Svensk politichef med dyster udmelding: Vi kan lige så godt vænne os til, at banderne dræber løs

Normalt forsøger politichefer at berolige befolkningen og give et indtryk af, at politiet har styr på volden og kriminaliteten.

Men ikke den svenske rigspolitichef.

Han fortæller nu den svenske befolkning, at de godt kan vænne sig til, at kriminelle bander vil fortsætte med at skyde løs på hinanden i Sverige i de næste mange år.

»Vi mener, at det her kan fortsætte 5-10 år i de særligt udsatte områder,« siger Sveriges rigspolitichef Anders Thornberg til den svenske avis Aftonbladet.

Siden årsskiftet er 23 mennesker blevet skuddræbt i Sverige - langt de fleste er dræbt i bandeopgør. Dermed fortsætter den udvikling, Sverige har oplevet de seneste år. I 2018 blev 45 mennesker skuddræbt, året forinden var tallet 43 personer.

»Skyderierne og den grove vold kan fortsætte,« siger Anders Thornberg.

»Det handler også om narkotika. Narko er etableret i samfundet, og det er almindelige mennesker, som køber det. Der findes et marked, som banderne vil fortsætte med at slås om,« siger han.

Mens banderne skyder mod hinanden, vokser presset på Sveriges justitsminister Morgan Johansson (S). Regeringen bliver beskyldt for ikke at gøre nok for at komme bandekriminaliteten til livs.

Presset til det yderste

I en partilederdebat i den svernske rigsdag for et par uger siden anklagede oppositionslederen Ulf Kristersson (M) regeringen for at have »tabt med kontrollen med, hvad der sker i Sverige«, skriver nyhedsbureauet TT.

Den beskyldning kom, efter flere bomber var sprunget i Malmø.

Ifølge rigspolitichefen, Anders Thornberg, bliver det svenske politi presset til det yderste af bandekriminaliteten.

»Vi gør, alt hvad vi kan for at mindske bandekriminaliteten, og efterhånden som vi får flere ressourcer, kan vi arbejde mere fokuseret. Men vi har også andet kriminalitet, som vi skal tage os af.«

Han mener, at hele det svenske samfund har et ansvar for at stoppe tilstrømningen til de kriminelle grupper. Rigspolitichefen kaldet det et »skæbnespørgsmål« for Sverige.

»På sigt er det et skæbnespørgsmål for Sverige, at vi kan bryde den her vækst, at det får konsekvenser, hvis man er ung og begår kriminalitet. Fra politiets side kan vi ikke løse det på en nat. Vi må have alle kræfter i samfundet til at gøre sit job.«