering ifølge Expressen fortsat tilladt. Det populære sted for danske skiturister, Idre, har fra lørdag lukket for al afterski i lighed med flere andre skisportssteder.

Forbudssverige appellerer til fornuft

Hvorfor er beslutningen ikke taget forlængst af de svenske myndigheder? Fredag kaldte Folkhälsomyndigheten løsslupne afterski-fester for uacceptabelt og advarede om, at også trange skilifter kan sprede smitten.

I København var der også i sidste uge fortællinger om tætpakkede fester, der var med til at skærpe regeringens regler og lukke værtshuse. Men med skisportssteder, afterski, fester og andet socialt samvær er »forbudssverige« under coronakrisen blevet undtagelsen i Europa, hvor der i stedet for lovgivning bliver appelleret til folks fornuft. Resultatet har i skianlæg og også andre steder tilsyneladende været en holdning til, at hvis det ikke er erklæret forbudt, så er det tilladt.

I Åre synes både kommunens ledelse og andre lokale, at det er på høje tid, at de svenske myndigheder tager affære – også selv om mange skiturister sandsynligvis vil være unge med mindst risiko for alvorlig sygdom ved smitte.

De svenske skisportsområder meddeler, at de kan blive hårdt ramt økonomisk af et forbud, men nogle lokale mener, at hensynet for at undgå smitte vejer tungere.

Varför fattade inte regeringen beslut om förbud? Skyll inte på FHM! Den fungerar inte! @SwedishPM @strandhall "Ilskan i Åre mot skidturisterna:

”Tänk på oss, egoister” https://t.co/R0U8rGSxXQ #Expressen via @Expressen — Bertil Jansson (@bjan9) March 21, 2020

På banegården i Åre har nogen hængt en seddel op med følgende besked til skituristerne:

»Hvad tænker I på? Jer der vælger at tage her til Åre, når Sundhedsstyrelsen har gjort det klart, at man bør holde sig hjemme? Tænk på os, der bor her, egoister.«