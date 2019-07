Stor frustation blandt Europas liberale: Ursula von der Leyen svigter Margrethe Vestager

Der var stor tilfredshed at spore hos statsminister Mette Frederiksen (S), efter at kabalen om EU-topposterne forrige tirsdag var faldet på plads i Bruxelles.

»Nærmest historisk,« var udtrykket, som statsminister Mette Frederiksen tog i brug, da hun kunne meddele, at Margrethe Vestager bliver »en del af den nye kommissions ledelse«.

Nu, en god uge senere, viser det sig, at Margrethe Vestagers post er anderledes end først antaget.

Under et møde med den socialdemokratiske gruppe onsdag formiddag bekræftede den nominerede kommissionsformand, Ursula von der Leyen, da også, at Margrethe Vestager kommer meget tæt på den nye formand. Men der er altså en, der kommer tættere på.

For us, it’s clear: @Vestager and @TimmermansEU should be put on an equal footing in the next @EU_Commission! pic.twitter.com/lE1mN32KmR — Renew Europe (@RenewEurope) 10. juli 2019

Uklar rolle

»Lige nu ved jeg meget lidt. Jeg ved noget af det, de har diskuteret, men det er op til den nye kommissionsformand i snak med os andre, hvordan vi så skal organisere os,« lød det fra Margrethe Vestager, da kabalen netop var faldet på plads.

Onsdag blev Vestager og resten af Europa så en anelse klogere.

Under et »jobinterview« med den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet slog Ursula von der Leyen fast, at hollænderen Frans Timmermans, der er socialdemokrat, står til at blive første viceformand i kommissionen. Margrethe Vestager bliver »privilegeret viceformand, men ikke første viceformand«.

I den afgående kommission har socialdemokraten Frans Timmermans dybest set fungeret som kommissionsformand Jean-Claude Junckers højre hånd.

A short break after two exciting debates with @TheProgressives and @RenewEurope. Thank you to @IratxeGarper and @CiolosDacian for the invitation! Your comments and ideas will inspire my strategic guidelines. The discussions continue this afternoon with @GreensEFA and @SkaKeller. pic.twitter.com/TyEjnCj54z — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 10. juli 2019

Schaldemose: »Plaster på såret«

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet Christel Schaldemose deltog i mødet med Ursula von der Leyen og noterede sig, at Ursula von der Leyen to gange fremhævede Timmermans særlige position:

»Jeg tolker det som et forsøg på at give de mange socialdemokrater, der er dybt skuffede over, at spidskandidatprocessen røg på gulvet, et plaster på såret,« siger Schaldemose til Berlingske.

Ifølge Christel Schaldemose fremhævede den potentielt kommende EU-formand også, at Margrethe Vestager kommer til at spille en særlig rolle, som von der Leyen dog ikke uddybede.

Det er en hård kamp for tyskeren Ursula von der Leyen at sikre sig opbakning i Europa-Parlamentet. Det fik hun blandt andet at føle i dag, da hun mødte den socialdemokratiske og liberale gruppe i Bruxelles.

Efter Ursula von der Leyens møde med den socialdemokratiske gruppe er det fortsat usikkert, om socialdemokraterne kan bakke op om von der Leyen som ny formand:

»Der er fortsat en kæmpe frustration i gruppen, og den rækker langt ud over de tyske socialdemokrater. Frustrationen over, at det ikke bliver en spidskandidat, som bliver formand, er så stor, at mange endnu ikke er klar til at gå i realitetsforhandlinger med Ursula von der Leyen,« siger Christel Schaldemose.

Utilfredshed i den liberale gruppe

Umiddelbart efter mødet med den socialdemokratiske gruppe deltog Ursula von der Leyen i en lignende seance i den liberale gruppe.

Her udløste von der Leyens melding om Frans Timmermans stor frustration og anklager om, at tyskeren ikke stod ved den aftale, som stats- og regeringscheferne havde indgået. Blandt andre spurgte de danske parlamentarikere Morten Helveg Petersen (R) og Morten Løkkegaard (V) specifikt ind til Vestagers rolle uden at få et klart svar:

»Du kan være sikker på, at Margrethe Vestager får en fremtrædende rolle, for hun har gjort det fremragende,« sagde Ursula von der Leyen. Hun understregede desuden, at Margrethe Vestager var den første efter Jean-Claude Juncker, som hun mødtes med, og at Vestager havde mange »spændende ideer«.

Nu blir der gået til stålet: Flere delegationsledere samt gruppeleder Ciolos ønsker direkte besked: Kommer Vestager til at være på samme niveau som Timmermanns...? #eudk #eupol — Morten Løkkegaard (@Loekkegaard_MEP) 10. juli 2019

Også den nyvalgte europaparlamentariker Karen Melchior, fra Radikale Venstre udtrykte utilfredshed med von der Leyen. Det virker, som om »Vestagers rolle allerede inden start er formindsket«, skriver Karen Melchior på Twitter. Formanden for den liberale gruppe, Dacian Ciolos, understregede også efter mødet, at den liberale gruppe ikke er tilfreds. For gruppen var det et krav, at Vestager blev ligestillet med Timmermans.

Efter planen skal Ursula von der Leyen holde sin valg- og programtale i Strasbourg på mandag, mens der skal stemmes tirsdag.

We didn't hear concrete proposals from Ursula @vonderleyen, be it on rule of law or on #climate. We have been elected for a mandate of change and we don't see how this will be possible with her. This is why as @greensefa we decided not to support her candidacy next week. — Ska Keller (@SkaKeller) 10. juli 2019

Flere peger dog på, at det kan blive nødvendigt for von der Leyen at udskyde afstemningen for på den måde at styrke mulighederne for at sikre sig de nødvendige 376 stemmer. Onsdag aften stod det klart, at Den Grønne gruppe ikke kan støtte von der Leyen.

Lykke Friis er Berlingskes korrespondent i Tyskland